100 000 долларов на ремонт сколов запросила компания за арендованный McLaren 620R
Данный случай наглядно показывает, как важно иметь хороший страховой полис, если вы берете напрокат дорогой автомобиль. Роб Ферретти, который также ведет канал SuperspeedstersRob на YouTube, владеет собственным бизнесом по аренде дорогих автомобилей. В начале этого года он отправился в небольшое путешествие и для этого арендовал в другой компании редкий McLaren 620R.
После поездки у спорткара появились сколы на переднем бампере и капоте, гравий также повредил дорогой сплиттер из углеродного волокна и лобовое стекло. Роб знал, что придется расплатиться за ремонт, но был шокирован, когда компания по аренде заявила, что это будет стоить 100 000 долларов.
Во время разговора с компанией по аренде, Ферретти выразил недоверие этой безумной сумме и спросил, может ли он выкупить машину. Однако компания по прокату сообщила, что уже отремонтировала машину на сумму 101 000 долларов. Они утверждали, что в стоимость включены новый передний бампер / сплиттер стоимостью 60 000 долларов и новый комплект колес.
Ферретти отнесся к этому подозрительно и позвонил в кузовную мастерскую, которая якобы выполняла ремонт. Они сказали, что не устанавливали новые детали на 620R. На эту тему блогер снял несколько видеороликов и поспешил поделиться ими на своем YouTube-канале.
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