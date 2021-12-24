10 самых ожидаемых моделей 2022 года
Ford Maverick
Очень долгожданный среднеразмерный пикап, который возвращается на американский рынок. Среди впечатляющих особенностей – цена от 20 тыс. долларов за базовую комплектацию! Причем функционалом он тоже не обижен, будет интересно посмотреть на его противостояние на рынке с новым Hyundai Santa Cruz.
Lucid Air – электрический суперкар
Компания Lucid Motors не так давно представила свой первый электромобиль мощностью 1111 л.с. и с запасом хода до 830 км на одном заряде! В октябре 20 счастливчиков уже получили свои суперкары стоимостью 170 с лишним тыс. долларов в рамках ограниченной серии Lucid Air Dream. Но главное веселье впереди. Новинка компании выйдет в 2022 году, начальная стоимость без учета налогов составит 77,4 тыс. долларов, разгон до сотни у машины обещан за 2,5 секунды, а время заряда, достаточного для 480 км пути, займет около 20 минут. Если это не рекламные заявления, то Tesla Model S и Porsche Taycan могут начинать нервничать.
Rivian R1T
Модель уже опробовали первые покупатели и остались в восторге от этого электрического пикапа. Он даже успел выиграть звание пикапа 2021 года по версии журнала MotorTrend. У этого автомобиля 4 электромотора – по одному на каждое колесо – большой дорожный просвет и отличная управляемость. На данный момент, это лучший электрический пикап на рынке.
Jeep Grand Wagoneer
30 лет пролетели незаметно, и вот полностью обновленный люксовый Jeep Grand Wagoneer четвертого поколения готов выйти на рынок. Внедорожник составит конкуренцию популярным европейским моделям, ведь у него есть для этого все необходимое – мощный V8 объемом 6,4 л, превосходная подвеска и роскошный салон с современным функционалом.
GMC Hummer EV
Неожиданное возрождение «Хаммера», причем в качестве электромобиля. Сразу три электромотора будут обеспечивать внедорожнику мощность в 1000 л.с. Предполагается, что разгон до 100 км/ч он будет брать за 3 секунды, а запас хода на одном заряде составит порядка 560 км. Среди уникальных особенностей – режим «краба», позволяющей огромной машине двигаться бочком.
Acura MDX
Самый большой автомобиль в линейке бренда был полностью переработан и в четвертом поколении предстанет обновленным и более притягательным. Модель получила новую 10-ступенчатую трансмиссию, а вот двигатель остался прежний – V6 на 3,5 л мощностью 290 л.с. MDX получил новую платформу и подвеску, а внутри стал куда более мягким и уютным.
Genesis GV70
Модель внедорожника не намерена отставать от успешного старшего брата GV80. Чтобы противостоять европейским конкурентам (BMW X3, Mercedes-Benz GLC-class, Volvo XC60 и пр) корейцы добавили в GV70 максимум удобств, оставив цену весьма доступной – от 4,2 млн рублей на российском рынке. На выбор несколько вариантов двигателя мощностью от 199 до 379 л.с. и полный привод.
Kia EV6
Новинка поступит на американский рынок уже в начале 2022 года. Про дату старта продаж в России пока неизвестно. Полностью электрический кроссовер будет строиться на одной платформе с Hyundai Ioniq 5. У модели также будет версия GT с максимальной мощностью 577 л.с. и скоростью разгона до 100 км/ч за 3,5 секунды. Запас хода на одном заряде обещан около 500 км.
Hyundai Santa Cruz
Турбированный двигатель обладает мощностью 281 л.с. 5-местный салон, как всегда у корейцев, хорошо оформлен и щедро снабжен современными опциями, даже в базе. Хотя, за цифровую приборную панель и кожаную обивку придется доплатить.
Cadillac CT4-V и CT5-V Blackwings
Крылатые или «стеройдные» седаны, так их именуют в США. Это действительно одни из самых быстрых и мощных «Кадиллаков». Модель CT4-V с двигателем V6 объемом 3.6 л с двойным турбонаддувом обладает мощностью до 472 л.с. У CT5-V двигатель V8 с турбонаддувом объемом 6,2 л обладает предельной мощностью 668 л.с. и разгоняет машину до 100 км/ч за 3,7 секунды.
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