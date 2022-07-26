10 самых востребованных в России полноприводных автомобилей
Фото: Lada
Замыкают первую пятерку еще два японских кроссовера. На полноприводных Mazda CX-5 остановили свой выбор 4,3 тыс. российских автолюбителей, а на Mitsubishi Outlander – 3,8 тысячи. Также в ТОП-10 самых популярных машин с полным приводом по итогам первого полугодия 2022-го вошли: Nissan X-Trail, УАЗ «Патриот», Kia Sportage, Hyundai Tucson и Toyota Land Cruiser Prado.
-
25.07.2022, 16:24
Блогер рассказал, как самому привезти новый автомобиль из Казахстана
Дефицит новых автомобилей в России и бешеные наценки у официальных дилеров вынуждают отечественных автолюбителей искать альтернативные способы покупки. Ютуб-канала «Клубный сервис» рассказал, с чем придется столкнуться человеку, решившему самостоятельно пригнать автомобиль из Казахстана.Читать далее
-
25.07.2022, 12:09
У дилеров появились первые упрощенные Lada Niva Legend: известны цены
Сборка «антисанкционных» Lada Niva Legend стартовала в середине июля. Сейчас первые внедорожники в базовой комплектации Classic’2022 добрались до дилеров. На автомобили распространяется госпрограмма льготного автокредитования со скидкой в 20%.Читать далее
-
21.07.2022, 08:10
Toyota Land Cruiser Prado задавил на пешеходном переходе людей: видео выложили в Сеть
Вечером в среду, 20 июля, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado сбил на Алтуфьевском шоссе в Москве двух женщин. Они переходили восьмиполосную дорогу по пешеходному переходу, светофор на котором не работал.Читать далее
-
20.07.2022, 16:15
5 самых доступных рамных внедорожников в России в июле 2022 года
Рамные внедорожники традиционно пользуются любовью отечественных автовладельцев. Их ценят за надежность конструкции и отличные внедорожные качества. Однако, стоят такие серьезные машины обычно ощутимо дороже городских «паркетников».Читать далее
-
14.07.2022, 10:00
Полгода и два миллиона: Renault в России подорожали на 66%
Цены на автомобили бьют рекорды. Одни марки уходят «но обещают вернуться», другие закрывают заводы. Согласно данным агрегатора 110km.ru, в I полугодии 2022-го средняя стоимость новых Renault (Duster, Logan, Sandero, Kaptur и Arkana, Logan Stepway и Sandero Stepway) в России выросла, в зависимости от модели, от 35,4% до 58,5%. Лидером роста цена стал «Каптюр» (+66% в Петербурге), минимальное подорожание (+21,4%) зафиксировано в Новокузнецке. Читать далее
-
26.07.2022, 15:28
В Россию привезут кроссовер с тремя моторами и расходом литр на «сотню»
Компания Chery выпустила в продажу новую версию большого кроссовера Tiggo 8 Pro. Первыми возможность приобрести новинку получили клиенты в Бразилии. До России автомобиль доберется в следующем году.Читать далее
-
26.07.2022, 00:05
Женщина протаранила машины после ссоры с мужем: она ехала с открытым капотом и багажником (видео)
Солнечным воскресным утром соседи снимали на смартфоны громкий семейный скандал, разыгравшийся у них под окнами. Муж тщетно пытался остановить взбешенную жену, которая хотела уехать любой ценой.Читать далее
-
25.07.2022, 16:24
Блогер рассказал, как самому привезти новый автомобиль из Казахстана
Дефицит новых автомобилей в России и бешеные наценки у официальных дилеров вынуждают отечественных автолюбителей искать альтернативные способы покупки. Ютуб-канала «Клубный сервис» рассказал, с чем придется столкнуться человеку, решившему самостоятельно пригнать автомобиль из Казахстана.Читать далее
-
25.07.2022, 12:09
У дилеров появились первые упрощенные Lada Niva Legend: известны цены
Сборка «антисанкционных» Lada Niva Legend стартовала в середине июля. Сейчас первые внедорожники в базовой комплектации Classic’2022 добрались до дилеров. На автомобили распространяется госпрограмма льготного автокредитования со скидкой в 20%.Читать далее
-
21.07.2022, 08:10
Toyota Land Cruiser Prado задавил на пешеходном переходе людей: видео выложили в Сеть
Вечером в среду, 20 июля, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado сбил на Алтуфьевском шоссе в Москве двух женщин. Они переходили восьмиполосную дорогу по пешеходному переходу, светофор на котором не работал.Читать далее
-
20.07.2022, 16:15
5 самых доступных рамных внедорожников в России в июле 2022 года
Рамные внедорожники традиционно пользуются любовью отечественных автовладельцев. Их ценят за надежность конструкции и отличные внедорожные качества. Однако, стоят такие серьезные машины обычно ощутимо дороже городских «паркетников».Читать далее
-
14.07.2022, 10:00
Полгода и два миллиона: Renault в России подорожали на 66%
Цены на автомобили бьют рекорды. Одни марки уходят «но обещают вернуться», другие закрывают заводы. Согласно данным агрегатора 110km.ru, в I полугодии 2022-го средняя стоимость новых Renault (Duster, Logan, Sandero, Kaptur и Arkana, Logan Stepway и Sandero Stepway) в России выросла, в зависимости от модели, от 35,4% до 58,5%. Лидером роста цена стал «Каптюр» (+66% в Петербурге), минимальное подорожание (+21,4%) зафиксировано в Новокузнецке. Читать далее
-
26.07.2022, 15:28
В Россию привезут кроссовер с тремя моторами и расходом литр на «сотню»
Компания Chery выпустила в продажу новую версию большого кроссовера Tiggo 8 Pro. Первыми возможность приобрести новинку получили клиенты в Бразилии. До России автомобиль доберется в следующем году.Читать далее
-
26.07.2022, 00:05
Женщина протаранила машины после ссоры с мужем: она ехала с открытым капотом и багажником (видео)
Солнечным воскресным утром соседи снимали на смартфоны громкий семейный скандал, разыгравшийся у них под окнами. Муж тщетно пытался остановить взбешенную жену, которая хотела уехать любой ценой.Читать далее
- 1 550 000 РToyota RAV4 2012 в Москве
- 1 597 000 РMazda CX-5 2012 в Москве
- 6 990 000 РToyota Land Cruiser Prado 2020 в Москве
- 2 913 000 РMitsubishi Outlander 2021 в Москве
- 2 480 000 РУАЗ Patriot 2022 в Москве
- 2 390 000 РУАЗ Patriot 2022 в Москве
- 1 750 000 РУАЗ Patriot 2021 в Москве
- 2 720 000 РУАЗ Patriot 2022 в Москве
- 1 860 000 РУАЗ Patriot 2022 в Москве
- 1 720 000 РУАЗ Patriot 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий