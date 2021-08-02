10 великих автомобильных брендов прошлого и причины их ухода
Oldsmobile
Компания Oldsmobile была основана в 1897 году Рэнсомом Э. Олдсомом, в 1908-м ее купил концерн General Motors. Под маркой Oldsmobile на рынок вышли одни из величайших классических маслкаров: Cutlass и 442. Кроме того, именно автомобили Oldsmobile, первыми из серийных моделей, получили полностью автоматическую коробку передач, автоматическую воздушную заслонку и спидометр.
С 1970 по 1990 годы компания переживала свои лучшие времена. Пик продаж пришелся на 1985 год. Однако экспансия японских автомобилей привела к резкому сокращению рыночной доли Oldsmobile, что вынудило General Motors убить марку в начале 2000-х годов.
Pontiac
Pontiac появился в 1925 году как суббренд General Motors, но только в 1960-х годах он действительно стал маркой, ориентированной на мощные спорткары. В 1963 году компания представила Pontiac GTO, и в течение следующего десятилетия Pontiac доминировал на растущем рынке маслкаров, где одним из главных его конкурентов был Ford Mustang.
К сожалению, нефтяной кризис 1970-х и выпущенные правительством США строгие правила по выбросам в атмосферу разрушили рынок мощных автомобилей, положив начало упадку Pontiac. Вплоть до 2008 года компания пыталась удержаться на плаву, но в итоге General Motors был вынужден закрыть ее, чтобы самому избежать банкротства.
AMC
Компания American Motor Corporation (AMC) была основана в 1954 году путем слияния компаний Nash и Hudson. С самого начала AMC сосредоточилась на рынке автомобилей эконом-класса, оказавшись серьезным конкурентом большой тройке Детройта – концернам Chrysler Group, General Motors и Ford Motor Company. Среди наиболее популярных моделей AMC можно назвать Gremlin, Hornet, Pacer и, конечно же, популярный дуэт маслкаров – Javelin и AMX.
Однако для большинства автолюбителей величайшим автомобилем AMC из когда-либо созданных был Eagle, который принято считать первым американским кроссовером. Автомобиль AMC были очень популярны, и пользовались отличным спросом во всей Америке. К сожалению, проблемы с качеством и огромные убытки вынудили AMC выйти из бизнеса, и Chrysler в конечном итоге поглотил компанию в 1987 году.
Scion
В 2003 году Toyota создала суббренд Scion, чтобы привлечь внимание молодых клиентов. Бизнес-модель Scion была проста – выпускать стильные, недорогие и компактные автомобили, которые понравятся в основном людям, выбирающим свою первую машину. Упростить процесс покупки автомобиля должен был единый уровень отделки салона и фиксированные базовые цены.
Scion добился изрядного успеха, продав сотни тысяч единиц xB и tC. К сожалению, люди, покупавшие автомобили, не входили в целевой рынок Scion, поскольку их средний возраст составлял 39 лет. Проблема с бизнес-моделью Scion заключалась в том, что у их целевой группы не было достаточно денег для покупки автомобилей. В результате Toyota прекратила выпуск Scion в 2016 году.
Mercury
В 1930-х годах концерн Ford нуждался в новом бренде, чтобы заполнить значительный разрыв в ценах между бюджетными автомобилями марки Ford и автомобилями его люксовой марки Lincoln. Новый бренд Mercury добился неплохих успехов и в 1950-е годы занимал шестую строчку по продажам в США.
Проблемы у Mercury начались во время экономического кризиса конца 1950-х, а затем продолжились в 1970-х, когда разразился нефтяной кризис. Затем в 1990-х годах на американский рынок начали выходить японские автомобили, и рыночная доля Mercury сократилась до минимума. Когда в 2010 году концерн Ford наконец решил отказаться от Mercury, доля бренда в общих продажах автомобилей в Америке не превышала 1%.
Saab
Saab – один из величайших европейских автопроизводителей ХХ века. Его модели сочетали высокое качество, роскошную отделку и инженерное искусство. Saab создавал достойную конкуренцию Mercedes-Benz и BMW. Иметь в гараже Saab было очень престижно.
Добиться большого финансового успеха компании помешали малые объемы производства. В 2000 году ее купил концерн General Motors, что по сути, стало началом конца великого шведкого бренда. После череды неудачных моделей, в 2010 году, американцы продали Saab голландской фирме Spyker, специализирующейся на выпуске спорткаров. Но оживить бренд было уже невозможно, и в 2011 году Saab объявил о банкротстве.
Holden
Holden – это австралийская компания, которая начинала в середине XIX века как производитель седел. Первые автомобили под маркой Holden вышли на рынок в 1908 году. В 1931 году компанию купил концерн General Motors. На протяжении следующих десятилетий модели Holden пользовались отличным спросом, особенно мощные спорткары Monaro и Commodore.
К сожалению, 2000-е не были благосклонны к Holden, и компания начала терять свою долю рынка в пользу Toyota. Затем возникли финансовые проблемы, и хотя австралийское правительство предоставило Holden спасательный круг в размере 270 млн долларов, этого оказалось недостаточно для поддержания производственных мощностей. В 2020 году руководство General Motors подписало Holden смертный приговор.
DeLorean Motor Company
Топ-менеджер General Motors Джон ДеЛориан привел к успеху Pontiac, а затем ушел из компании, чтобы осуществить мечту и создать собственную автомобильную компанию. На деньги, полученные от Bank of America и ряда частных инвесторов, а также при содействии британского правительства, он основал DeLorean Motor Company в Северной Ирландии.
Однако в 1979 году к власти пришла Маргарет Тэтчер, которая сразу же выступила против финансирования частного бизнеса. Это привело к финансовым проблемам для DeLorean, и в результате первый автомобиль компании был недостаточно мощным и имел множество проблем с качеством. ДеЛориан был в отчаянии и пытался добыть деньги любой ценой. Его даже обвиняли в попытке продать 100 кг кокаина за 24 млн долларов. В итоге, в 1982 году DeLorean Motor Company объявила о банкротстве.
Plymouth
Основанная в 1925 году компания Chrysler выпускала только роскошные автомобили, чтобы конкурировать с Ford и General Motors ей потребовалось создать бренд для бюджетных машин. Так появился Plymouth, который прославился производством красивых семейных седанов и элегантных универсалов. В 1960-е году марка даже попробовала себя в растущем сегменте маслкаров, выпустив несколько ярких моделей: Hemi Cuda, Superbird и GTX.
Проблемы «Плимута» начались в 1980-х годах, когда он утратил оригинальность. Большинство автомобилей Plymouth представляли собой перелицованные модели Dodge и Eagle. Появление на рынке в 1990-е годы яркого родстера Prowler стало попыткой Plymouth привлечь внимание покупателей, но было уже слишком поздно. Концерн Chrysler закрыл компанию Plymouth в 2001 году.
Edsel
Ford основал бренд Edsel в 1956 году, чтобы расширить свое присутствие на рынке в среднем ценовом сегменте. Не слишком удачное решение, поскольку к тому времени у Ford уже была марка Mercury. В итоге, выпустив всего две модели, Edsel в 1959 году прекратил существование. Руководители Ford до сих пор считают создание бренда одной из самых больших и дорогостоящих ошибок. В середине прошлого века Ford потратил на него колоссальные 250 млн долларов, что эквивалентно трем миллиардам современных долларов.
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