10 самых угоняемых марок автомобилей 2022 года
В среднем, количество угонов среди популярных у российских водителей марок упало в 1,5–3 раза. Статистика преступлений выглядит следующим образом:
Хотя количество преступлений по брендам среднего ценового диапазона упало и вряд ли достигнет показателей прошлого года, в страховых компаниях отмечают, что видят всплеск угонов автомобилей бизнес-класса. Статистика по BMW, Genesis и Land Rover ухудшилась в два раза. Главная причина, по мнению экспертов, состоит в том, что после открытия сухопутных границ с соседними странами СНГ, именно туда стали поставлять украденные машины. Спрос на премиум-сегмент в СНГ остаётся высоким.
Также в страховых компаниях не исключают, что благодаря угонам на российский чёрный рынок поступают запчасти для авто зарубежных брендов. Если раньше обладатели Mercedes, Jaguar или Lexus могли рассчитывать на лёгкий ремонт своего транспортного средства, то из-за международных санкций этот процесс значительно усложнился.
Для марок массового сегмента разбор машины на запчасти остаётся главной причиной кражи автомобиля. При этом проблема может обостриться для владельцев брендов, ушедших с российского рынка.
В статистику вошли автомобили, застрахованные по полисам каско. Предположительно количество угонов превышает данные страховых компаний, однако благодаря каско владельцы транспортных средств могут рассчитывать на покрытие убытков. На сайте страховой компании «Совкомбанк Страхование» можно подробнее ознакомиться с условиями полиса каско, чтобы гарантировать себе финансовую безопасность.
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09.02.2023, 08:44
Когда за движение задним ходом могут оштрафовать
Движение задним ходом – довольно опасный маневр. В зеркалах заднего вида остается много мертвых зон, и водитель должен быть предельно аккуратен и внимателен. Эксперт перечислил ситуации, когда за движение задним ходом могут выписать штраф.Читать далее
-
09.02.2023, 08:20
Tesla не считает отваливающийся руль дефектом
В конце января всех поклонников Tesla взволновал вопиющий инцидент. Руль новенькой Tesla Model Y отвалился всего через шесть дней после покупки. Владелец в этот момент ехал по автомагистрали вместе с семьей.Читать далее
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09.02.2023, 07:50
Самый большой кроссовер Toyota: 367 сил и 13 подстаканников
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09.02.2023, 00:05
Полицейские оштрафовали наглого водителя, который ел суп на скорости 80 км/ч
Британские полицейские провели рейд, направленный на выявление водителей, которые разговаривают за рулем по телефону. Каково же было их удивление, когда они увидели водителя, державшего в одной руке миску с супом, а в другой – ложку.Читать далее
-
08.02.2023, 16:33
БелАЗ показал огромный антисанкционный самосвал
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