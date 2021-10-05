10 самых удивительных автомобильных опций, о которых мало кто помнит
Развитие технологий всегда идет методом проб и ошибок. Автопроизводители во все времена экспериментируют с различными опциями, пытаясь выделиться на фоне конкурентов. Одни из этих функций прижились, другие – до сих пор вызывают недоумение.
Двуручный руль Wrist-Twist
В 1960-е годы компания Ford предложила необычный руль, который не имел традиционной «баранки», а состоял из двух соединенных друг с другом колец. Предполагалось, что такая система облегчит посадку/высадку из автомобиля. Кольца были связаны между собой, поэтому для управления автомобилем можно было вращать любое из них. Но на практике система оказалась слишком сложной и не прижилась.
Вращающиеся передние сидения
Вращающиеся кресла водителя и переднего пассажира позволяли элегантно выходить из автомобиля или с легкостью оборачиваться к пассажирам второго ряда. Однако подобные сидения оказывались небезопасными в случае аварии, да и в обычное время не фиксировались должным образом, что сильно отвлекало водителя.
Бамперы с водой
В 1960-е годы американский изобретатель Джон Рич придумал бамперы со встроенными гидроподушками, которые снижали опасные последствия столкновений на малых скоростях. Бампер, изготовленный из облицованного металлом полого винила, заполнялся 25 литрами воды. В верхней части находились 15 отверстий с пластиковыми заглушками. При столкновении вода выбивала заглушки и расплескивалась вокруг, высвобождая энергию, поглощенную при ударе. Джон Рич продавал такие бамперы по 150 долларов за пару. Изобретение очень полюбилось таксистам в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Затраты на ремонт бамперов сократились в полтора раза, равно как и убытки от вынужденного простоя.
Сдвижной руль
Нависающий над креслом водителя руль всегда доставлял неудобства при посадке. Компания Ford придумала руль, который можно было сдвинуть в сторону. При желании, даже пассажир мог бы вести машину, немного наклонившись вперед. Проблема, как и в случае со вращающимися креслами, заключалась в недостаточной фиксации. Если руль разблокировался и сдвигался во время движения, это грозило большими неприятностями.
Виниловые крыши
Пытаясь снизить себестоимость автомобилей производители искали более дешевые материалы. Нередко это ставило под угрозу качество. В 1960-70-е годы мягкий откидной верх кабриолетов принялись изготавливать из винила. Однако этот материал не отличался прочностью, быстро рвался и трескался.
Навигатор Iter Avto
Задолго до появления GPS в 1930-е годы в Италии изобрели один из первых автомобильных навигаторов. Устройство представляло собой планшет с заправленными в него бумажными картами с механизмом прокрутки. Iter Avto подключалось к механическому спидометру автомобиля и регулировало скорость прокрутки в зависимости от скорости машины. Главная проблема заключалась в том, что навигатор работал только при движении по прямой. Если водитель поворачивал, карту требовалось поменять.
Минибар в бардачке
Одним из ярких представителей роскошных автомобилей середины ХХ века можно назвать Cadillac Eldorado Brougham образца 1957 года, который предлагал своим пассажирам полноценный минибар в перчаточном ящике. В него помещалась бутылка, несколько изысканных стаканов, поднос, небольшой лоток для льда и даже магниты, чтобы подставки оставались неподвижными.
Ледогенератор
Микроавтобус Toyota Van был одной из самых неудачных моделей японской марки. Он оснащался маломощным 2,0-литровым мотором, едва способным развить 90 сил. Маркетологи компании попытались привлечь внимание покупателей необычной опцией – ледогенератором. Но успехом идея не увенчалась, и в 1983 году автомобиль сняли с производства.
Сидения на грузовой платформе пикапа
В 1964 году в США ввели дополнительный 25-процентный налог на пикапы иностранного производства. Большинство автопроизводителей спешно перенесли свои заводы в Америку, но в Subaru решили пойти на хитрость. Они начали устанавливать сидения на грузовой платформе и продавать пикапы под видом обычных легковых автомобилей.
Многорычажная коробка передач
Компания Hurst предложила коробку передач с тремя рычагами для переключения. Это была «гражданская» версия, взятая с гоночных автомобилей. Два рычага с двумя возможными положениями отвечали за первую и вторую передачи, а переключение третьего (с привычным диапазоном PRND и дополнительным положением овер-драйва) – за смену с третьей на четвёртую. Система оказалась чересчур сложной для большинства водителей, которые хотели просто спокойно ездить.
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