Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

4 января 2026, 18:04

10 самых ожидаемых мотоциклов 2026 года: от новичков до литровых монстров

Какие мотоциклы удивят в 2026 году – свежие модели и неожиданные премьеры

10 самых ожидаемых мотоциклов 2026 года: от новичков до литровых монстров

В 2026 году на рынок выйдут долгожданные новинки от Harley-Davidson, Kawasaki, Royal Enfield, KTM, BMW, Ducati, Norton, Buell и Aprilia. В подборке - как доступные модели, так и настоящие флагманы. Узнайте, какие мотоциклы уже сейчас вызывают ажиотаж у поклонников. Ожидаются интересные технические решения и новые форматы.

С каждым годом мотоциклетный рынок становится все более насыщенным, но 2026-й обещает стать по-настоящему особенным. Уже сейчас производители раскрывают карты и готовятся к выпуску моделей, которые могут изменить представление современных байков. В этом обзоре - десять самых ярких премьер, которые точно не останутся без внимания.

В этот раз в центре внимания оказались не только привычные литровые спортбайки, но и интересные решения для новичков и любителей путешествий. В списке - как обновленные легенды, так и совершенно новые имена, которые только начинают свой путь на рынке.

Harley-Davidson вновь пробуждает мощь в сегменте доступных мотоциклов. Модель Sprint обещает стать настоящим открытием для тех, кто ищет стиль и мощность в компактном формате. Ожидается, что байк получит двигатель мощностью около 500 кубов и мощностью порядка 40 л.с. При этом производитель делает ставку на цену и современный дизайн, отличающийся от классических круизеров.

Kawasaki готовится к выходу KLE 500 — долгожданный эндуро для начинающих. Эта модель вдохновлена ​​легендарным KLE 500 из 90-х, но теперь оснащена современным 499-кубовым мотором на 45 л.с. и шестиступенчатой ​​коробкой передачи. Судя по первым изображениям, байк получит черты туристического эндуро, и это станет предпочтительным выбором для тех, кто только начинает осваивать бездорожье.

Фото: Royal Enfield

Royal Enfield не остался в стороне и готовит Himalayan 750. Это будет первый среднекубатурный туристический эндуро-бренд, ориентированный на асфальтовые маршруты. Мотоцикл получит новый 750-кубовый двигатель мощностью около 47 л.с. и увеличенный комфорт для дальних поездок. Ожидается, что дебют состоится на международных выставках.

KTM отвечает на вызовы альтернативного выпуска 490 RC. Эта модель станет первым малокубатурным спортбайком марки с двухцилиндровым мотором. Ожидается, что двигатель будет выдавать около 47 л.с., а в оснащении будет представлен один дополнительный маятник и подвеска WP Apex. Байк рассчитывает на тех, кто хочет получить максимум эмоций на треке и в городе.

Фото: BMW 

BMW расширяет линейку GS и готовит F 450 GS — компактный, но заметный туристический эндуро. Новинка получит 449-кубовый двигатель на 48 л.с. и современную электронику, дизайн будет вдохновлен флагманским R 1300 GS. Это отличный вариант для тех, кто только начинает знакомиться с подключенными мотоциклами.

Ducati готовит сразу две громкие премьеры. DesertX V2 получит новый 890-кубовый V-образный мотор на 110 л.с., который сделает его еще легче и маневреннее. А Diavel V4 RS стал самым мощным круизером в истории марки — 182 л.с. и разгон до 100 км/ч за 2,5 секунды. Такой байк точно не останется незамеченным на дороге.

Британский Norton возвращается с новым Superbike V4. Мотоцикл получит 1200-кубовый V4 мощностью около 185 л.с. и полностью переработанную подсветку. Компания делает ставку на сочетание традиций и современных технологий, чтобы полностью завоевать доверие поклонников.

Американский Buell удивляет выпуском SuperTouring - туристического мотоцикла с хорошим спортбайком. 1190-кубовый V-twin выдает 185 л.с. и 137 Нм крутящего момента, шасси позаимствовано в современных моделях. Единственный минус - отсутствие кофров в комплектации.

Завершает список Aprilia RSV4 X-GP - настоящий подарок для фанатов MotoGP. Этот байк максимально приближен к гоночным прототипам: карбоновый обвес, магниевые колеса, подвеска Ohlins и 1099-кубовый V4 на 238 л.с. Модель создана для тех, кто мечтает о настоящих трековых источниках.

2026 год обещает быть насыщенным по премьерам и технологическим открытиям. Каждый из представленных мотоциклов может удивлять не только своим внешним видом, но и подходом к созданию современных байков. Остаётся только ждать официальных презентаций и своего фаворита среди новинок.

Упомянутые марки: Harley-Davidson, Kawasaki, KTM, BMW, Ducati, Aprilia
