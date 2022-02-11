10 самых прожорливых спорткаров на рынке
Bugatti Chiron
Модель 2022 года все также красива и безумно производительна. Обладая 8-литровым 16-цилиндровым двигателем мощностью 1500 л.с. машина потребляет в смешанном цикле 21,5 л бензина! Впрочем, при начальной стоимости 3,3 млн долларов, покупатели этой модели могут себе позволить потратить лишние 20 тыс. долларов в год на горючее.
Lamborghini Aventador родстер
Новый родстер заставляет по-новому взглянуть на то, что такое гиперкар. Его двигатель V12 объемом 6,5 л мощностью 769 л.с. потребует на трассе более 14 литров на каждые 100 км, а в городе готовьтесь к расходу в 21,5 л. Как раз тот случай, когда за скорость приходится очень дорого платить.
Ferrari 812 GTS
Новый Ferrari просто шикарен, это последняя модель с V12 в линейке бренда. Заявлено, что от 0 до 100 км/ч машина разгоняется всего за 2,8 секунды. Естественно, что с таким двигателем об экономии и думать не стоит – 20 л на 100 км по городу и 16 л на трассе.
Ford GT
Ищите дорожный автомобиль, который идеален для участия в гонках? Тогда Ford GT 2022 года ваш вариант! Внешне он поход на легендарный GT40, его двигателю V6 с двойным турбонаддувом завидует любой, но есть у машины маленький недостаток – 17 литров на 100 км в смешанном цикле!
Bentley Continental GT
Бесспорно, это великолепная машина, как снаружи, так и внутри. Идеальной выделки кожа, вставки из ценных пород дерева, шикарные декоративные элементы из металла – в такой модели очень комфортно и приятно ездить. А еще ее двигатель мощностью 626 л.с. способен разогнать машину до 100 км/ч всего за 3,3 секунды. Ну и кушает он бензин со скоростью 17 л на 100 км пути.
Lamborghini Huracán
Двигатель V10 объемом 5,2 л обладает мощностью до 600 л.с., а на разгон машины до 100 км/ч ему требуется всего 2,5 секунды. В ней прекрасно почти все, кроме расхода топлива – 18 л в городе и 13 л на 100 км пути на трассе.
Audi R8
Экзотическая красавица для ежедневных городских поездок, хотя и на трек-днях с ней не стыдно показаться. Двигатель V10 объемом 5,2 л делает Audi R8 круче Mercedes-AMG GT и BMW M8. Вот только стоит учитывать, что аппетиты у машины совсем не скромные – на трассе еще терпимо, 12,4 литра на 100 км, а вот в городе печальные 18 литров.
Dodge Challenger
Захватывающие впечатления за рулем способна подарить модель 2022 года, а на АЗС впечатления будут не менее захватывающие – почти 15 л на 100 км. С другой стороны, Dodge Challenger никогда не считался экономичным автомобилем.
Porsche 911 GT3
Спустя столько лет модель по-прежнему сохраняет основные черты самой первой 911. На дороге машина тоже хороша – V6 способен выдавать до 502 л.с. Расход топлива не радует, в городе он составляет 18 л на 100 км, на трассе 13 л. Но при начальной стоимости 162,5 тыс. долларов, это может быть не главной проблемой.
Aston Martin DBS
Это самый экономичный спорткар в списке, на трассе он потребляет менее 11 л на 100 км пути! В городе расход намного выше и составляет почти 17 л. При этом модель красива и роскошна. Да и V12 с двойным турбонаддувом обеспечивает отличную мощность – разгон до сотни всего за 3,2 секунды.
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