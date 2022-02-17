10 самых востребованных иномарок с пробегом в 2021 году
Фото: Hyundai
Если говорить о конкретных моделях, то безоговорочное лидерство сохранил Ford Focus. Второе и третье места достались корейским автомобилям – Hyundai Solaris и Kia Rio. Но картина неодинакова в разных регионах страны. Например, Санкт-Петербурге и Ленинградской области третье место в рейтинге самых востребованных подержанных иномарок занимает Volkswagen Polo.
Высока здесь и доля иномарок в общем объеме продаж на вторичном рынке – 87%. Превышает 80% этот показатель также в Москве и Московской области, Новосибирской, Амурской и Мурманской областях. А в Калининградской области и Хабаровском крае доля иномарок перевалила за 95%.
По мере роста цен на новые автомобили повышаются цены и подержанных машин. Так средняя цена лидера продаж Ford Focus в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составила 350 000 рублей. Занимающий вторую строчку Hyundai Solaris стоил в 2021 году в среднем 620 000 рублей, а расположившийся на третьем месте Volkswagen Polo – 570 000 рублей. На четвертой позиции находится Kia Rio (579 000 рублей). Замыкает первую пятерку чешская Skoda Octavia (599 000 рублей).
Кроме того, в ТОП-10 самых популярных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области иномарок вошли: Volkswagen Passat (220 000 рублей), Renault Logan (260 000 рублей), Opel Astra (350 000 рублей), Mitsubishi Lancer (260 000 рублей) и Kia Ceed (920 000 рублей).
- 1 430 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 445 000 РFord Focus 2011 в Москве
- 615 000 РFord Focus 2011 в Москве
- 610 000 РFord Focus 2008 в Москве
- 1 099 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 530 000 РFord Focus 2005 в Москве
- 920 000 РFord Focus 2012 в Москве
- 1 040 000 РFord Focus 2015 в Москве
- 1 570 000 РFord Focus 2018 в Москве
- 900 000 РFord Focus 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий