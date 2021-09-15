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15 сентября 2021, 22:44

10 суперкаров с ужасной управляемостью

Суперкары заставляют сердца биться чаще, но порой не из-за бешенной скорости, а из-за плохой управляемости. Посмотрите на модели, которые были просто опасны, особенно во время прохождения поворотов.
Фото: hotcars.com
10 суперкаров с ужасной управляемостью
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 суперкаров с ужасной управляемостью
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 суперкаров с ужасной управляемостью
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 суперкаров с ужасной управляемостью
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 суперкаров с ужасной управляемостью
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 суперкаров с ужасной управляемостью
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 суперкаров с ужасной управляемостью
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 суперкаров с ужасной управляемостью
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 суперкаров с ужасной управляемостью
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 суперкаров с ужасной управляемостью
10 суперкаров с ужасной управляемостью
10 суперкаров с ужасной управляемостью
10 суперкаров с ужасной управляемостью
10 суперкаров с ужасной управляемостью
10 суперкаров с ужасной управляемостью
10 суперкаров с ужасной управляемостью
10 суперкаров с ужасной управляемостью
10 суперкаров с ужасной управляемостью

Сравнивая суперкары друг с другом, большинство используют один ключевой показатель — мощность. Чем выше показатели мощности суперкара, тем больше вероятность, что он привлечет внимание.

Однако есть один ключевой показатель, который также играет очень важную роль — управляемость. Бессмысленно размещать мощный двигатель под капотом суперкара, если он не справляется с такими оборотами. Мощный двигатель в автомобиле с плохой управляемостью не только лишает удовольствия от вождения, но может привести к катастрофе. Давайте посмотрим на десять суперкаров с ужасной управляемостью.

Dodge Viper 1990 года выпуска

Dodge Viper первого поколения появился в начале 90-х доказал, что американцы тоже могут построить спортивный автомобиль мирового класса. На бумаге Viper был готов занять рынок спортивных автомобилей — симпатичный спорткар с V10 под капотом мощностью 400 л.с. и 465 фунт-фут крутящего момента.

К сожалению, на Viper не было таких систем, как антиблокировочная система тормозов и антипробуксовочная система, что делало управление автомобилем крайне опасным. «Гадюка» попала в такое количество аварий, что получила прозвище «Роковая вдова». Несмотря на плохую управляемость, Viper по-прежнему считается одним из самых культовых американских спортивных автомобилей.

Porsche 911 Turbo (930)

Когда в 70-х годах в США и Европе ввели строгие требования к выбросам, автопроизводители начали экспериментировать с турбокомпрессорами как способом получения большей мощности в небольших двигателях. Porsche была одной из первых компаний, попробовавших турбонаддув. В результате в 1975 году появился 911 Turbo.

В то время турбонаддув не был таким усовершенствованным, как сегодня, и водители испытывали большие проблемы, в том числе и потерю контроля над автомобилем.

RUF CTR Yellowbird

RUF — немецкий автопроизводитель, известный производством автомобилей на базе моделей Porsche. CTR 1987 года, известный также как Yellowbird, считается выдающейся моделью. Но у Yellowbird были те же проблемы с управлением, что и у 911-го, на котором он был основан. Ситуация усугублялась тем, что у Yellowbird был более мощный двигатель, а именно 3,4-литровый оппозитный шестицилиндровый мотор с двойным турбонаддувом мощностью 463 л.с. и 408 фунт-фут крутящего момента. До 60 миль в час Yellowbird разгонялся за 3,6 секунды. В свое время он был самым быстрым серийным автомобилем в мире с максимальной скоростью 213 миль в час.

TVR Sagaris

TVR, возможно, не упоминается в том же ключе, что и McLaren, Aston Martin или Jaguar. Но Sagaris 2005 года с двигателем мощностью 406 л.с. и пятиступенчатой механической трансмиссией нашел много поклонников, в числе которых Джереми Кларксон, который назвал его «лучшим TVR из когда-либо созданных».

Но дело в том, что «Сагари» оказался не для слабонервных. Ему не хватало современных средств помощи водителю, таких как ABS, антипробуксовочная система, электронный контроль устойчивости и даже подушки безопасности.

Noble M600

M600 — это спортивный автомобиль ручной сборки, разработанный мелкосерийным производителем Noble Automotive в Лестере, Англия. В компании хотели, чтобы M600 соревновался с лучшими европейскими спортивными автомобилями. Во-первых, суперкар сделан с использованием углеродного волокна, что позволило снизить вес модели. Во-вторых, автомобиль оснащен 4,4-литровым твин-турбо V8, развивающим 650 л.с. и 604 фунт-фут крутящего момента, что позволяет ему разгоняться от 0 до 60 миль в час за 3 секунды, а максимальная скорость составляет 225 миль в час. Но в M600 отсутствует ABS и электронный контроль устойчивости.

Pagani Zonda

Первый автомобиль Pagani — Zonda. Эта модель покорила мир, когда она была запущена в 1999 году с 7,3-литровым двигателем Mercedes-Benz V12 с сумасшедшими показателями мощности. Несмотря на то, что Zonda имел один из лучших двигателей, он получил известность как непредсказуемый спорткар. Льюис Хэмилтон сказал, что Zonda — автомобиль с наихудшей управляемостью, которым он владеет.

Koenigsegg CCX

CCX — это высокопроизводительный суперкар, представленный Koenigsegg в середине 2000-х годов. Как и все автомобили Koenigsegg, CCX был разработан, чтобы побить все возможные рекорды скорости. Спорткар был оснащен 4,7-литровым двигателем V8 с двойным наддувом, выдающим 806 л.с. и 679 фунт-фут крутящего момента. Однако у CCX не хватило прижимной силы, чтобы держать его под контролем. Позже инженеры Koenigsegg добавили заднее антикрыло, что помогло решить проблему.

McLaren P1

Представленный в 2013 году, P1 представляет собой гибридный спортивный автомобиль с подключаемым модулем. Немногие спорткары могут сравниться с плавными, элегантными линиями и двугранными дверями P1. Данная модель оснащена гибридной трансмиссией V8 с двойным турбонаддувом, развивающей в сумме 903 л.с., что делает его одним из самых мощных гибридов из когда-либо созданных.

Правда, чтобы насладиться Р1, нужно быть очень опытным водителем. Основная проблема с автомобилем заключается в том, что вся его мощность направлена на задние колеса, что затрудняет управление.

Porsche Carrera GT

Carrera GT — один из лучших Porsche, когда-либо построенных, его хвалят за передовые технологии и мощность. Porsche хотел, чтобы Carrera GT стал одним из самых быстрых автомобилей 2000-х годов, поэтому они оснастили его 5,7-литровым двигателем V10, развивающим 603 лошадиных силы и 435 фунт-фут крутящего момента.

Причина по которой Carrera GT оказалась в данном списке, это то, что у него нет электронных помощников, в том числе системы контроля устойчивости.

Ferrari 348 TS

Ferrari известна тем, что производит одни из лучших спортивных автомобилей, но даже они время от времени могут ошибаться. Именно это произошло с 348 TS, который оснащался 3,4-литровым двигателем V8 мощностью 296 л.с. В отличие от других Ferrari, представленных в 80-х, 348 TS было очень сложно управлять. Проблема была в подвеске.

Упомянутые модели: Ferrari 348, Porsche Carrera GT, McLaren P1, Koenigsegg CC, Pagani Zonda C12, Porsche 911 (от 7 226 000 Р), Dodge Viper
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