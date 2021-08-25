10 уродливых автомобилей, которые приятно водить
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Крылатая фраза «не судите книгу по обложке» очень подходит к этим автомобилям. За последние годы появилось множество моделей, которые по внешним параметрам далеки от идеала, но управлять ими на удивление очень приятно.
Jaguar S-Type R
2000-е можно считать не самой удачной эпохой для Jaguar. Те времена принадлежали Форду. S-Type в любом случае неплохой автомобиль, хоть и не очень хорошо сочетался со стилем вдохновленным Mark II. Несмотря на то, что почти многие не покупали S-Type из-за его внешнего вида, это не помешало Jaguar сделать зажигательную версию R. Под капотом которого находился 4,2-литровый V8 с наддувом, мощностью 389 л.с. и 399 фунт-фут крутящего момента. S-Type R мог разогнаться до 60 миль в час за 5,3 секунды.
Mercedes-Benz R63 AMG 4MATIC
R-Class сам по себе был довольно странным автомобилем. Однажды в 2007 году компания Mercedes-Benz решила сделать AMG-версию своего минивэна. Получившийся R63 AMG 4MATIC (это его полное название) внешне казался совершенно обычным семиместным минивэном, за исключением того, что он имел 503 л.с. и 465 фунт-фут крутящего момента. До 60 миль в час он разгонялся за 4,6 секунды.
BMW 6 Series (E63)
Когда Крис Бэнгл пришел в BMW в начале 2000-х, его дизайнерские идеи не очень хорошо принимались. Но в последнее время люди стали более снисходительны к эре Bangle. Крис Бэнгл также отвечал за возрождение BMW 6 серии. Дизайн несколько устарел и вызывает разногласия, особенно задняя часть. Но под спорным кузовом скрывается фантастический grand tourer с отличным двигателем.
Honda Civic Type R
Оригинальный EK9 Civic Type R был очень горячим хэтчбеком мощностью 200 л.с. Но здесь дефлекторы, крыло, шипы на крыше, тройная выхлопная система, пожалуй, слишком сложно и не очень красиво. Но за 316 л.с. в заряженной версии и одно из лучших шасси в истории горячих хэтчбеков, можно простить любой внешний вид.
McLaren Senna
McLaren, похоже, действительно любит гиперкары сверхлимитированного выпуска. P1 был особенным автомобилем, но с тех пор были выпущены Elva, Sabre, P1 GTR и многие другие. Среди всех этих специальных моделей была Senna. Еще в 2018 году это был самый мощный серийный McLaren с двс с 789 л.с., которые выдавал 4,0-литровый твин-турбо V8. Хотя внешний вид не всем пришелся по вкусу, Senna была великолепной машиной.
Chevrolet SSR
Это было одно из странных решений, принятых GM в 2000-х годах. Руководство автохолдинга решило, что пикап с откидным верхом, стиль которого вдохновлен грузовиками 1940-х и 1950-х годов, будет пользоваться успехом. Получившийся в результате автомобиль Chevrolet SSR приняли без особого восторга. Но по технической части SSR оказался не так уж и плох. Во-первых, его можно использовать как грузовик, у него жесткая крыша и 5,3-литровый V8, который позже стал 6,0-литровым V8 мощностью более 300 л.с. Более того, этот двигатель может сочетаться с 6-ступенчатой механической коробкой передач.
BMW M3
Последний BMW M3 был одним из самых спорных автомобилей в новейшей истории, а все из-за передней решетки. Несмотря на то, что новую решетку приняли в основном отрицательно, BMW, похоже, это не смутило. В любом случае, новый M3 имеет шикарные характеристики. Между прочим, этот седан оснащен механической коробкой передач и имеет задний привод.
Mini Coupe
Еще в начале 2010-х годов BMW усердно работала над созданием целого модельного ряд Mini Hatch. Countryman и Clubman получились достаточно интересными, но купе это совсем другая история. Сам по себе Mini Hatch не так уж и практичен, а купе только усугубило ситуацию. Хоть он и не хуже любого другого Mini, особенно в полной комплектации JCW, но имеет очень неприглядный внешний вид.
Gumpert Apollo
Gumpert Apollo очень своеобразный суперкар. После нескольких лет управления дилерской сетью VW и Audi в Китае, Роланд Гумперт вернулся в Германию чтобы запустить новую компанию по производству спорткаров для городских улиц. Плодом труда стал Apollo, правда для создания автомобиля потребовалось несколько лет. В продаже модель появилась в 2005 году. Внешний вид оставлял желать лучшего, но его компенсировал 4,2-литровый V8 от Audi с парой турбонаддувов.
Porsche Cayenne Turbo S
Cayenne стал одной из двух моделей Porsche, спасших компанию от банкротства. Красота Porsche Cayenne для многих непонятна, но он хорош в управлении. Turbo S был самой мощной и быстрой версией Cayenne мощностью 514 л.с., которые выдавал 4,5-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. До 60 миль в час он разгоняется за 5 секунд.
- 3 599 000 РPorsche Cayenne Turbo S 2013 в Москве
- 3 400 000 РBMW 6 серия 2015 в Москве
- 1 595 000 РPorsche Cayenne 2010 в Москве
- 4 300 000 РBMW M3 2014 в Москве
- 4 400 000 РBMW M3 2014 в Москве
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- 2 990 000 РBMW 6 серия 2012 в Москве
- 3 990 000 РBMW 6 серии 2012 в Москве
- 8 840 000 РPorsche Cayenne Turbo 2018 в Москве
- 1 799 000 РPorsche Cayenne 2011 в Москве
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