10-летняя дочка миллиардера похвасталась первой машиной: Mercedes-AMG G63 цвета единорога

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Лакшери-жизнь неизменно привлекает любопытные взгляды обывателей. На этом решили сыграть Адам и Эмили Абрахам – семейство британских торговцев подержанными предметами роскоши. Чтобы продвинуть бизнес, они завели в соцсетях аккаунты для своей 10-летней дочери Му, назвав ее «дочерью миллиардера», хотя сами формально являются всего лишь миллионерами.

Одно из первых же опубликованных видео мгновенно стало вирусным. В нем девочка подробно описывает свой наряд, включая бриллиантовый браслет, серьги и ожерелье, а также сумочку от Hermes. Новое видео рассказывает о первой машине Му, которую ей подарили пару месяцев назад. Это мощный внедорожник Mercedes-AMG G63 стоимостью от 350 000 долларов. Девочке разрешат сесть за руль в Великобритании только через 8 лет, но выбрать цвет для автомобиля она может уже сейчас. Для этого родители обратились в ателье Yiannimize Янни Хараламбу, специалиста по индивидуальной окраске и оклейке автомобилей.

Янни поговорил с Му и выяснил, что она мечтает вырасти и возглавить семейный бизнес, считает автомобили «такими крутыми!», но больше волнуется, подойдет ли машина к цвету ее радужного iPhone, и верит, что за деньги можно купить счастье, но не семью или друзей.

Упомянутые модели: Mercedes G (от 11 500 000 Р )

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