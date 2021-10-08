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8 октября 2021, 09:59

10 самых крутых японских автомобилей, которые выйдут в 2022 году

Япония имеет репутацию производителя самых качественных автомобилей в мире. Они отличаются новейшими технологиями и спортивным футуристическим дизайном, но стоят дешевле конкурентов.
Фото: Nissan
10 самых крутых японских автомобилей которые выйдут в 2022 году
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Фото: motor1

Следующий 2022 год сулит множество интересных премьер – от крутых спортивных автомобилей до мощных внедорожников. При этом японские компании продолжают задавать высокий стандарт качества и оснащенности по сравнительно невысокой цене.

Mazda 6


Новая Mazda3 приятно удивила всех поклонников бренда своим стильным дизайном и экономичными моторами. Теперь на очереди «старшая» модель – Mazda6. По предварительной информации, седан переедет на заднеприводную платформу и получит современные бензиновые турбомоторы семейства Skyactiv-X с воспламенением от сжатия. Кроме того, в моторную гамму войдет мощная рядная «шестерка», чтобы составить достойную конкуренцию автомобилям «немецкой тройки».

Acura Integra


Компания Acura на днях опубликовала пару тизерных изображений своей возрожденной модели Integra. Сначала все думали, что новинку выпустят в кузове «купе», но судя, по последним данным, Integra превратится в 5-дверный хэтчбек. Она придет на смену Acura ILX, а линейка пополнится «заряженными» версиями Integra Type S или R.

Subaru WRX STI


В свое время седан Subaru WRX предыдущего поколения, представленный в 2014 году, в некоторой степени разочаровал поклонников марки, особенно дизайном кормы, напоминающей Honda Civic. Новый WRX представили в сентябре 2021-го. Автомобиль получил 2,4-литровую «турбочетверку» мощностью 275 л.с. и 6-ступенчатую механическую коробку передач, что довольно неплохо для базового седана. Ожидается, что мотор «заряженного» Subaru WRX STI будет выдавать без малого 400 «лошадей».

Toyota GR 86


Самый доступный спортивный автомобиль Toyota 86 / Subaru BRZ / Scion FR-S предыдущего поколения стал настоящей жемчужиной для автолюбителей, но машине не хватало мощных моторов. Это планируют исправить в следующем поколении модели. Под капотом появится атмосферный 2,4-литровый оппозитный двигатель мощностью 231 л.с. и задним приводом. В Россию модель вряд ли будет официально поставляться. Но на рынке США этот спорткар составит конкуренцию Mazda Miata (МХ-5) в сегменте менее 30 000 долларов (2,2 млн рублей по курсу).

Lexus IS-F


Новый Lexus IS 500 F Sport Performance мощностью 478 л.с. уже представлен как сильный игрок в сегменте мощных премиальных седанов. На разгон с места до «сотни» он тратит больше 4 секунд, но вскоре должна появиться еще более хардкорная версия IS-F. По всей видимости ее оснастят двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который будет выдавать более 500 сил, чтобы посоперничать с новым BMW M3.

Toyota Mirai


Стильная Toyota Mirai работает на водороде и может проезжать по 650 километров без дозаправки. Дополнительный бонус - при покупке автомобиля компания дарит купоны на 15 000 долларов, которые можно использовать в течение трех лет на заправку водородом. Затем придется платить самому. В США заправить полный бак Mirai стоит сейчас порядка 100 долларов (более 7 000 рублей). Для сравнения цена литра бензина там не превышает 1 доллара, а значит заправка обычного автомобиля с ДВС обходится вдвое дешевле.

Acura NSX Type S


NSX Type S – это возрождение спортивного автомобиля Acura NSX 1990-х годов. Спорткар со средним расположением двигателя и твин-турбонаддувом оснащен 3,5-литровым двигателем V6, передающим 600 л.с. на задние колеса. Благодаря относительно небольшому весу (1 705 кг), Type S разгоняется с места до 100 км/ч всего за 2,5 секунды. Планируется выпустить лишь 350 экземпляров, поэтому цена в 170 000 долларов (12,2 млн рублей) не кажется высокой в сравнении с европейскими суперкарами.

Toyota GR Corolla (хэтчбек)


Да, Toyota готовится выпустить еще один хот-хэтч. Как и «младшего» брата GR Yaris, новинку оснастят 1,6-литровой «турботройкой» мощностью 260 л.с. Это означает, что у Honda Civic Type R и Golf GTI появится новый достойный соперник.

Honda Civic Type R


Поскольку Honda Civic нового поколения уже представлен, фанаты «горячих» хэтчбеков с нетерпением ждут официального показа нового Type R. Компания уже вовсю тестирует новинку, а недавно опубликовала пару снимков в камуфляже. По последним данным, новый Type R оснастят 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 320 л.с.

Nissan Z


Автомобиль, над которым сейчас пускает слюни каждый фанат JDM – новый Z. Он получил 3,0-литровый твин-турбо V6 мощностью 400 л.с., оригинальный дизайн в ретро-стиле и яркую палитру оттенков, а в линейку возвращается версия с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

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