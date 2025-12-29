Китайские копии мотоциклов: провал в стиле и технологиях – почему они так плохи?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

29 декабря 2025, 17:46

10 самых неудачных китайских мотоциклов-клонов известных брендов

В подборке собраны десять китайских мотоциклов, которые пытались скопировать культовые модели, но потерпели фиаско. Узнайте, почему эти байки не смогли повторить успех оригиналов. Некоторые из них удивляют не только внешним сходством, но и странными техническими решениями. Оцените, насколько далеко зашли китайские производители в погоне за популярностью.

В мире мототехники заимствования встречаются повсеместно, но обычно речь идет о вдохновении идеей или классом, а не о прямом копировании дизайна и стиля. Однако китайские производители часто идут дальше, создавая откровенные клоны популярных моделей, не заботясь о нюансах и качестве исполнения. Итогом становятся мотоциклы, которые внешне напоминают легендарные байки, но по сути оказываются их тенью.

Фото: Winjan WJ300

В этой подборке собраны десять самых неудачных китайских копий, которые не только не дотягивают до оригиналов по техническим характеристикам, но и вызывают вопросы к эстетике. Некоторые из них выглядят настолько странно, что сложно поверить: кто-то действительно решился их выпустить, а кто-то - купить.

Десятка провальных клонов: от BMW до Ducati

Открывает список Jonway JJ250, который пытался повторить BMW F650. Если оригинал сложно назвать эталоном красоты, то китайская версия выглядит еще менее привлекательно. К тому же, двигатель на 250 кубов выдает всего около 5 лошадиных сил, что делает поездку на таком аппарате настоящим испытанием для терпения и чувства вкуса.

Следом идет Winjan WJ300 - попытка скопировать Ducati Streetfighter. Итальянский байк славится минимализмом и мощным V-образным мотором, а вот китайский аналог выглядит тяжеловесно и неуклюже. О динамике и управляемости говорить не приходится: здесь все гораздо скромнее.

Kengo R350 - еще один пример, когда внешнее сходство с Kawasaki Ninja 300 не спасает ситуацию. Несмотря на тормозные диски спереди, как у оригинала, по мощности и качеству сборки этот мотоцикл сильно уступает японскому собрату. Маркетологи обещают «супердизайн», но на деле двигатель выдает лишь 23,5 л.с. против 39 у Kawasaki.

Когда копия хуже оригинала: провалы в деталях

Jiajue 400 решил повторить стиль Kawasaki Z1000, но ограничился лишь внешней оболочкой. Под пластиком скрывается скромный двухцилиндровый мотор на 20 л.с., что в разы меньше, чем у оригинального Z1000. Качество материалов и сборки также оставляет желать лучшего.

Фото: Skyteam YCF Urban

Skyteam YCF Urban - клон Honda Grom. На первый взгляд, сходство очевидно, но при ближайшем рассмотрении становится ясно: китайская версия проигрывает по всем параметрам, начиная от двигателя и заканчивая качеством пластика.

Wonjan WJ300GS - попытка повторить Ducati 1098. Название модели звучит как из фантастического фильма, а фотографии на фоне апокалипсиса только добавляют абсурда. Мощности в 20 л.с. явно недостаточно, чтобы хоть как-то оправдать агрессивный внешний вид.

Странные решения и попытки «улучшить» оригинал

Motrac Unicon вдохновлялся MV Agusta Superveloce, но в итоге получился мотоцикл с размытыми линиями и странной посадкой. Вместо фирменного трехцилиндрового мотора здесь установлен параллельный «двойник» на 61 л.с., а управляемость далека от идеала.

Caption

Feiken TT250 - явная пародия на Husqvarna Svartpilen. Даже название намекает на подделку. Внешне байк похож на оригинал, но технически это совсем другой уровень: двигатель на 28 л.с. и сомнительное качество сборки.

Moto S450RR - клон BMW S 1000 RR. На первый взгляд, можно спутать с настоящим «баварцем», но стоит присмотреться - и становится ясно: под пластиком скрывается мотор на 24 л.с., что в восемь раз меньше, чем у оригинала. Даже эмблема напоминает BMW, но это лишь иллюзия.

Когда копия пытается быть лучше: неожиданный финал

Hanway G30 - копия Royal Enfield Himalayan, но с попыткой внести что-то свое. Китайцы оснастили байк TFT-панелью, светодиодной оптикой и перевернутой вилкой. Мотор на 250 кубов выдает те же 25 л.с., что и у оригинала, но крутящий момент заметно ниже. Интересно, что некоторые элементы напоминают детали KTM, а маятник - фирменный стиль других брендов. Возможно, это первый случай, когда копия пытается превзойти оригинал, хотя и не всегда удачно.

В целом, китайские производители продолжают экспериментировать с копированием известных моделей, но пока результат чаще вызывает улыбку, чем восхищение. Остается надеяться, что со временем они научатся не только заимствовать дизайн, но и создавать что-то по-настоящему свое.

Упомянутые марки: BMW, Ducati, Kawasaki, Honda, Chery
