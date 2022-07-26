10 самых востребованных в России полноприводных автомобилей

14.07.2022, 10:00

Полгода и два миллиона: Renault в России подорожали на 66%

Цены на автомобили бьют рекорды. Одни марки уходят «но обещают вернуться», другие закрывают заводы. Согласно данным агрегатора 110km.ru, в I полугодии 2022-го средняя стоимость новых Renault (Duster, Logan, Sandero, Kaptur и Arkana, Logan Stepway и Sandero Stepway) в России выросла, в зависимости от модели, от 35,4% до 58,5%. Лидером роста цена стал «Каптюр» (+66% в Петербурге), минимальное подорожание (+21,4%) зафиксировано в Новокузнецке. Читать далее