10 знаменитостей, которые испортили свои пикапы и внедорожники уродливым тюнингом
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Знаменитости выбирают лучшие автомобили. Наличие денег дает возможность как покупать, так и делать удивительные вещи. К сожалению, это не означает, что получится очень красивая вещь. Все Hummers, Porsche и Range Rover в этом списке могут быть великолепными, но внесенные в них внешние модификации просто кошмарны.
Хлоя Кардашьян: Land Rover Range Rover
Хлоя придала новое значение слову «новая покраска» после того, как в 2015 году обернула свой Range Rover черным бархатом. Не совсем понятно, что произойдет с покрытием, когда пойдет дождь. Но ей очень понравился внешний вид. Range Rover четвертого поколения считается одним из самых популярных внедорожников на рынке. Внешние дополнения Хлои к Range Rover определенно не соответствуют замыслу бренда.
Хуан Урибе: Porsche Cayenne
Урибе ветеран бейсбола в команде Colorado Rockies купил автомобиль своей мечты. Но, к сожалению, переборщил со своим Cayenne, создав ужасный обвес. Дополнительные модификации кузова, такие как большие воздухозаборники и внушительные решетки, не добавляют шарма. Вместо этого они убивают весь внешний вид.
Деннис Родман: Hummer
Взглянув на этот Хаммер, нетрудно понять, почему он оказался в этом списке. Hummer H1 1996 года — мечта многих поклонников американского бренда, независимо от возраста. Родман, однако, решил сделать свой «Хаммер» движущимися обоями из нескольких не связанных друг с другом изображений.
Снуки: Cadillac Escalade
Снуки известна в США благодаря телешоу «Берег Джерси» и была популярной и неоднозначной личностью в СМИ. Неудивительно, что ей достался Escalade. Смелый стильный и роскошный внедорожник без каких-либо дополнений вызывает восхищение. Однако Снуки немного переборщила и добавила розовые акценты на боковые юбки, внешний вид обода и решетку радиатора. Правда, в 2013 году медийная личность продала его через eBay.
Антон Касабов: Mercedes G Class
Старая поговорка основателя AMG Ауфретчта гласит: «Мерседес нельзя улучшить, но можно сделать его другим». Актер и мастер боевых искусств Антон Касабов, возможно, не обратил на это внимания, когда переделывал свой AMG G55 2009 года выпуска. Этот автомобиль G-класса, получивший название «Тайфун», сморится немного странно с красными акцентами.
Арнольд Шварценеггер: Unimog
Арнольд Шварценеггер владел не одним, а двумя Unimog. Некоторые считают Unimog чудовищем под маркой Mercedes. Эту машину Mercedes якобы построил в соответствии с ожиданиями Шварценеггера. Короткая кабина, установленная на шасси 1977 года, разрешена для уличных перевозок в Соединенных Штатах, оснащена 6,4-литровым турбодизельным двигателем. Если не считать больших 22-дюймовых колес Michelin, Unimog не выглядит так авто из модельного ряда Mercedes. Машина кажется скорее спартанской, чем элегантной.
Маршон Линч: Jeep Wrangler
Черно-зеленый Jeep Wrangler игрока НФЛ Маршона Линча также заслуживает внимания. Wrangler 2016 — это модифицированный Jeep Wrangler 2016 года со всеми передовыми дополнениями. Яркая светящаяся зеленая краска присутствует на решетке радиатора, фарах, крыльях и дисках. В результате Wrangler, получивший название «Beast Mode», выглядит как реклама Monster Energy.
Ники Минаж: Range Rover
Ники Минаж известна своей любовью к розовому цвету. Типичный 4,2-литровый Rover Sport с наддувом это то, о чем большинство людей думает, когда речь заходит об этой модели. Мало кто может представить этот кроссовер в ярко-розовом цвете.
Эмбер Роуз: Jeep Wrangler
Американская модель присоединилась к списку знаменитостей, которые покрасили свои элитные автомобили в розовый цвет. В этом случае Роуз приобрела модель JK unlimited третьего поколения и придала ему розовый оттенок жевательной резинки. Однако знаменитость позже заменила его на менее заметный армейский зеленый.
Триша Пайтас: Mercedes G Class
Знаменитая ютуберша Триша Пэйтас известна своими влогами и музыкальными клипами, ориентированными на стиль жизни. Однако в 2015 году она купила новенький Mercedes G550 2014 года выпуска. Автомобиль был выкрашен в розовый цвет, а в салоне появились кристаллы Swarovski.
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