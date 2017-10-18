Столетний Mitsubishi превратился в гибрид
Возрожденная модель будет построена на базе Outlander PHEV и получит гибридную силовую установку. Разработчики оснастят автомобиль 2-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами. Также особая машина будет оснащена системой электронного распределения момента Super All-Wheel Control и современными функциями активной и пассивной безопасности. Кроме того, новинка получила мультимедийную систему, допускающую подключение смартфона,
На рассвете существования модель A повторяла Ford T по своей конструкции. Автомобиль приводился в движение 2,8-литровым двигателем с четырьмя цилиндрами. Мощность силовой установки составляла 35 «лошадей». Всего компания выпустила 22 таких машины. Публичный показ раритета состоится 6 ноября текущего года на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Напомним, что к премьере в Токио компания готовит электрический кроссовер нового поколения. Создатели сообщают, что модель оснащена системой искусственного интеллекта.
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