Автор: Мария Степанова

18 мая 2026, 20:14

10 суперкаров с аукционов, которые стоят дороже золота: редкие экземпляры за $10 млн

Рекорды аукционов 2026: Mercedes-Benz 540K за 11,77 млн, Ford GT40 Маккуина за 11 млн и другие суперкары из списка десяти самых дорогих лотов

В мире коллекционных авто есть машины, которые не просто удивляют ценой, а становятся символами эпохи. Мы собрали 10 суперкаров, ушедших с аукционов за суммы свыше $10 млн - от Alfa Romeo до Bugatti. Почему эти модели так ценятся и что делает их уникальными - в нашем материале.

Коллекционные автомобили давно перестали быть просто транспортом: сегодня это вложения, предметы искусства и символы статуса. На всемирных аукционах регулярно устанавливаются новые рекорды, когда редкие суперкары уходят за суммы, сравнимые с ценой элитной недвижимости. В 2026 году интерес к таким лотам только меняется: уникальные экземпляры становятся все более востребованными среди коллекционеров, а их количество снижается.

В выборке - автомобили, каждый из которых был продан на аукционе за сумму свыше 10 миллионов долларов. Здесь и Alfa Romeo 8C 2300 Monza 1936 года, который на торгах Gooding Pebble Beach ушел за 11 990 000 долларов, и Mercedes-Benz 540K Spezial Roadster 1936 года, ставший самым дорогим немецким автомобилем своего времени с ценником 11 770 000 долларов. Эти машины не только поражают воображение, но и несут в себе историю автоспорта и инженерного гения.

Ferrari традиционно занимает особое место в мире коллекционных автомобилей. В списке сразу несколько моделей: 250 LM 1964 года (11 550 000 долларов), 250 GT SWB 1960 года (11 440 968 долларов), а также редчайшие California Spider и Berlinetta Competizione. Каждый из этих автомобилей - не просто техника, а часть культурного наследия, зачастую с уникальной историей: принадлежность знаменитостям или участие в классических гонках. Например, один из экземпляров California Spider принадлежал актеру Джеймсу Кобурну, что только добавило ему ценности на аукционе.

Не обошлось и без американской легенды: Ford GT40 Lightweight 1968 года, участвовавший в съемках фильма "Ле-Ман" со Стивом Маккуином, был продан за 11 000 000 долларов. Этот автомобиль - символ американской гоночной культуры и пример того, как история и кино могут повлиять на стоимость машины.

Современные суперкары тоже присутствуют в этом элитном клубе. Bugatti Chiron Profilée 2022 года стал самым дорогим легковым автомобилем XXI века, когда его продали за 10 677 774 доллара. Уникальный дизайн и ограниченный выпуск сделали его настоящей жемчужиной для коллекционеров, которые ищут не только классику, но и современные шедевры.

Интересно, что даже среди Ferrari есть модели, которые не участвовали в гонках, но благодаря идеальному состоянию и редкости достигают рекордных цен. Это подтверждает: для коллекционеров важна не только гоночная история, но и уникальность, оригинальность кузова, а также необычные имена среди бывших владельцев.

Судя по тенденциям последних лет, стоимость суперкаров остается высокой. На это влияет не только ограниченность тиража, но и история конкретного экземпляра, участие в культовых событиях, а также общий ажиотаж среди состоятельных людей. Для российского рынка такие аукционные сделки могут стать ориентиром: они показывают, что автомобиль - это не только средство передвижения, но и выгодный актив, способный удивить даже самых искушенных ценителей.

В России интерес к редким аукционным лотам тоже растет. Несмотря на сложности с логистикой и таможней, отечественные коллекционеры все чаще обращают внимание на мировые аукционы, где можно приобрести действительно уникальные автомобили. 

Для сравнения, на рынке лимитированных моделей можно встретить ситуацию, когда подержанная машина оказывается более дорогой - как это было с BMW M3 Edition 50 Jahre, о чем подробно рассказывается в материале о феномене роста цен на лимитированной версии .

Упомянутые модели: Bugatti Chiron
Упомянутые марки: Ferrari, Bugatti, Ford, Alfa Romeo
