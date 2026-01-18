Электрокары, которые изменят правила игры — кто в списке?

18 января 2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.
Несмотря на заявления автопроизводителей о трудностях, глобальные продажи электромобилей продолжают расти, устанавливая новые рекорды. Однако в Америке наметился спад, связанный с отменой льгот. Традиционным брендам сложно конкурировать с такими компаниями, как Tesla, из-за высоких затрат и устаревших моделей продаж, что вынуждает их пересматривать планы и закрывать проекты.
Тем не менее, рынок пополняется новыми технологичными моделями. Среди самых ожидаемых электромобилей 2026 года выделены:
-
BMW iX3 — построенный на платформе Neue Klasse с 800-вольтовой архитектурой и передовыми решениями, но спорным дизайном.
-
Chevrolet Bolt — обновлённая модель с увеличенным запасом хода, поддержкой быстрой зарядки 150 кВт и привлекательной ценой, но выпуск будет ограниченным.
-
Jeep Recon — долгожданный электрический внедорожник с мощностью 650 л.с., но скромным для своей цены запасом хода (~370 км).
-
Mercedes-Benz CLA EV — передовой седан с 800-вольтовой архитектурой, высокой эффективностью и продвинутой системой помощи водителю.
-
Mercedes-Benz GLB EV — практичный кроссовер с вариантами мощности 268 и 349 л.с., запасом хода до 630 км (по WLTP) и быстрой зарядкой.
-
Mercedes-Benz GLC EV — ключевая модель-конкурент iX3 на платформе MB.EA-Medium, с запасом хода свыше 710 км (по WLTP) и гибкой системой зарядки.
-
Rivian R2 — важный для компании доступный кроссовер с акцентом на искусственный интеллект и автономное вождение, но без 800-вольтовой архитектуры.
-
Slate Truck — бюджетный пикап от стартапа с базовой комплектацией и небольшим запасом хода (240 км), чей успех под вопросом.
-
Tesla Cybercab — амбициозный беспилотный роботакси без традиционных органов управления, чьи перспективы зависят от легализации полной автономии.
-
Volvo EX60 — важнейший компактный кроссовер на новой платформе SPA3, обещающий большой запас хода (от 675 км) и сверхбыструю зарядку до 400 кВт.
Таким образом, рынок электромобилей развивается, делая ставку на технологичность, эффективность и новые концепции, несмотря на временные трудности традиционных производителей.
Похожие материалы Тесла, Ривиан, Шевроле, БМВ, Вольво, Мерседес
-
16.01.2026, 15:09
BMW iX3 M 2028 года: первые фото салона и уникальные детали M-версии
BMW готовит к выпуску свой первый электрокроссовер с настоящим M-характером. Прототип уже проходит испытания в суровых условиях севера. В салоне появились фирменные элементы M, включая особые кнопки и контрастную прострочку. Ожидается множество сюрпризов для поклонников марки.Читать далее
-
16.01.2026, 07:57
Mercedes CLA признан самым безопасным автомобилем 2025 года по версии Euro NCAP
Euro NCAP обновил рейтинг безопасности автомобилей. Mercedes CLA занял первое место. В тройке лидеров — две модели Tesla. Новые критерии тестов появятся уже в 2026 году. Некоторые модели удивили результатами, а другие разочаровали.Читать далее
-
14.01.2026, 07:39
Женское жюри выбрало лучшие автомобили 2026 года в шести номинациях
Женское жюри определило фаворитов среди автомобилей 2026 года. В шести категориях победили разные бренды. Впереди финальный этап конкурса. Эксперты оценивали не только дизайн, но и технологии. Итоги обещают быть неожиданными.Читать далее
-
12.01.2026, 00:37
Mercedes CLA признан лучшим автомобилем Европы 2026 года на автосалоне в Брюсселе
В Брюсселе подвели итоги престижного конкурса. Победитель удивил даже экспертов. В финале оказались неожиданные модели. Интрига сохранялась до последнего момента. Кто занял призовые места – подробности в материале.Читать далее
-
06.01.2026, 19:33
Mercedes-Benz CLA 2026 выходит с ИИ-помощником NVIDIA DRIVE AV для американских дорог
В 2026 году Mercedes-Benz CLA удивит новым ИИ-помощником. Система NVIDIA DRIVE AV обещает другой уровень вождения. Презентация прошла в Лас-Вегасе. Производитель называет это началом новой эры. Что ждет водителей - пока загадка.Читать далее
-
06.01.2026, 12:48
BMW показала новый iX3 с ИИ-ассистентом Alexa+ и системой Heart of Joy
BMW вывела на сцену в Лас-Вегасе долгожданный iX3. Модель получила искусственный интеллект и уникальную систему управления. Впервые представлен Heart of Joy - сердце автомобиля. Новинка удивила даже скептиков. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 04:58
BMW iX3 M готовит электрошок: до 1000 сил и агрессивный дизайн в 2026 году
BMW готовит к выпуску iX3 M - электрический кроссовер с мощностью до 1000 л.с. Ожидается агрессивный облик и спортивные настройки. Производство стартует в 2026 году. Подробности о новинке держатся в секрете. Интрига вокруг характеристик только растет.Читать далее
-
23.12.2025, 18:22
Mazda CX-5 и Mercedes CLA прошли новые краш-тесты Euro NCAP - результаты впечатляют
Euro NCAP провела свежие краш-тесты Mazda CX-5 и Mercedes CLA. Оценки безопасности оказались высокими. Эксперты изучили защиту водителя, пассажиров и пешеходов. Итоги испытаний удивили даже скептиков. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 15:48
Mercedes-Benz CLA 220 с китайским мотором вызвал споры среди поклонников бренда
Mercedes-Benz представил CLA 220 с мотором, созданным при участии Geely. Поклонники бренда спорят о будущем немецкой марки. Новинка вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях. Почему этот шаг стал таким резонансным - читайте в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 05:21
Mercedes-Benz представил CLA 220 с новым гибридным мотором и 48-вольтовой системой
Mercedes-Benz расширяет линейку CLA, добавляя гибридную версию 220. Новый седан получил 48-вольтовую систему и турбомотор. Электродвигатель обеспечивает отличную тягу на низких оборотах. Подробности о технических особенностях и перспективах модели – в нашем материале.Читать далее
