10-месячный ребенок потратил 10000 долларов на обновление Tesla
Родительские настройки в мобильных устройствах очень полезная вещь, которая, в том числе, позволяет предотвратить случайные покупки. Но эта американка отдала свой смартфон на растерзание 10-месячному сыну несмотря на то, что ко многим приложениям у нее была привязана карта. В итоге малыш потратил $10837.50 в мобильном приложении Tesla на полный «автопилот» (систему автономного вождения второго уровня).
Женщина объяснила, что заметила дорогую покупку только когда она появилась в ее банковской выписке. Никакие уведомления ей не приходили. При попытке вернуть деньги, она выяснила, что отменить покупку можно было только в течение 48 часов.
Женщина выложила в TikTok разгневанный пост. Обладательница полного пакета дополнительных опций отметила отсутствие у приложения Tesla функций безопасности.
Видео набрало 1,7 миллиона просмотров и более 211 000 лайков. Тысячи людей высказали свое мнение. Некоторые шутили о том, что сын серьезно относится к безопасности вождения. В то время как другие не верили, что ребенок мог сделать покупку, на самом деле это сделала его мама.
@stayfitstaylit
Well our son decided we needed the self driving package we debated on before
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