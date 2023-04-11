10-летняя дочка миллиардера похвасталась первой машиной: Mercedes-AMG G63 цвета единорога
Фото: Yiannimize
Одно из первых же опубликованных видео мгновенно стало вирусным. В нем девочка подробно описывает свой наряд, включая бриллиантовый браслет, серьги и ожерелье, а также сумочку от Hermes. Новое видео рассказывает о первой машине Му, которую ей подарили пару месяцев назад. Это мощный внедорожник Mercedes-AMG G63 стоимостью от 350 000 долларов. Девочке разрешат сесть за руль в Великобритании только через 8 лет, но выбрать цвет для автомобиля она может уже сейчас. Для этого родители обратились в ателье Yiannimize Янни Хараламбу, специалиста по индивидуальной окраске и оклейке автомобилей.
Янни поговорил с Му и выяснил, что она мечтает вырасти и возглавить семейный бизнес, считает автомобили «такими крутыми!», но больше волнуется, подойдет ли машина к цвету ее радужного iPhone, и верит, что за деньги можно купить счастье, но не семью или друзей.
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-
16.02.2023, 13:50
Mercedes-Benz разрабатывает уменьшенную версию «Гелика»
Впервые слухи о создании компактного Mercedes-Benz G-Class или Mini G появились в 2016 году, но проект так и не получил развития. Сейчас немецкий автопроизводитель вновь вернулся к идее создания младшего брата «Гелендвагена».Читать далее
-
16.02.2023, 11:54
Автомобили в России стали надежной инвестицией: итоги Residual value
Эксперты аналитического агентства «Автостат» опубликовали результаты очередного ежегодного исследования Residual value. Если раньше речь шла об автомобилях, которые медленнее теряют в цене, то сейчас все без исключения призеры стали только дороже.Читать далее
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5 забавных и трогательных рекламных видео Mercedes-Benz G-Class, которые вызовут у вас улыбку
Компания Mercedes-Benz выпускает легендарный Gelаndewagen на протяжении уже более 40 лет. За это время с конвейера сошло свыше 400 тысяч внедорожников. И хотя, казалось бы, «Гелик» не нуждается в рекламе, были сняты десятки промо-роликов.Читать далее
-
09.01.2023, 14:40
Тюнеры превратили брутальный Mercedes-AMG G63 в мятную конфетку
Польское тюнинг-ателье Carlex Design представило новый проект. Мощный Mercedes-AMG G63 выполнили в нежном мятно-зеленом цвете, популярном в 1960-е годы. Эксклюзивный дизайн назвали Mint&Gold Edition.Читать далее
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