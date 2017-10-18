18 октября 2017, 18:38

Столетний Mitsubishi превратился в гибрид

Компания Mitsubishi решила возродить первый в своей истории автомобиль, который носит лаконичное имя A. Раритетная модель получит гибридную силовую установку.
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  Столетний Mitsubishi превратился в гибрид Mitsubishi Столетний Mitsubishi превратился в гибрид Mitsubishi Столетний Mitsubishi превратился в гибрид Mitsubishi Столетний Mitsubishi превратился в гибрид
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Производство модели началось в 1917 году, но уже спустя 4 года A ушла с конвейера - покупатели Японии не оценили автомобиль но достоинству. Спустя 100 лет Mitsubishi совместно с тюнинг-ателье West Coast Customs решили подарить раритету вторую жизнь. Современный вариант получил название Mitsubishi Re-Model.

Возрожденная модель будет построена на базе Outlander PHEV и получит гибридную силовую установку. Разработчики оснастят автомобиль 2-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами. Также особая машина будет оснащена системой электронного распределения момента Super All-Wheel Control и современными функциями активной и пассивной безопасности. Кроме того, новинка получила мультимедийную систему, допускающую подключение смартфона,

На рассвете существования модель A повторяла Ford T по своей конструкции. Автомобиль приводился в движение 2,8-литровым двигателем с четырьмя цилиндрами. Мощность силовой установки составляла 35 «лошадей». Всего компания выпустила 22 таких машины. Публичный показ раритета состоится 6 ноября текущего года на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Напомним, что к премьере в Токио компания готовит электрический кроссовер нового поколения. Создатели сообщают, что модель оснащена системой искусственного интеллекта.

 

АвтоМудрость Митсубиси, Мицубиси

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Столетний Mitsubishi превратился в гибрид
{{material_121245}}Производство модели началось в 1917 году, но уже спустя 4 года A ушла с конвейера - покупатели Японии не оценили автомобиль но достоинству. Спустя 100 лет Mitsubishi совместно с тюнинг-ателье West Coast Customs решили подарить раритету вторую жизнь. Современный вариант получил название Mitsubishi Re-Model.Возрожденная модель будет построена на базе Outlander PHEV и получит гибридную силовую установку. Разработчики оснастят автомобиль 2-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами. Также особая машина будет оснащена системой электронного распределения момента Super All-Wheel Control и современными функциями активной и пассивной безопасности. Кроме того, новинка получила мультимедийную систему, допускающую подключение смартфона, На рассвете существования модель A повторяла Ford T по своей конструкции. Автомобиль приводился в движение 2,8-литровым двигателем с четырьмя цилиндрами. Мощность силовой установки составляла 35 «лошадей». Всего компания выпустила 22 таких машины. Публичный показ раритета состоится 6 ноября текущего года на автосалоне в Лос-Анджелесе.Напомним, что к премьере в Токио компания готовит электрический кроссовер нового поколения. Создатели сообщают, что модель оснащена системой искусственного интеллекта.  
2017-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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