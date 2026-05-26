От усадеб до соляных гор: неожиданные места в Беларуси, которые удивят российского автопутешественника

26 мая 2026, 08:01
Не только Брест и Минск: 7 скрытых жемчужин Беларуси, куда стоит свернуть с трассы на машине
Мало кто знает, что Беларусь можно узнать не только летом и не по туристическим путеводителям. Артем проехал все 115 городов страны, испытал разные способы передвижения и делится советами, которые пригодятся каждому, кто хочет увидеть настоящую Беларусь. Какие города и маршруты стоит выбрать, что удивляет даже опытных путешественников и почему важно не ждать особого случая - объяснил эксперт.
Для российских автомобилистов, интересующихся путешествиями по соседним странам, опыт самостоятельных поездок по Беларуси может стать настоящим открытием. Здесь не нужны долгие визы, а маршруты часто проходят по малолюдным дорогам, где можно увидеть не только известные достопримечательности, но и скрытые жемчужины, которые редко попадают в путеводители. Такой подход позволяет взглянуть на Беларусь с неожиданной стороны и получить впечатления, которые не встретишь в стандартных турах.
Как рассказал изданию abw.by опытный автопутешественник Артем, который за несколько лет объехал все 115 городов Беларуси, уверен: чтобы по-настоящему узнать страну, не стоит ограничиваться только крупными центрами или популярными локациями. Его путь начался с обычного любопытства - еще в детстве, когда он жил в Лунинце, его тянуло узнать, что находится за горизонтом железнодорожных путей. Позже, уже в Барановичах, он вместе с другом начал исследовать окрестности на велосипеде, а затем и на электричках, выбирая направления почти случайно - по расписанию поездов или просто по настроению.
В те годы не было удобных приложений и подробных онлайн-карт, поэтому маршруты приходилось строить вручную, а интересные места искать по крупицам. Артем отмечал каждую точку на своей карте, фиксируя не только города, но и небольшие населенные пункты, где действительно останавливался и что-то открывал для себя. По его мнению, важно не просто проехать мимо, а задержаться, чтобы почувствовать атмосферу места.
Первые поездки проходили исключительно на общественном транспорте. Железная дорога оказалась самым надежным способом: понятное расписание, доступные билеты и возможность добраться даже до небольших городов. Автобусы часто подводили - расписание менялось, рейсы отменялись, и строить на них большие маршруты было сложно. Все изменилось, когда у друга появилась старая Audi 80: автомобиль дал свободу выбирать любые направления, останавливаться в самых неожиданных местах, ночевать в машине или с палаткой, не завися от гостиниц и расписаний.
Однако даже с машиной не всегда удавалось избежать приключений: карты обещали дороги, которых на деле уже не существовало, и приходилось искать объезды по полям или грунтовкам. Именно такие моменты, по словам Артема, делают путешествия по Беларуси особенно запоминающимися.
Когда были посещены все города, интерес сместился на малоизвестные объекты - усадьбы, костелы, руины, старинные храмы. Беларусь оказалась куда богаче на такие находки, чем кажется на первый взгляд. Например, Пинск впечатляет атмосферой старого города-музея, Мозырь - рельефом и динамикой, Полоцк - естественным присутствием истории, а Мстиславль - своей аутентичностью и удаленностью от туристических маршрутов.
Среди мест, куда хочется возвращаться, Артем выделяет Ружаны с дворцом в состоянии вечной реконструкции, Косово с замком и усадьбой Костюшко, а также Браславские озера и северо-запад страны, где природа и архитектура создают уникальное сочетание. В поселке Желудок сохранился красивый усадебный дом, а храм в Сарье (Витебская область) удивляет необычной историей: построенный как костел, он позже стал православным храмом. В Грушевке и Пустынках можно увидеть руины и старинные монастыри, где буквально ощущается близость границы.
У каждой области свой характер. В Витебской области стоит обратить внимание на Глубокое, Россоны и Лепель - здесь особенно чувствуется северная тишина. Могилевская область часто недооценена, но здесь есть не только Могилев и Бобруйская крепость, но и природные источники с чистейшей водой, а также необычные карьеры. На Гомельщине интересны не только областной центр, но и Лоев, Рогачев, Добруш с его промышленной историей и Чечерск с одной из красивейших ратуш страны.
Брестская область - родная для Артема, и здесь он советует не ограничиваться Брестом и Беловежской пущей. Музей железной дороги, парк животных «Диприз», уютный Кобрин и исторический Туров - все это достойно внимания. Гродненская область - отдельная вселенная: Лида, Слоним, меловые ландшафты Красносельского, компактный Щучин и Волковыск с уникальной атмосферой. В Минской области неожиданно впечатляет Солигорск с его соляными отвальными горами и старый Борисов с архитектурой XIX века.
Путешествовать по Беларуси можно круглый год, не дожидаясь отпуска или особого случая. Главное - желание и готовность к неожиданным открытиям. Сегодня маршруты легко строятся в телефоне, а билеты на электрички доступны по цене. Не стоит слепо следовать чужим советам: каждый найдет свою Беларусь - будь то старые храмы, озера или просто новые города для прогулки в выходной.
Любовь к белорусской природе приходит постепенно: сначала кажется, что поля и реки слишком привычны, но однажды, остановившись у воды на закате, понимаешь, насколько это красиво. Кстати, в Беларуси сейчас активно внедряют новые методы безопасности на дорогах - например, недавно начали тестировать канадскую технологию защиты трасс от лосей, о чем подробнее рассказывалось в материале о новых способах предотвращения аварий с животными.
Для справки: Беларусь насчитывает 115 городов, множество уникальных памятников архитектуры и природных зон, а также развитую сеть железных дорог, что делает страну удобной для самостоятельных поездок. Такой опыт позволяет не только расширить географию путешествий, но и по-новому взглянуть на соседнюю страну, открывая для себя ее настоящую суть.
