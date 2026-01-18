Электрокары, которые изменят правила игры — кто в списке?

Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок

Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.

Несмотря на заявления автопроизводителей о трудностях, глобальные продажи электромобилей продолжают расти, устанавливая новые рекорды. Однако в Америке наметился спад, связанный с отменой льгот. Традиционным брендам сложно конкурировать с такими компаниями, как Tesla, из-за высоких затрат и устаревших моделей продаж, что вынуждает их пересматривать планы и закрывать проекты.

Фото: BMW

Тем не менее, рынок пополняется новыми технологичными моделями. Среди самых ожидаемых электромобилей 2026 года выделены:

BMW iX3 — построенный на платформе Neue Klasse с 800-вольтовой архитектурой и передовыми решениями, но спорным дизайном. Chevrolet Bolt — обновлённая модель с увеличенным запасом хода, поддержкой быстрой зарядки 150 кВт и привлекательной ценой, но выпуск будет ограниченным. Jeep Recon — долгожданный электрический внедорожник с мощностью 650 л.с., но скромным для своей цены запасом хода (~370 км). Mercedes-Benz CLA EV — передовой седан с 800-вольтовой архитектурой, высокой эффективностью и продвинутой системой помощи водителю. Mercedes-Benz GLB EV — практичный кроссовер с вариантами мощности 268 и 349 л.с., запасом хода до 630 км (по WLTP) и быстрой зарядкой. Mercedes-Benz GLC EV — ключевая модель-конкурент iX3 на платформе MB.EA-Medium, с запасом хода свыше 710 км (по WLTP) и гибкой системой зарядки. Rivian R2 — важный для компании доступный кроссовер с акцентом на искусственный интеллект и автономное вождение, но без 800-вольтовой архитектуры. Slate Truck — бюджетный пикап от стартапа с базовой комплектацией и небольшим запасом хода (240 км), чей успех под вопросом. Tesla Cybercab — амбициозный беспилотный роботакси без традиционных органов управления, чьи перспективы зависят от легализации полной автономии. Volvo EX60 — важнейший компактный кроссовер на новой платформе SPA3, обещающий большой запас хода (от 675 км) и сверхбыструю зарядку до 400 кВт.

Таким образом, рынок электромобилей развивается, делая ставку на технологичность, эффективность и новые концепции, несмотря на временные трудности традиционных производителей.