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1 ноября 2021, 14:00

10 самых желанных опций в современном автомобиле

Наше представление о хорошей машине давно вышло за рамки «чтобы ездила». Кондиционер, «музыка», обогрев сидений и стекол – лишь часть того, что сейчас является базовым требованием к машине. Но есть среди массы предлагаемых производителями опций те, что считают необходимыми большинство автовладельцев.
AutoPacific

Опрос почти 90 тысяч водителей, проведенный в рамках ежегодного исследования компании AutoPacific выявил 10 автомобильных опций, которые на сегодня считаются наиболее востребованными. Представляем вам подборку опций для машины, которые хочет видеть в своей машине большинство.

Подогрев сидений

Эту опцию считают необходимой в своей машине 66% водителей. И если в базовых комплектациях современных машин она представлена в основном только для передних сидений, то некоторые производители предлагаю обогрев еще и задних сидений. Что наверняка одобрит большинство, пассажиры ведь у нас не только спереди сидят.

Мониторинг слепых зон

За наличие этой функции проголосовало 60%, оно и понятно – каждый хочет чувствовать себя в максимальной безопасности, находясь за рулем. А полный обзор за всем, что творится вокруг, в том числе в слепых зонах, позволяет увереннее чувствовать себя в машине. В общем, опция действительно полезная.

Датчики парковки

Проблемы парковки давно стали общемировыми – машин в городах много, а парковочных мест мало, в итоге паркуются некоторые настолько «плотно», что соседи потом не знают, как выбраться из «ловушки». И вот тут наличие полного комплекта датчиков парковки неоценимо! Да вообще, с ними вы всегда можете быть уверены, что припаркуетесь без проблем, даже если не так давно за рулем. Так что выбор 55% водителей нам понятен.

Полный привод

Просто озвучим преимущества:

  • Повышенная проходимость;
  • Курсовая устойчивость и управляемость на скользкой трассе;
  • Улучшенное сцепление с дорогой.

Даже этих плюсов достаточно, чтобы понять, почему 54% водителя считают эту опцию необходимой в машине.

Система предупреждения выезда из полосы

Эта опция является частью общей системы помощи водителю, призванной обеспечить безопасность во время вождения. Особое ПО в сочетании с камерой следит за тем, чтобы вы не пересекли дорожную разметку и даже просто не заехали на нее, кроме случаев, когда был включен поворотник. На данный момент 54% водителей считают эту опцию полезной и хотели бы иметь в комплектации своей машины.

Наличие Apple CarPlay и/или Android Auto

Установка фирменного приложения позволяет вам синхронизировать ваш смартфон с информационной системой автомобиля. В итоге все сообщения в электронной почте, мессенджерах и соцсетях вы сможете видеть на дисплее авто. Одно из двух приложений позволит выходить в интернет, используя телефон в качестве посредника. Удобство этой опции положительно оценивают 53% водителей.

Пассажирское сиденье с электроприводом

Вполне логично, что водители стремятся заботиться о комфорте своих спутников, поэтому наличие электропривода, позволяющего менять положение пассажирского кресла нажатием кнопки вполне объяснимо.  За наличие этой опции голосуют 52% водителей.

LED фары

Смотрится красиво, в темное время суток очень помогает – неудивительно что функцию светодиодных фар считают обязательной для машины 52% водителей.

Вентиляция и охлаждение сидений

Если вы хоть раз стояли в пробке летним жарким днем, то у вас не возникнет вопросов к необходимости этой опции. Из недостатков можно назвать необходимость использования перфорированных материалов в обивке сидений. И не переживайте, речь не идет о подведении к сиденьям холодного воздуха из кондиционера – только если вы сами так захотите. Опцию одобряют 50% опрошенных.

Водительское кресло с сохранением настроек

Опция позволяет сохранить несколько настроек для водительского кресла: наклон спинки, подголовника, расстояние до рулевой колонки и т.д. Вам не придется больше заново подстраивать сиденье под себя, если кто-то из членов семьи ездил накануне на машине. Одно нажатие кнопки и машина сама вернет все, как было! Функция настолько полезная, что за нее проголосовало 49% участников опроса.

Почти все опции являются не только удобными, но реально полезными. К сожалению, не все они являются обязательными для базовой комплектации многих моделей машин. За что-то придется доплатить при покупке, а некоторые функции можно будет получить в каком-нибудь автосервисе, специализирующемся на нестандартных заказах. Надеемся, автопроизводители учтут пожелания водителей и расширят стандартную комплектацию большинства своих популярных моделей уже в ближайшее время!

 

 

 

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