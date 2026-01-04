Какие мотоциклы удивят в 2026 году – свежие модели и неожиданные премьеры

4 января 2026, 18:04
10 самых ожидаемых мотоциклов 2026 года: от новичков до литровых монстров
10 самых ожидаемых мотоциклов 2026 года: от новичков до литровых монстров
В 2026 году на рынок выйдут долгожданные новинки от Harley-Davidson, Kawasaki, Royal Enfield, KTM, BMW, Ducati, Norton, Buell и Aprilia. В подборке - как доступные модели, так и настоящие флагманы. Узнайте, какие мотоциклы уже сейчас вызывают ажиотаж у поклонников. Ожидаются интересные технические решения и новые форматы.
С каждым годом мотоциклетный рынок становится все более насыщенным, но 2026-й обещает стать по-настоящему особенным. Уже сейчас производители раскрывают карты и готовятся к выпуску моделей, которые могут изменить представление современных байков. В этом обзоре - десять самых ярких премьер, которые точно не останутся без внимания.
В этот раз в центре внимания оказались не только привычные литровые спортбайки, но и интересные решения для новичков и любителей путешествий. В списке - как обновленные легенды, так и совершенно новые имена, которые только начинают свой путь на рынке.
Harley-Davidson вновь пробуждает мощь в сегменте доступных мотоциклов. Модель Sprint обещает стать настоящим открытием для тех, кто ищет стиль и мощность в компактном формате. Ожидается, что байк получит двигатель мощностью около 500 кубов и мощностью порядка 40 л.с. При этом производитель делает ставку на цену и современный дизайн, отличающийся от классических круизеров.
Kawasaki готовится к выходу KLE 500 — долгожданный эндуро для начинающих. Эта модель вдохновлена легендарным KLE 500 из 90-х, но теперь оснащена современным 499-кубовым мотором на 45 л.с. и шестиступенчатой коробкой передачи. Судя по первым изображениям, байк получит черты туристического эндуро, и это станет предпочтительным выбором для тех, кто только начинает осваивать бездорожье.
Royal Enfield не остался в стороне и готовит Himalayan 750. Это будет первый среднекубатурный туристический эндуро-бренд, ориентированный на асфальтовые маршруты. Мотоцикл получит новый 750-кубовый двигатель мощностью около 47 л.с. и увеличенный комфорт для дальних поездок. Ожидается, что дебют состоится на международных выставках.
KTM отвечает на вызовы альтернативного выпуска 490 RC. Эта модель станет первым малокубатурным спортбайком марки с двухцилиндровым мотором. Ожидается, что двигатель будет выдавать около 47 л.с., а в оснащении будет представлен один дополнительный маятник и подвеска WP Apex. Байк рассчитывает на тех, кто хочет получить максимум эмоций на треке и в городе.
BMW расширяет линейку GS и готовит F 450 GS — компактный, но заметный туристический эндуро. Новинка получит 449-кубовый двигатель на 48 л.с. и современную электронику, дизайн будет вдохновлен флагманским R 1300 GS. Это отличный вариант для тех, кто только начинает знакомиться с подключенными мотоциклами.
Ducati готовит сразу две громкие премьеры. DesertX V2 получит новый 890-кубовый V-образный мотор на 110 л.с., который сделает его еще легче и маневреннее. А Diavel V4 RS стал самым мощным круизером в истории марки — 182 л.с. и разгон до 100 км/ч за 2,5 секунды. Такой байк точно не останется незамеченным на дороге.
Британский Norton возвращается с новым Superbike V4. Мотоцикл получит 1200-кубовый V4 мощностью около 185 л.с. и полностью переработанную подсветку. Компания делает ставку на сочетание традиций и современных технологий, чтобы полностью завоевать доверие поклонников.
Американский Buell удивляет выпуском SuperTouring - туристического мотоцикла с хорошим спортбайком. 1190-кубовый V-twin выдает 185 л.с. и 137 Нм крутящего момента, шасси позаимствовано в современных моделях. Единственный минус - отсутствие кофров в комплектации.
Завершает список Aprilia RSV4 X-GP - настоящий подарок для фанатов MotoGP. Этот байк максимально приближен к гоночным прототипам: карбоновый обвес, магниевые колеса, подвеска Ohlins и 1099-кубовый V4 на 238 л.с. Модель создана для тех, кто мечтает о настоящих трековых источниках.
2026 год обещает быть насыщенным по премьерам и технологическим открытиям. Каждый из представленных мотоциклов может удивлять не только своим внешним видом, но и подходом к созданию современных байков. Остаётся только ждать официальных презентаций и своего фаворита среди новинок.
Похожие материалы Харлей Дэвидсон, Кавасаки, КТМ, БМВ, Дукати, Априлия
-
04.01.2026, 18:27
GMC Savana 2027: новый минивэн с дерзким дизайном и футуристичным обликом
General Motors завершил 2025 год абсолютным лидером рынка США. Все ключевые бренды концерна внесли вклад в успех. В центре внимания - не только привычные модели. В 2027 году компания готовит сюрприз для поклонников минивэнов. Что скрывает новый GMC Savana? Узнайте подробности.Читать далее
-
04.01.2026, 18:13
Российский бренд Tenet ворвался в топ-5 рынка с кроссоверами T4, T7 и T8 — модели, которые удивили
Tenet за считанные недели стал одним из лидеров рынка. Три кроссовера собраны в Калуге. Модели удивили оснащением и качеством. Семейные автомобили быстро нашли своих поклонников. В чем секрет их популярности - рассказываем.Читать далее
-
04.01.2026, 17:23
Omoda C7: чем удивит новый кроссовер на платформе Chery в 2026 году
Omoda C7 ворвался на рынок с яркой внешностью и современным интерьером. Но насколько он отличается от собратьев по платформе? В статье разбираем комплектации, оснащение и конкурентов. Неожиданные детали и нюансы - внутри.Читать далее
-
04.01.2026, 12:28
Сравнение Lada Iskra и Vesta: чем новинка АвтоВАЗа удивила покупателей
Весной 2025 года стартовали продажи Lada Iskra. Новая модель обещает заменить Granta. В статье - неожиданные плюсы и минусы Iskra, детали оснащения и платформы. Чем она реально отличается от Vesta? Читайте подробности.Читать далее
-
04.01.2026, 12:02
Сколько реально стоит владение Chery Tiggo 4 за пять лет в России
Владение новым Chery Tiggo 4 может удивить даже опытных водителей. За пять лет расходы превысят миллион. Потери на перепродаже окажутся ощутимыми. Эксперты раскрыли неожиданные детали. Не все расходы очевидны на первый взгляд.Читать далее
-
04.01.2026, 11:54
BYD впервые обошел Tesla и стал лидером мирового рынка электромобилей
BYD неожиданно занял первое место по продажам электромобилей в мире. Tesla впервые уступила лидерство за год. Китайский производитель усиливает позиции в Европе. Что стало причиной падения Tesla? Впереди новые перемены на рынке.Читать далее
-
03.01.2026, 23:42
Обновленный Bestune T90: стоит ли выбирать новый китайский кроссовер
FAW - старейший автогигант Китая, но его новые модели теперь выходят под брендом Bestune. Мы протестировали свежий кроссовер T90. В материале - особенности дизайна, оснащения и динамики. Узнайте, чем он отличается от конкурентов.Читать далее
-
03.01.2026, 23:32
Сколько теперь стоят автомобили Solaris: новые цены на российские версии HS, KRS, KRX и HC
С 2026 года автомобили Solaris стали заметно дороже. Изменения коснулись всех моделей бренда. В материале - подробности новых цен и комплектаций. Узнайте, как изменился рынок.Читать далее
-
03.01.2026, 20:29
Премиальный автодом Shacman X3000: дом на колесах для самых смелых маршрутов
Shacman X3000 в версии автодома удивляет не только внешним видом. Внутри - семь спальных мест, балкон и хамам. Множество опций для автономности и комфорта. Такой дом на колесах не боится бездорожья. Оборудование впечатляет даже опытных путешественников.Читать далее
-
03.01.2026, 20:00
Harley-Davidson FXE Chopper: уникальный кастом на базе Shovelhead из Англии
В мире кастомных мотоциклов еще встречаются настоящие шедевры. Один из них появился в Дорсете, Англия. Автор - энтузиаст, не уступающий профи. Его проект удивляет деталями и стилем. Узнайте, чем выделяется этот Harley-Davidson FXE Chopper.Читать далее
Похожие материалы Харлей Дэвидсон, Кавасаки, КТМ, БМВ, Дукати, Априлия
-
04.01.2026, 18:27
GMC Savana 2027: новый минивэн с дерзким дизайном и футуристичным обликом
General Motors завершил 2025 год абсолютным лидером рынка США. Все ключевые бренды концерна внесли вклад в успех. В центре внимания - не только привычные модели. В 2027 году компания готовит сюрприз для поклонников минивэнов. Что скрывает новый GMC Savana? Узнайте подробности.Читать далее
-
04.01.2026, 18:13
Российский бренд Tenet ворвался в топ-5 рынка с кроссоверами T4, T7 и T8 — модели, которые удивили
Tenet за считанные недели стал одним из лидеров рынка. Три кроссовера собраны в Калуге. Модели удивили оснащением и качеством. Семейные автомобили быстро нашли своих поклонников. В чем секрет их популярности - рассказываем.Читать далее
-
04.01.2026, 17:23
Omoda C7: чем удивит новый кроссовер на платформе Chery в 2026 году
Omoda C7 ворвался на рынок с яркой внешностью и современным интерьером. Но насколько он отличается от собратьев по платформе? В статье разбираем комплектации, оснащение и конкурентов. Неожиданные детали и нюансы - внутри.Читать далее
-
04.01.2026, 12:28
Сравнение Lada Iskra и Vesta: чем новинка АвтоВАЗа удивила покупателей
Весной 2025 года стартовали продажи Lada Iskra. Новая модель обещает заменить Granta. В статье - неожиданные плюсы и минусы Iskra, детали оснащения и платформы. Чем она реально отличается от Vesta? Читайте подробности.Читать далее
-
04.01.2026, 12:02
Сколько реально стоит владение Chery Tiggo 4 за пять лет в России
Владение новым Chery Tiggo 4 может удивить даже опытных водителей. За пять лет расходы превысят миллион. Потери на перепродаже окажутся ощутимыми. Эксперты раскрыли неожиданные детали. Не все расходы очевидны на первый взгляд.Читать далее
-
04.01.2026, 11:54
BYD впервые обошел Tesla и стал лидером мирового рынка электромобилей
BYD неожиданно занял первое место по продажам электромобилей в мире. Tesla впервые уступила лидерство за год. Китайский производитель усиливает позиции в Европе. Что стало причиной падения Tesla? Впереди новые перемены на рынке.Читать далее
-
03.01.2026, 23:42
Обновленный Bestune T90: стоит ли выбирать новый китайский кроссовер
FAW - старейший автогигант Китая, но его новые модели теперь выходят под брендом Bestune. Мы протестировали свежий кроссовер T90. В материале - особенности дизайна, оснащения и динамики. Узнайте, чем он отличается от конкурентов.Читать далее
-
03.01.2026, 23:32
Сколько теперь стоят автомобили Solaris: новые цены на российские версии HS, KRS, KRX и HC
С 2026 года автомобили Solaris стали заметно дороже. Изменения коснулись всех моделей бренда. В материале - подробности новых цен и комплектаций. Узнайте, как изменился рынок.Читать далее
-
03.01.2026, 20:29
Премиальный автодом Shacman X3000: дом на колесах для самых смелых маршрутов
Shacman X3000 в версии автодома удивляет не только внешним видом. Внутри - семь спальных мест, балкон и хамам. Множество опций для автономности и комфорта. Такой дом на колесах не боится бездорожья. Оборудование впечатляет даже опытных путешественников.Читать далее
-
03.01.2026, 20:00
Harley-Davidson FXE Chopper: уникальный кастом на базе Shovelhead из Англии
В мире кастомных мотоциклов еще встречаются настоящие шедевры. Один из них появился в Дорсете, Англия. Автор - энтузиаст, не уступающий профи. Его проект удивляет деталями и стилем. Узнайте, чем выделяется этот Harley-Davidson FXE Chopper.Читать далее