10 вещей, которые должны быть в каждом автомобиле
К полезным вещам можно отнести буксировочный трос, компрессор, комплект предохранителей и запасные лампочки, а также светодиодный фонарик, перчатки и острый нож. Набирать инструмент, ремкомплекты и другие вещи, чтобы они просто были, не стоит. Трезво оцените свои навыки и позаботьтесь о наличии хорошей связи и зарядки для телефона, чтобы можно было всегда вызвать техпомощь.
В дальнюю дорогу лучше взять с собой воду и запасную канистру с топливом. Зимой пригодятся скребок и лопата, чтобы откопать автомобиль, а также провода, чтобы подзарядить севший аккумулятор. Все прочие инструменты и вещи подбирайте, исходя из необходимости.
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