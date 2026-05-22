1,6 миллиона километров без капиталки: какой японский седан оказался самым «бессмертным» по версии экспертов

10 японских автомобилей, которые не подводят: рейтинг моделей с самыми надежными моторами

Мало кто знает, что некоторые японские автомобили способны проехать больше миллиона километров без серьезных поломок. Портал Topseed назвал десятку машин, которые удивляют своей выносливостью. Почему эти модели до сих пор ценят на вторичном рынке, какие моторы считаются «вечными» и что это значит для российских водителей - разбираемся, что скрывается за репутацией японских брендов.

Для российских автомобилистов вопрос надежности машины всегда стоит на первом месте. Особенно сейчас, когда стоимость ремонта и запчастей растет, а выбор новых моделей ограничен. Именно поэтому рейтинг самых «бессмертных» японских автомобилей, составленный порталом Topseed, вызывает особый интерес. В него вошли машины, которые доказали свою выносливость на практике и продолжают удивлять даже опытных механиков.

Лидером списка стал Honda Accord 2010 года - седан, который давно стал символом долговечности. Отдельные экземпляры этого поколения преодолели дистанцию в 1,6 миллиона километров, не требуя капитального ремонта двигателя. Второе место занял Lexus LS 460 2011 года с 4,6-литровым V8 (1UR), который уже почти двадцать лет остается актуальным и не теряет популярности среди ценителей комфорта и мощности.

Третью строчку заняла Toyota Camry 2014 года - седьмое поколение модели получило базовый 2,5-литровый мотор, который стал основой для многих автомобилей марки на протяжении десятилетия. В пятерку лучших также вошли Lexus ES 2015 года и Honda Accord 2015 года, что подтверждает: японские производители умеют создавать действительно «вечные» силовые агрегаты.

В десятке оказались и более свежие модели: Acura TLX 2016 года, Toyota Prius Prime 2022 года, Mazda3 2024 года, Subaru Outback 2024 года и Toyota Camry 2026 года. Все они получили репутацию машин, которые редко подводят владельцев даже при интенсивной эксплуатации. Интересно, что среди них есть как гибриды, так и классические бензиновые версии - это говорит о том, что японские инженеры уделяют внимание не только новым технологиям, но и проверенным решениям.

Стоит отметить, что подобные рейтинги становятся особенно актуальными на фоне роста интереса к подержанным автомобилям. Многие россияне выбирают именно японские модели, рассчитывая на долгий срок службы и минимальные расходы на обслуживание. Как отмечают эксперты, такие машины часто становятся выгодным вложением, ведь их остаточная стоимость снижается медленнее, чем у конкурентов.

Для справки: японские автопроизводители традиционно делают ставку на качество сборки и простоту конструкции. Это позволяет их автомобилям сохранять работоспособность даже при большом пробеге и неидеальных условиях эксплуатации. По данным отраслевых исследований, моторы Honda, Toyota, Lexus и Subaru входят в число самых надежных в мире. Такой подход к инженерии создает впечатление, что японские машины действительно способны служить десятилетиями, если соблюдать базовые правила обслуживания. В итоге, выбор в пользу «бессмертных» моделей становится не только вопросом престижа, но и практической выгодой для владельца.