10 самых ненадежных машин: итоги 2021 года
Обращаем ваше внимание, что речь идет о машинах, которые продаются в Великобритании. И на нашем рынке автомобили немного иные (например, у них обычно нет дизельных двигателей, да и коробки передач часто иные).
Nissan X-Trail третьего поколения, рейтинг надежности 59,7%
Единственное, на что не жаловались в этой машине владельцы, ее спутниковая навигация, 39% участников вопроса отметили проблемы по всем фронтам, главные проблемы возникали с электрикой (в том числе связанной с дизельным двигателем), тормозами и обшивкой салона. В 65% случае устранить поломку удалось быстро, при этом только в 53% случаев ремонт был выполнен бесплатно, по гарантии.
Land Rover Discovery дизель, пятого поколения, рейтинг надежности 72,1%
Частота поломок составляет 38%, как и у всех Роверов. Ремонт неисправностей в 42% случаев занимает более недели. Единственное, что спасает – 73% случаев ремонта попадали под гарантию производителя.
Стоимость нового люксового внедорожника к РФ составляет 7,5 млн рублей, на вторичном рынке цена начинается от 3,5 млн.
Porsche 718 Cayman третьего поколения, рейтинг надежности 73,5%
Проблемы с кузовом, подвеской и коробкой передач обнаружились у 53% автомобилей, и, хотя в большинстве случаев ремонт занял менее недели, по гарантии были отремонтированы только 67% машины, счета за работу по остальным составляли от нескольких сотен до 1500 фунтов стерлингов (около 150 тыс. рублей).
В России цена нового Porsche начинается от 5 млн рублей.
Volkswagen Touran третьего поколения, рейтинг надежность 74,1%
В 56% случаев проблема возникала с кондиционером, коробкой передач или сцеплением. Ремонт 40% неисправностей занял более недели, при этом 20% владельцев машины были вынуждены отдать за ремонт более 1500 фунтов стерлингов. Для семейного фургона многовато.
В России модель представлена на вторичном рынке, за машину 2018 года с пробегом в 60 тыс. км придется отдать 2,2 млн рублей, минимальная цена составит 1,3 млн.
Ford Fiesta последнего поколения, бензин, рейтинг надежности 74,6%
В каждом третьем автомобиле возникали различные проблемы, в том числе с двигателем и подвеской. В 30% случаев ремонт занял всего 1 день, но 40% владельцев ожидали свою машину более недели. В 90% случаев поломки попали на период гарантии, остальные стоили владельцам не более пары сотен фунтов.
Audi Q5 первого поколения, дизель, рейтинг надежности 76,7%
Если на проблемы с бензиновой моделью жаловались только 27% владельцев, то на дизельный вариант уже 44%. Самой распространенной оказалась проблема с подвеской, далее шли кондиционирование и самая разная электрика. К чести бренда в большинстве случаев он покрыл расходы на ремонт даже у машин с истекшей гарантией. В остальных случаях владельцам пришлось потратить от нескольких сотен до 1500 фунтов стерлингов.
В России стоимость машины с дизельным двигателем на вторичном рынке начинается от 1 млн рублей.
Range Rover Evoque первого поколения, рейтинг надежности 77,1%
Если машина еще на гарантии, то проблему главным образом составляют сроки ожидания автомобиля, т.к. ремонт занимает чаще всего более недели. Частота поломок при этом достигает 40%, так что понять печаль владельцев машин с истекшим гарантийным сроком можно.
На вторичном рынке в России модель широко представлена, цены начинаются от 1,3 млн и доходят до 3 млн за машину 2017 года выпуска.
Volkswagen Polo шестого поколения, бензин, рейтинг надежности 80,6%
Серьезные проблемы с бюджетными автомобилями всегда пугают, поскольку их владельцы не рассчитывают на дорогостоящий ремонт. В случае с этой моделью сообщения о проблемах достигли 47%. Чаще всего поломка касалась электрики, отказа двигателя, системы кондиционирования, коробки передач и сцепления. В 17% случаев ремонт занял более недели, при этом большая часть ремонта попала на период гарантийного срока.
Модель выпускалась только для европейского рынка (у нас продается седан, который серьезно отличается от европейской модели).
Range Rover четвертого поколения, рейтинг надежности 81,5%
При том, что частота поломок составила более 30%, от более низкого рейтинга надежности модель спас только тот факт, что весь ремонт выполнялся в рамках гарантийного периода и был бесплатным. Однако очень часто на ремонт уходило более недели. Главными проблемами машины названы кузов, двигатель и обшивка салона.
Peugeot 2008 второго поколения, рейтинг надежности 81,8%
Сообщений о поломках по этой модели очень мало, неприятно только, что связаны они главным образом с подвеской и тормозами. При том, что бесплатный ремонт получили только 38% обратившихся в сервис, его стоимость редко превышала пару сотен фунтов. Так что среди не самых надежных, эта модель радует низким процентом неисправностей и гуманными расценками на ремонт.
Стоимость в России на вторичном рынке от 700 тыс. рублей (модели 2013 года).
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