10 запретов для сотрудников Tesla
Не использовать жаргон
Илон Маск считает недопустимым использование слов, требующих объяснения, потому что они усложняют коммуникацию. Он объяснил это тем, что новые сотрудники не должны тратить время на заучивание кучи сокращений и местных словечек. Так что жаргон и аббревиатуры на рабочем месте под запретом.
Никаких профсоюзов
Важность объединения рабочих ради отстаивания своих прав нельзя недооценивать. Сам Маск утверждает, что нейтрально относится к профсоюзным объединениям, но в Tesla их не было и нет. А бывшие сотрудники рассказывают, что руководство жестко пресекало все попытки организовать профсоюз, вплоть до увольнения активистов.
Никаких скидок
Сотрудники многих автомобильных компаний получают скидку на покупку нового автомобиля, но к Tesla это не относится. Ни о каких скидках речь не идет – платят сотрудники как и все, полную стоимость. Это отражение позиции Маска о том, что отсутствие скидок для кого бы то ни было является одним из основополагающих принципов компании.
Никакого желтого цвета
По словам бывших сотрудников, Илон Маск настолько ненавидит желтый цвет, что даже предупреждающие знаки и надписи на территории компании выполнены в сером цвете. Руководство компании не раз опровергало эти заявления, так что вам остается выбрать кому верить – топ-менеджменту или бывшим сотрудникам.
Частые и многолюдные собрания под запретом
Маск не видит пользы от проведения больших собраний, поэтому не поощряет их организацию в Tesla. В одном из своих писем, адресованных сотрудникам, он назвал такие встречи бедствием всех крупных компаний и заявил, что со временем они ухудшают ситуацию. Частые встречи допустимы только в случае каких-то чрезвычайных ситуаций, в остальных случаях люди не должны отвлекаться от производственного процесса и тратить время на бесконечные обсуждения чего-либо.
Запрет остановки линий для техобслуживания
Если верить сотрудникам Маска, то различные происшествия на производстве из-за отсутствия регулярного обслуживания линий не такая уж редкость.
Не следует жаловаться
Компания Tesla игнорирует сообщения сотрудников о потенциально опасных ситуациях на производственных линиях, в итоге уровень травматизма на производстве выше среднего. Бывшие работники не раз сообщали СМИ о том, что письма и отчеты об опасностях производства и необходимости остановки линии для проведения ТО игнорировались. Все что получают сотрудники, это совет придумать, как действовать в текущей ситуации, чтобы не получить травму.
Звонки в службу спасения без разрешения
Собственная клиника не имеет права без разрешения руководства позвонить по номеру 911. А если травма работника признана легкой, то он отправляется обратно на производство. В случае более тяжелых травм, когда необходимо вызвать «скорую», работников могут доставить в больницу на такси. Говорят, это делается, чтобы не все случаи травматизма попадали в статистику производства.
Строгая политика посещения
В Tesla легко можно лишиться работы, если слишком долго просидеть на больничном. Более того, отгулы по недостаточно уважительным причинам тоже не приветствуются. Штрафы за опоздание, слишком ранний уход с рабочего места, больничные и отгулы по семейным обстоятельствам в компании активно применяются.
Игнорируйте правила, не игнорируя их!
Маск ожидает от своих сотрудников, что прежде всего они будут руководствоваться здравым смыслом, выбирая наиболее оптимальные решения, а не слепо следовать правилам. Но это слегка противоречит жестким требованиям компании Tesla, поскольку фактически означает, что правила можно игнорировать, если они противоречат логике.
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