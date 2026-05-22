1,6 миллиона километров без капиталки: какой японский седан оказался самым «бессмертным» по версии экспертов

22 мая 2026, 17:35
10 японских автомобилей, которые не подводят: рейтинг моделей с самыми надежными моторами
10 японских автомобилей, которые не подводят: рейтинг моделей с самыми надежными моторами
Мало кто знает, что некоторые японские автомобили способны проехать больше миллиона километров без серьезных поломок. Портал Topseed назвал десятку машин, которые удивляют своей выносливостью. Почему эти модели до сих пор ценят на вторичном рынке, какие моторы считаются «вечными» и что это значит для российских водителей - разбираемся, что скрывается за репутацией японских брендов.
Для российских автомобилистов вопрос надежности машины всегда стоит на первом месте. Особенно сейчас, когда стоимость ремонта и запчастей растет, а выбор новых моделей ограничен. Именно поэтому рейтинг самых «бессмертных» японских автомобилей, составленный порталом Topseed, вызывает особый интерес. В него вошли машины, которые доказали свою выносливость на практике и продолжают удивлять даже опытных механиков.
Лидером списка стал Honda Accord 2010 года - седан, который давно стал символом долговечности. Отдельные экземпляры этого поколения преодолели дистанцию в 1,6 миллиона километров, не требуя капитального ремонта двигателя. Второе место занял Lexus LS 460 2011 года с 4,6-литровым V8 (1UR), который уже почти двадцать лет остается актуальным и не теряет популярности среди ценителей комфорта и мощности.
Третью строчку заняла Toyota Camry 2014 года - седьмое поколение модели получило базовый 2,5-литровый мотор, который стал основой для многих автомобилей марки на протяжении десятилетия. В пятерку лучших также вошли Lexus ES 2015 года и Honda Accord 2015 года, что подтверждает: японские производители умеют создавать действительно «вечные» силовые агрегаты.
В десятке оказались и более свежие модели: Acura TLX 2016 года, Toyota Prius Prime 2022 года, Mazda3 2024 года, Subaru Outback 2024 года и Toyota Camry 2026 года. Все они получили репутацию машин, которые редко подводят владельцев даже при интенсивной эксплуатации. Интересно, что среди них есть как гибриды, так и классические бензиновые версии - это говорит о том, что японские инженеры уделяют внимание не только новым технологиям, но и проверенным решениям.
Стоит отметить, что подобные рейтинги становятся особенно актуальными на фоне роста интереса к подержанным автомобилям. Многие россияне выбирают именно японские модели, рассчитывая на долгий срок службы и минимальные расходы на обслуживание. Как отмечают эксперты, такие машины часто становятся выгодным вложением, ведь их остаточная стоимость снижается медленнее, чем у конкурентов. Кстати, похожий интерес к надежности проявился и в случае с лимитированной серией Lada Niva Travel с кожаным салоном - подробности о ней можно найти в материале о новых комплектациях отечественных внедорожников.
Для справки: японские автопроизводители традиционно делают ставку на качество сборки и простоту конструкции. Это позволяет их автомобилям сохранять работоспособность даже при большом пробеге и неидеальных условиях эксплуатации. По данным отраслевых исследований, моторы Honda, Toyota, Lexus и Subaru входят в число самых надежных в мире. Такой подход к инженерии создает впечатление, что японские машины действительно способны служить десятилетиями, если соблюдать базовые правила обслуживания. В итоге, выбор в пользу «бессмертных» моделей становится не только вопросом престижа, но и практической выгодой для владельца.
Похожие материалы Тойота, Хонда, Лексус, Субару, Мазда, Акура
-
23.05.2026, 21:09
Почему Honda CR-V удерживает лидерство среди семейных кроссоверов в России
Honda CR-V продолжает оставаться одним из самых востребованных кроссоверов для семейных водителей. Эксперты отмечают сочетание надежности, вместимости и современных технологий, что особенно актуально на фоне роста требований к безопасности и экономичности автомобилей.Читать далее
-
23.05.2026, 21:03
Toyota Rush: новый семиместный кроссовер из ОАЭ появился в продаже в России
В России стартовали продажи Toyota Rush - редкого семиместного кроссовера с задним приводом и простым 1,5-литровым мотором. Модель привлекает ценой от 1,8 млн рублей и просторным салоном, что особенно актуально на фоне подорожания аналогов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:40
Пять новых автомобилей для дачи: высокий клиренс, большой багажник и доступная цена
В 2026 году на российском рынке появились автомобили, которые сочетают высокий клиренс, вместительный багажник и разумную стоимость. Разбираемся, какие модели лучше всего подходят для поездок на дачу и городских дорог, и почему их выбирают практичные водители.Читать далее
-
23.05.2026, 20:35
SpaceX впервые испытал Starship V3: новые двигатели, нештатная посадка и планы на Луну
SpaceX провела первый запуск ракеты Starship V3 с модернизированными двигателями Raptor. Испытания прошли с техническими сложностями, но компания получила важные данные для будущих миссий. Это событие может повлиять на сроки реализации лунной программы Artemis и коммерческих полетов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:32
Потеря $84 000 за 8 месяцев: как Porsche Taycan Turbo GT обесценился на вторичке
Porsche Taycan Turbo GT, купленный за $252 485, спустя всего восемь месяцев ушел на вторичном рынке за $168 000. Такая динамика цен на электромобили заставляет задуматься о рисках быстрой потери стоимости даже у премиальных моделей. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
23.05.2026, 20:14
Корейские авто с пробегом до 2 млн рублей: реальные варианты на лето 2026
В 2026 году подобрать корейский автомобиль с пробегом до 2 млн рублей стало сложнее, но всё ещё возможно. Важно учитывать не только цену, но и состояние, комплектацию и расходы на оформление. В этом материале - свежий обзор реальных предложений и советы по выбору.Читать далее
-
23.05.2026, 20:06
Renault Niagara: новый взгляд на компактные пикапы и конкуренция на рынке
Renault готовит к выходу Niagara - свежий игрок в сегменте компактных пикапов с оригинальным дизайном и амбициями. На фоне активности Toyota, Volkswagen и Stellantis, интерес к новинке подогревают не только слухи, но и работы известных виртуальных дизайнеров.Читать далее
-
22.05.2026, 21:26
Необычный взгляд на Alfa Romeo Brera: цифровой концепт вызвал споры среди поклонников
В сети появился свежий неофициальный рендер Alfa Romeo Brera, который сразу же разделил автолюбителей на два лагеря. Дизайн вызвал бурные обсуждения: одни увидели в нем смелый эксперимент, другие - спорные решения. Почему этот проект оказался в центре внимания и как он соотносится с современными трендами в мире купе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
22.05.2026, 20:48
BMW внедряет новую систему зажигания: как изменятся M2, M3 и M4 в 2026 году
BMW готовит к запуску уникальную технологию зажигания для своих спортивных моделей. Новая система M Ignite обещает повысить эффективность и экологичность без потери мощности. Впервые она появится на M2, M3 и M4 уже в 2026 году, что может изменить подход к бензиновым моторам в условиях ужесточения норм.Читать далее
-
22.05.2026, 20:32
Toyota Corolla 2026 не вошла в список лучших по безопасности IIHS - причины и детали
Страховой институт дорожной безопасности США не включил Toyota Corolla 2026 года в число лучших по безопасности. Эксперты выявили у модели ряд особенностей, которые могут повлиять на выбор покупателей. Разбираемся, что именно не устроило специалистов и как это скажется на популярности седана.Читать далее
Похожие материалы Тойота, Хонда, Лексус, Субару, Мазда, Акура
-
23.05.2026, 21:09
Почему Honda CR-V удерживает лидерство среди семейных кроссоверов в России
Honda CR-V продолжает оставаться одним из самых востребованных кроссоверов для семейных водителей. Эксперты отмечают сочетание надежности, вместимости и современных технологий, что особенно актуально на фоне роста требований к безопасности и экономичности автомобилей.Читать далее
-
23.05.2026, 21:03
Toyota Rush: новый семиместный кроссовер из ОАЭ появился в продаже в России
В России стартовали продажи Toyota Rush - редкого семиместного кроссовера с задним приводом и простым 1,5-литровым мотором. Модель привлекает ценой от 1,8 млн рублей и просторным салоном, что особенно актуально на фоне подорожания аналогов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:40
Пять новых автомобилей для дачи: высокий клиренс, большой багажник и доступная цена
В 2026 году на российском рынке появились автомобили, которые сочетают высокий клиренс, вместительный багажник и разумную стоимость. Разбираемся, какие модели лучше всего подходят для поездок на дачу и городских дорог, и почему их выбирают практичные водители.Читать далее
-
23.05.2026, 20:35
SpaceX впервые испытал Starship V3: новые двигатели, нештатная посадка и планы на Луну
SpaceX провела первый запуск ракеты Starship V3 с модернизированными двигателями Raptor. Испытания прошли с техническими сложностями, но компания получила важные данные для будущих миссий. Это событие может повлиять на сроки реализации лунной программы Artemis и коммерческих полетов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:32
Потеря $84 000 за 8 месяцев: как Porsche Taycan Turbo GT обесценился на вторичке
Porsche Taycan Turbo GT, купленный за $252 485, спустя всего восемь месяцев ушел на вторичном рынке за $168 000. Такая динамика цен на электромобили заставляет задуматься о рисках быстрой потери стоимости даже у премиальных моделей. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
23.05.2026, 20:14
Корейские авто с пробегом до 2 млн рублей: реальные варианты на лето 2026
В 2026 году подобрать корейский автомобиль с пробегом до 2 млн рублей стало сложнее, но всё ещё возможно. Важно учитывать не только цену, но и состояние, комплектацию и расходы на оформление. В этом материале - свежий обзор реальных предложений и советы по выбору.Читать далее
-
23.05.2026, 20:06
Renault Niagara: новый взгляд на компактные пикапы и конкуренция на рынке
Renault готовит к выходу Niagara - свежий игрок в сегменте компактных пикапов с оригинальным дизайном и амбициями. На фоне активности Toyota, Volkswagen и Stellantis, интерес к новинке подогревают не только слухи, но и работы известных виртуальных дизайнеров.Читать далее
-
22.05.2026, 21:26
Необычный взгляд на Alfa Romeo Brera: цифровой концепт вызвал споры среди поклонников
В сети появился свежий неофициальный рендер Alfa Romeo Brera, который сразу же разделил автолюбителей на два лагеря. Дизайн вызвал бурные обсуждения: одни увидели в нем смелый эксперимент, другие - спорные решения. Почему этот проект оказался в центре внимания и как он соотносится с современными трендами в мире купе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
22.05.2026, 20:48
BMW внедряет новую систему зажигания: как изменятся M2, M3 и M4 в 2026 году
BMW готовит к запуску уникальную технологию зажигания для своих спортивных моделей. Новая система M Ignite обещает повысить эффективность и экологичность без потери мощности. Впервые она появится на M2, M3 и M4 уже в 2026 году, что может изменить подход к бензиновым моторам в условиях ужесточения норм.Читать далее
-
22.05.2026, 20:32
Toyota Corolla 2026 не вошла в список лучших по безопасности IIHS - причины и детали
Страховой институт дорожной безопасности США не включил Toyota Corolla 2026 года в число лучших по безопасности. Эксперты выявили у модели ряд особенностей, которые могут повлиять на выбор покупателей. Разбираемся, что именно не устроило специалистов и как это скажется на популярности седана.Читать далее