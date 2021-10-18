10 самых необычных автомобилей в мире когда-либо созданных
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Что, если бы у мотоцикла было только одно колесо? Что, если бы вы могли ездить только на солнечной энергии? Что, если совместить танк и мопед? Стоит ли говорить о том, что всё это существует и сделано студентами-инженерами, ютуберами-самоучками в каком-то гараже или ангаре, и они действительно работают! Каждое транспортное средство в этом списке прошло успешное испытание, а некоторые даже разрешены для использования на улице.
Безумные выходки этих изобретателей, конечно, впечатляют, и ведь именно так появился сам автомобиль, самолет и поезд. Некоторые активные мыслители возятся с существующими технологиями, чтобы создать то, о чем они мечтали или рисовали в детстве на салфетке.
Моноколесо
Первая функциональная вещь была сделана компанией Hemmings в 1860-х годах как своего рода велосипед с ручным управлением. Он назывался «летающий янки-велосипед». Теперь вы можете купить свой собственный совершенно новый моторизованный мотоцикл в WheelSurf всего за 13 тысяч долларов (926 тыс. рублей), и, хотя он не разрешен на улице, он может разогнаться до приличных 25 миль в час (40 км/час). Студенты университета Дьюка, тем временем, построили электрический автомобиль, способный развивать скорость более 70 миль в час (113 км/час), но не смогли достичь его истинной максимальной скорости, поскольку, на нем очень сложно ездить и балансировать.
Автомобиль на ветрогенераторе
Первые автомобили на ветряных мельницах появились еще в 12 веке. Правда, тогда эта идея была не совсем рабочей. Но теперь в Нидерландах проходят гонки Aeolus Races, где студенты соревнуются на своих ветряных машинах. Как и корабли, эти автомобили могут фактически использовать ветер с разных направлений, идеально используя внешнюю энергию.
Свобода
В течение многих лет изобретатели и фантазеры грезили о летающих автомобилях. От Aerocar, который впервые совершил полет в 1950 году и был сертифицирован в 1956 году, он мог функционировать как небольшой компактный автомобиль, и при необходимости превращаться в самолет. Aerocar возил за собой трейлер в котором были расположены крылья и хвост, при необходимости полета они крепились к кузову болтами. До частных реактивных автомобилей, которые остались концептами, чтобы получить финансирование для какого-нибудь высокоразвитого технологического стартапа. Но Liberty действительно была доступна для продажи, и в отличии от других «видео летающих автомобилей», этот летающий автомобиль поднимался в небо уже в 2012 году, а с 2020 года он легально разрешен в Англии.
Большинство летающих машин на дороге развивают максимальную скорость 40 миль в час (64 км/ч), потому что они слишком легкие и, как правило, имеют неуклюжую форму. Liberty от PAL-V (Personal Air and Land Vehicles) — это голландское изобретение, которое превращает автомобиль в вертолет вместо самолета и, таким образом, экономит вес и пространство. Чтобы иметь такую машину, вам потребуются только водительские права, права на вертолет и 400 000 долларов.
Бурлак
Надземная амфибия, как её еще называют в западных СМИ, советская крепость на колесах, это по сути единственная существующая наземная машина, способная добраться до полюса и обратно. Шестиколесный зверь оснащен всем необходимым для жизни в его стенах и даже для самостоятельного ремонта, не выходя наружу. Дальность поездки составляет впечатляющие 1553 мили (2500 км), этого достаточно, чтобы добраться от моря до Северного полюса. Он может подниматься и спускаться по склону 45 градусов. А если он провалится сквозь лед, не волнуйтесь, это амфибия.
Морской лев
Для транспортных средств-амфибий существуют рекорды трех скоростей при наземных, водных и комбинированных испытаниях. «Морской лев» — самая быстрая машина-амфибия, у которой есть только небольшой иллюминатор наверху, через который можно проникнуть в салон. Суперкар с двигателем Mazda-Rotary может развивать скорость до 180 миль в час (290 км/ч) по суше. Этот суперкар, похожий на Бэтмобиль, стоит всего 259 500 долларов (18,5 млн рублей) и может даже погрузиться под воду.
Parajet Xplorer
Parajet Explorer — багги, на котором можно летать без лицензии пилота. Легкий квадроцикл изготовлен из алюминиевого трубчатого каркаса и имеет сзади лопасть вентилятора. Парашют хранится на крыше в футляре. Чтобы взлететь нужно просто разложить парашют и включить вентилятор. Этот багги может разогнаться до 85 миль в час (137 км/ч), что делает его самым быстрым летающим автомобилем, и обойдется он в 164939 долларов (12 млн рублей).
Ховербайк Скорпион 3
Летающий дрон-мотоцикл полиции Дубая. Цифра «3» не обозначает предыдущие модели. Эта футуристическая машина на самом деле продается сейчас всего за 70000 долларов (5 млн рублей). Она может поднять в небо 230 фунтов (104 кг), а её максимальная скорость составляет до 43 миль в час (70 км/ч).
Рассвет
Dawn не уникален, учитывая, что существуют целые соревнования, построенные на этих типах ультраэффективных автомобилях. Но он действительно имеет впечатляющий рекорд — электродвигатель с КПД 97% подключается прямо к солнечным батареям. Чтобы побить рекорд скорости только на солнечной энергии, более 60 студентов в Prove Lab разработали эту супераэродинамическую солнечную панель с «колесами».
Hamyak
Удивительно, но Hamyak не первый в своем роде. Фактически, BMW выпустила так называемый гусеничный мотоцикл еще в 1936 году и назвала его «снегоходом». Эта штука может разогнаться до 27 миль в час (43 км/ч) с двигателем объемом 150 куб. Между тем, у других одноколесных мотоциклов исторически были либо узкие закругленные гусеницы, либо гибкие протекторы.
SpaceShip Two
Несколько ракет с момента появления частных космических путешествий могли войти в этот список, например, Falcon 9 или Starship от SpaceX. Virgin Galactic берет начало от комбинации самолет-ракета, известной как SpaceShip Two. SpaceShip Two успешно преодолел разрыв, который сделает космические путешествия доступными в ближайшие годы. «Суборбитальный космический самолет, запускаемый с воздуха» поднимают с помощью самолета-шаттла на высоту 68 миль. Хотя тестовый полет прошел успешно в 2013 году, Ричард Брэнсон прославил его только в 2021 году. Стоимость топлива для каждого такого полета оценивается в 300 000 долларов (21 млн рублей).
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