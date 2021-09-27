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27 сентября 2021, 12:39

10 спортивных автомобилей, господствовавших в 80-х

Новые тенденции в дизайне набирают обороты, и производители не боятся экспериментировать. Но и в 80-е годы в головах дизайнеров родилось несколько удивительных идей о том, как должны выглядеть спортивные автомобили.
Фото: hotcars.com
10 спортивных автомобилей господствовавших в 80 х
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 спортивных автомобилей господствовавших в 80 х
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 спортивных автомобилей господствовавших в 80 х
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 спортивных автомобилей господствовавших в 80 х
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 спортивных автомобилей господствовавших в 80 х
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 спортивных автомобилей господствовавших в 80 х
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 спортивных автомобилей господствовавших в 80 х
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 спортивных автомобилей господствовавших в 80 х
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 спортивных автомобилей господствовавших в 80 х
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 спортивных автомобилей господствовавших в 80 х
10 спортивных автомобилей господствовавших в 80 х
10 спортивных автомобилей господствовавших в 80 х
10 спортивных автомобилей господствовавших в 80 х
10 спортивных автомобилей господствовавших в 80 х
10 спортивных автомобилей господствовавших в 80 х
10 спортивных автомобилей господствовавших в 80 х
10 спортивных автомобилей господствовавших в 80 х
10 спортивных автомобилей господствовавших в 80 х

В 1970-х годах арабские члены ОПЕК ввели против Соединенных Штатов топливное эмбарго, что не могло не сказаться на автомобильной промышленности. В результате отрасль претерпела серьезные изменения. А когда наступили 80-е агентство по охране окружающей среды (EPA) подтвердило свою важность в регулировании автомобильной отрасли. Новые требования к автомобилям стали отвлекать внимание от их основных характеристик. 

Некоторые из самых запоминающихся спортивных автомобилей в США, без сомнения, появились в 1960-х и 1970-х годах, о чем свидетельствует большое количество маслкаров. Но и в 1980-е годы были достойные модели. Благодаря Lamborghini Miura и Countach, суперкары стали совершенно новой концепцией, где инженеры и дизайнеры экспериментировали с новыми безумными идеями. Как следствие, десятилетие принесло как отличные спортивные автомобили, так и некоторые провалы.

Чтобы лучше понять, что творилось в 80-е, вот список некоторых из десяти величайших и самых влиятельных спортивных автомобилей того периода.

Chevrolet Corvette C4 1983 года выпуска

Chevrolet Corvette 1984 года в равной степени вызывал как признание, так и критику. Его долго ждали, и пресса, и представители общественности жаждали увидеть, что это за машина на самом деле. Как и ожидалось, этот Corvette сильно отличался от предыдущих моделей стилем и характером. Он был готов стать легендой, вернув Corvette к его спортивным корням, правда, больше по стилю, чем по характеристикам. Автомобиль имел 5,7-литровый двигатель V8 мощностью 205 л.с., который работал с системой впрыска топлива Cross-Fire. Модель получила новое шасси, благодаря чему машина стала короче на 8,5 дюйма. Corvette C4 вышел на рынок с большим шумом, но покинул его незаметно.

Ferrari F40 1987 года

Ferrari F40 имеет историческое значение на пути роста и развития компании. Это был последний автомобиль для общественных дорог, которую одобрил сам Энцо Феррари. Также это была первая машина Ferrari, которая разгонялась до скорости 200 миль в час. И это была машина Ferrari, посвященная 40-летию компании.

Car and Driver в свое время так оценили данную модель: «Управление этим автомобилем может сравниться с сочетанием таких чувств как ужаса и возбуждения». 2,9-литровый двигатель V8 Ferrari с 32 клапанами и двойным турбонаддувом DOHC мощностью 478 лошадиных сил мгновенно вывел F40 в лидеры своего класса.

Buick GNX 1987 года

Гранд Нэшнл — это имя, которое на протяжении 21 года носил чемпионат NASCAR по гонкам на серийных автомобилях, который позже стал Кубком Уинстона. Когда Buick выбрал имя Grand National для своего автомобиля, оно сразу же нашло отклик у публики. Это было задолго до того, как в 1987 году появился Buick GNX с 3,8-литровым двигателем V6 с турбонаддувом, выдающим 276 лошадиных сил и 360 фунт-фут крутящего момента. GNX смог разогнаться до 100 км/ч за 4,6 секунды.

Ford RS200 1984 года

Конкурентоспособность RS200 никогда не вызывала сомнений. Это был отличный автомобиль, построенный с использованием лучших технологий и воплощающий в себе лучшие инженерные идеи того времени. Он был построен специально для соревнований, и RS200 оставил неизгладимый след. Ford мечтал о машине, которая могла бы успешно конкурировать с Audi Quattro, Peugeot 205 T16 и Lancia Delta S в чемпионатах WRC Group B. Так и родился RS200, который так и не смог реализовать свой потенциал, поскольку устарел после отмены соревнований Группы B.

Porsche 959 1986 года

У суперкара Porsche 959 была только одна миссия — соревноваться и побеждать в чемпионатах WRC Group B. Он также стал испытательным полигоном Porsche для новых технологий, и некоторые из элементов, которые он привнес, используются до сих пор. Оснащенный 2,8-литровым шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом, автомобиль, построенный с нуля, обладал мощностью 444 лошадиных силы и крутящим моментом 369 фунт-футов. Этот двигатель передавал мощность на все четыре колеса через систему механической трансмиссии. Разгоняясь от 0 до 60 миль в час всего за 3,6 секунды, этот Porsche был способен развивать скорость 197 миль в час.

Porsche 944 1982 года

Еще один спортивный автомобиль Porsche, потрясший восьмидесятые, это Porsche 944. Эта модель пришла на смену Porsche 924 1982 года и оснащалась 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем без наддува, мощностью всего 161 л.с. Он неплохо работал с 5-ступенчатой ​​коробкой передач, разработанной Audi. С годами эта машина становилась лучше. 944 Turbo 1986 года оснащался тем же 2,5-литровым двигателем, но выдавал уже 217 л.с. 

Ford Mustang SVO 1984 года

Ford Mustang SVO 1984 года появился в то время, когда конкуренция основывалась на производительности и мощности. Этот Mustang имел 2,3-литровый четырехцилиндровый двигатель Lima мощностью 175 лошадей при 4400 об/мин. 

Ferrari 288 GTO 1984 года

Ferrari 288 GTO был прекрасной жемчужиной, которая показала свою экстравагантность во внешнем виде и характеристиках. Шильдик GTO пользуется безоговорочным уважением. Модель оснащалась 2,8-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом и мощностью 400 л.с. Силовой агрегат сочетался с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Это одна из чистейших форм инженерной мысли Ferrari, появившаяся в 80-х годах.

DeLorean DMC-12

Автомобиль DoLearan прожил недолгое время. Но нельзя отрицать тот факт, что единственный выпущенный компанией автомобиль, DMC-12, был революционным во всех смыслах. Возможно, если бы он прожил немного дольше, он стал бы прекрасным примером. Двери типа «крыло чайки» и внешние панели кузова из нержавеющей стали сделали DMC-12 знаменитым. Оснащенный скромным 2,6-литровым двигателем PRV V6, DMC имел лишь 130 л.с. и 153 фунт-фут крутящего момента. Этому автомобилю весом 2700 фунтов требовалось 9 секунд, чтобы разогнаться от 0 до 60 миль в час, но максимальная скорость была ограничена на отметке 109 миль в час.

Audi Quattro

Считается, что Audi Quattro вывела Audi на новый уровень конкурентоспособности. Наибольшее достижение Quattro было реализовано на трассе, где автомобиль выигрывал и доминировал в гонках. Дорожные версии Quattro также получили общую признательность. Самым большим преимуществом модели можно назвать систему полного привода, которая в сочетании с мощностью с турбонаддувом сделала этот автомобиль выдающимся. 2,1-литровый двигатель SOHC I5 мощностью 200 л.с. разгонял Quattro от 0 до 100 км/ч за 7,2 секунды.

Упомянутые модели: Audi Quattro
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