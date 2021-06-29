10 самых уродливых колесных дисков в истории
Lamborghini Jalpa
Не будем начинать с самого страшного. Нет ничего особенно уродливого в колесах Lamborghini Jalpa. Проблема больше в машине, которая на них стоит. Предполагалось, что Jalpa станет автомобилем начального уровня для бренда, своего рода уменьшенной версией флагманского Countach. Модели Lamborghini всегда славились своим диким дизайном, а этот автомобиль, как и его диски, выглядит чересчур «правильным» и обычным.
Mazda Miata (первое поколение)
Mazda Miata – самый продаваемый двухместный кабриолет в истории, в основном благодаря доступной цене и отличной управляемости. Начиная с самого первого поколения, модель сразу же завоевала сердца покупателей. В ней все прекрасно, за исключением колес. Выпуклые и пухлые спицы больше похожи на детский рисунок солнца, чем на колеса спортивного автомобиля. Неудивительно, что почти все владельцы Mazda Miata первым делом меняли их на другие.
Ford EXP
Компания Ford выпускала спортивное купе EXP с 1981 по 1988 год. В его основе лежала платформа Escort. Особого успеха модель не снискала, и на смену ей пришел Ford Probe. Не последнюю роль в отсутствии интереса покупателей сыграли колесные диски. Попытка сделать что-то оригинальное закончилась провалом. Это лишний раз подтверждает народную мудрость: лучшее – враг хорошего.
Subaru SVX
Купе SVX можно считать первой попыткой Subaru создать роскошный спортивный автомобиль. Разработку дизайна доверили знаменитому итальянцу Джорджетто Джуджаро, уже тогда прославившегося культовыми автомобилями BMW M1 и DeLorean DMC-12. Но Subaru SVX нельзя назвать его лучшей работой. Большинство потенциальных покупателей не оценили уникальный дизайн модели, как и оригинальные колесные диски с разнонаправленными массивными спицами. Продажи SVX были крайне низкими, что повышает ценность этого редкого автомобиля в глазах современных коллекционеров.
Ferrari 458 Italia
Многие могут поспорить с присутствием в нашем рейтинге суперкара 458 Italia. Но учитывая, что Ferrari считаются одними из самых красивых автомобилей на планете, такие непропорционально огромные колесные диски с тонюсенькими спицами и низкопрофильной резиной кажутся ошибкой дизайнеров. Будто кто-то выбирал в конфигураторе диски для своей Ferrari и по ошибке указал колеса на пару дюймов больше. Диски Ferrari 458 Italia до сих пор вызывают споры среди фанатов бренда.
Venturi Fetish
Venturi – малоизвестная компания из Монако, основанная в 1984 году. Под маркой было выпущено несколько довольно крутых спортивных автомобилей, но в 2000 году фирма обанкротилась. В 2004 году имя возродили для компании, специализирующейся на выпуске электрокаров. Первой моделью стал Fetish, который может претендовать на звание самого ужасного спорткара XXI века. Fetish – это полный провал дизайнеров. Автомобиль выглядит как самоделка увлеченного подростка, купившего запчасти на AliExpress.
Maserati Biturbo
Maserati Biturbo пользуется очень плохой репутацией среди автолюбителей. У купе было так много проблем с качеством, что многие владельцы требовали капитального ремонта уже через пару лет после покупки. Неудивительно, что колесные диски Biturbo выглядят так невзрачно и издалека почти неотличимы от обычных штампованных стальных дисков машин эконом-класса.
Alfa Romeo 4C
Можно сколько угодно придираться к управляемости и отделке салона Alfa Romeo 4C, но внешне купе выглядит, как стопроцентная «Альфа» и смотрится безусловно дороже своей цены (67 тысяч долларов, если кому-то интересно). Однако избыточный дизайн 10-спицевых двухцветных колесных дисков стал разочарованием для многих владельцев. Издалека можно подумать, что на каждое колесо втиснули по два диска. К счастью, клиенты могли выбрать альтернативный дизайн колес.
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