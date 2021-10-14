11 самых уродливых автомобилей за последние 40 лет (есть очень спорные позиции)
Фото: Mazda
Не станем спорить и предлагаем сделать оценку «уродцев» непосредственно вам. Ведь на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет.
11 место: Mercedes-Benz S-Class (W140)
Легендарный герой шальных 90-х производился в период с 1991 по 1998 годы. Это III поколение флагманских седанов марки. Его особенностями можно назвать брутальную и тяжеловесную внешность, мощную силовую линейку, а также технологичное для своего времени оснащение.
В зависимости от модификации, длина лимузина варьировалась от 5113 до 5213 мм, ширина – от 1886 до 1895 мм, высота – от 1427 до 1486 мм, колесная база – от 2944 до 3139 мм. Снаряженная масса - от 1880 до 2250 кг. Топовый вариант именовался в нашей стране не иначе как «шестисотый». Он оснащался 6-литровым V12 мощностью 400 или 414 л.с., который позволял гиганту ускоряться до 100 км/ч всего за 5,5 секунды.
По тем временам S-Class имел целый ряд новых опций: раздельную климатическую установку, боковые подушки безопасности, двухслойное остекление, систему динамической стабилизации и др.
10 место: Maserati Coupe
Автомобиль находился в производственной линейке относительно недавно, с 2001 по 2007 годы. Пришел на смену модели 3200 GT и получил новое имя Coupe. Наряду с этим обзавелся 4,2-литровым «атмосферником» V8 Ferrari V8 мощностью 390 л.с. вместо прежнего 3,2-литрового битурбомотора V8. С новым агрегатом купе выстреливало до «сотни» за 4,9 секунды.
Над дизайном поработали ребята из Italdesign-Guigiaro, это они придумали выдающийся вперед капот в мускулистом стиле и новую концепцию оформления задних фонарей в стиле «чистых линз». В 2003 году Maserati Coupe чутка освежили - изменения носили, как это водится, косметический характер. Радиаторная решетка получила горизонтальные прорези в духе флагмана Quattroporte. В заднем бампере у обновленной версии появились более крупные прорези, как бы «затянутые» черной металлической сеткой.
9 место: Ford Sierra
Это откровенный старичок, выпускавшийся с 1982 по 1993 годы. Но в России 90-х его весьма неплохо приняли, на улицах наших городов встретить его можно было часто. Это тот самый автомобиль, на смену которому пришла более современная модель среднего класса Mondeo.
Австрийцы смеются над Sierra, однако в конкурсе «Лучший европейский автомобиль 1983 года» этот Ford занял почетное 2 место, уступив совсем немного победителю Audi 100. В общей сложности на заводе в немецком Кельне было произведено более 2 700 000 ед.
Предлагалось несколько типов кузовов: седан, универсал, 3- и 5-дверный лифтбек и даже пикап. Линейка двигателей состояла из 4-цилиндровых агрегатов серий Pinto и Cologne V6. Моторы были простыми в обслуживании и ремонте и зарекомендовали себя очень надёжными и выносливыми.
Лифтбек имел обтекаемый кузов с хорошим для своего времени аэродинамическим показателем Cx 0,37. Эксперты уже тогда говорили: новая стилистика Ford опередила своё время. При этом форма Sierra показалась многим неправдоподобной и сложной для восприятия. Интересно, что аналогичного мнения какое-то время придерживалось и руководство Ford. Менеджеры полагали, что чересчур инновационный и обтекаемый кузов оттолкнёт покупателей, но вышло все иначе.
8 место: Smart Roadster
Годы выпуска: 2003-2005, и все мы его хорошо помним. Прототип показали еще в сентябре 1999 года во Франкфурте, однако с выпуском серийного варианта явно задержались.
Особенностью Smart стала ячейка безопасности tridion, которая представляла собой стальную клетку особой прочности. 2 типа кузова – купе и кабриолет имели черты спортивного автомобиля. На ячейку безопасности повесили панели кузова Fortwo, и маленький 3,2-метровый автомобиль массой всего 810 кг стал походить на зализанный силуэт авиакрыла, изготовленного для моторного истребителя 30-40 годов XX века.
При этом малыш динамично ехал, особенно с мощным V6 под капотом: разгон до 100 км/ч занимал 6 секунд, при этом максимальная скорость составляла 220 км/ч. Основная стихия родстера – асфальт, поскольку его клиренс в 120 мм не позволял гонять по гравию.
7 место: VW Passat
Речь идет о II поколении популярной модели, что собиралось в период с 1980 по 1988 годы. Сразу отметим, что тираж Passat B2 составил без малого 5,5 млн ед., он оказался самым успешным среди всех «Пассатов». Кузовная линейка была очень обширной: 2- или 4-дверный седан, универсал, 3- или 5-дверный хэтчбек.
В зависимости от типа кузова, длина Passat варьировалась от 4435 до 4545 мм, ширина – от 1685 до 1695 мм, высота – от 1385 до 1400 мм. Колесная база (2550 мм) и дорожный просвет (145 мм) были одинаковы у всех модификаций.
Отличительные особенности автомобиля: надежность конструкции, ремонтопригодность, солидный запас внутреннего пространства, объемный багажник, экономичные по тем временам моторы, комфортабельная подвеска и хорошая устойчивость на дороге. Признаться, не самый страшный вариант транспортного средства.
6 место: Seat Cordoba
Выбрана генерация, производившаяся с 1993 по 1999 годы. Автомобиль, спроектированный итальянским дизайнером Джорджетто Джуджаро и основанный на шасси Ibiza Mk2, официально представили зимой 1993-го и летом запустили в серию.
Несмотря на донорскую связь с маленькой Ibiza, удлиненный задний свес Cordoba означал, что его длина была близка к VW Golf, но все же меньше, чем Jetta. Багажное отделение «испанца» имело рабочий объем 455 литров, которое можно было увеличить до 762 литров, сложив задние сиденья.
Двигатели использовались бензиновые – литражом 1,4, 1,6, 1,8 и 2 литра, которые также использовались на моделях Volkswagen Polo и Seat Ibiza. В марте 1996 года модельный ряд был расширен за счет выпуска купе Cordoba SX, а в августе 1996 года появился универсал Cordoba Vario.
5 место: Renault Megane Scenic
Самая первая редакция компактвэна, который нынче называется самостоятельным словом Scenic (без имении Megane), производилась с 1996 по 2003 годы (австрийцы выбрали версию до модернизации 1999 года). Надо признать, что в Европе автомобиль приняли очень неплохо. В «плюсы» ему ставили вместительный салон, хорошие технические характеристики и… удачную внешность. В общей сложности было изготовлено и продано 2,8 млн ед.
В списке откровенных недостатков автомобиля значатся: дешевые материалы отделки интерьера, жестковатая подвеска, не самая выдающаяся шумоизоляция, долгий зимний прогрев салона.
Габариты Megane Scenic: 4168x1609x1719 мм, колесная база - 2580 мм, дорожный просвет – 120 мм. На машины до 199 года ставили бензиновые «атмосферники» объемом 1,4 (75 л.с.), 1,6 (90 л.с.) и 2 литра (115 л.с.), а также 1,9-литровый дизель (65-99 л.с. в зависимости от модификации). Трансмиссия - либо 5-ступенчатая «механика», либо 4АКП.
4 место: Mazda 121
Этот субкомпакт II поколения длиной всего 3,8 метра, серийно выпускавшийся в 1991-1996 годы, нашему покупателю почти незнаком. При этом именно «121-ю» серию сменила Mazda2, которая продавалась в Росси на официальных основаниях. Mazda 121 – это три полноценных поколения, которые прожили относительно длинную жизнь: с 1988 по 2003 годы.
Выбранная австрийцами II генерация Mazda 121 была собственной разработкой компании. В дизайне решили отказаться от всех углов, за что автомобиль сразу окрестили не самым лицеприятным названием «яйцо». В одной из модификаций автомобильчик имел опционную складывающуюся тканевую крышу.
Моторов было два: младшенький вырабатывал 53 л. с. при объёме 1,3 литра и шёл в паре с 5МКП. До «сотни» разгонялся за 13,7 секунды, а максимум ограничивался 150 км/ч. Альтернативный агрегат имел тот же объем, но развивал 72 л. с. с той же «механикой» автомобиль разгонялся до 100 км/ч за 11,4 секунды, «максималка» - 155 км/ч.
3 место: Nissan 100 NX
Еще один плохо знакомый нам автомобиль японского происхождения. Сроки жизни: 1990-1995 годы. Двухдверная «купешка» была откровенно компактных размеров (4135x1680x1315 мм) со средненьким объемом багажника (330 литров), при этом в салоне относительно комфортно могли разместиться 4 человека.
Название Nissan 100NX имела европейская версия купе. На японском рынке автомобиль именовали Nissan NX Coupe, а в США продавалась - Nissan NX 1600/2000. Ниссан 100NX представлял собой небольшое 2-дверное спорткупе. В плане безопасности Nissan 100NX слыл небезупречным автомобилем, «с очень низким уровнем безопасности для пассажиров на случай ДТП» - так о нем отозвались эксперты Австралийской ассоциации по безопасности.
За динамику отвечали рядные 4-цилиндровые бензиновые двигатели. Стартовым (только для родного рынка) считался карбюраторный 1,5 литровый мотор. Два других двигателя имели объемом 1,6 литра, они использовались на всех версиях. Далее шел 1,8 литровый мотор, но он опять же встречается только на японских машинах. Топовым был 2-литровый агрегат – это уже для рынка США.
2 место: Toyota Corolla
Заводской индекс E11 (1997-2002 годы впуска). Что называется, знаем – проходили. Пожалуй, самая раскритикованная генерация модели - с большими овальными фарами и чуть поменьше, расположенными рядом. Кто-то увидел в этом «взгляде» выпученные глаза лягушки, кто-то – здоровенное насекомое, вызывающее отвращение. Были вопросы и к задним фонарям.
Toyota сумела оперативно отреагировать на критику и после 30 месяцев производства сумела изменить облик «Короллы». Интересен тот факт, что спорный вариант дизайна достался почему-то одному европейскому рынку; на других континентах Corolla Е11 продавалась с обычными прямоугольными фарами.
Наиболее надежными считаются бензиновые двигатели объемом 1,3 и 1,6 литра. Чуть менее выносливы моторы 1.4 и 1.6 VVT-i. Агрегаты тихие и экономичные, многорычажная задняя подвеска обеспечивала высокий уровень комфорта.
1 место: Tesla X
Такого выбора от австрийских коллег никто не ожидал. Tesla X - и это не опечатка. Свежее некуда: электрический концепт показан в феврале 2012 года, серийный автомобиль дебютировал в конце сентября 2015-го.
Внешность, конечно же, оригинальна, но отторжения точно не вызывает: крупный кузов «паркетника» с выверенными пропорциями, нахмуренным «лицом», стремительным силуэтом и мощной кормой. Фишкой же являются задние двери, открывающиеся вверх – т.н. «крылья сокола». В общем, сплошная ода современности.
Габариты: 5004x2083x1626 мм, колесная база - 3061 мм. По умолчанию автомобиль комплектуется пневмоподвеской, которая в верхнем положении обеспечивает ему 230-миллиметровый просвет над дорогой. Имеется 2 грузовых отсека – вместительный сзади и более скромный спереди. Богатая комплектация, несколько силовых исполнений – от 330 до 762 л.с. (мощность, естественно, суммарная).
- 1 870 000 РMercedes S-класс 2012 в Москве
- 1 750 000 РMercedes S-класс 2007 в Москве
- 390 000 РRenault Scenic 2005 в Москве
- 1 394 000 РMercedes S-класс 2011 в Москве
- 1 750 000 РMercedes S-класс 2011 в Москве
- 9 490 000 РMercedes S-класс 2019 в Москве
- 12 650 000 РMercedes S-класс 2021 в Москве
- 1 350 000 РMercedes S-класс 2012 в Москве
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