Что должен уметь каждый водитель: простые лайфхаки для уверенности на дороге

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

27 ноября 2025, 08:59

Освоить базовые навыки обслуживания авто проще, чем кажется. Это экономит деньги и время, а еще делает поездки безопаснее. В материале собраны ключевые умения, которые пригодятся каждому водителю. Проверьте, все ли вы умеете делать сами.

Обращаться к специалистам за ремонтом машины удобно, но не всегда обязательно. Научившись выполнять простые процедуры по уходу за автомобилем самостоятельно, вы не только сэкономите деньги, избежав дорогостоящих услуг автосервиса, но и сбережете свое время, поскольку поломки часто случаются в самый неподходящий момент. Кроме того, эти навыки дарят уверенность: вы сможете вовремя заметить мелкие неисправности и не растеряетесь в дороге.

Возьмем, к примеру, замену масла — многих эта задача пугает, но на практике она достаточно проста. Важно лишь подобрать подходящее масло и фильтр, руководствуясь инструкцией к вашему автомобилю. После этого машину нужно поднять, снять защиту, открутить сливную пробку и дождаться, пока стечет старое масло. Затем заменяется фильтр, закручивается пробка и заливается свежее масло с обязательным контролем уровня по щупу. По окончании работ убедитесь в отсутствии подтеков.

Не менее важна и исправность рабочих ламп, от которых зависит безопасность в темное время суток. Для замены перегоревшей лампы достаточно отключить зажигание, отсоединить разъем и аккуратно извлечь старую лампу. На ее место устанавливается новая, качественная лампа, после чего проверяется работа фары.

Такие элементы, как свечи зажигания или фильтры (салонный и воздушный), также меняются довольно легко. Для замены свечей понадобится специальный ключ: нужно отключить провода, выкрутить старые свечи и вкрутить новые. Фильтры обычно меняются без инструментов или с помощью простой отвертки — достаточно открыть корпус, заменить старый фильтр на новый, что значительно улучшит работу двигателя и микроклимат в салоне.

Отдельного внимания заслуживает состояние шин. Регулярно проверяйте их возраст, глубину протектора и давление, поскольку изношенные покрышки могут стать причиной аварии. Давление проверяется манометром, а протектор — с помощью обычной монеты. При необходимости колеса следует подкачать до рекомендованного значения.

Такие быстрые операции, как замена дворников, занимают буквально пару минут, но напрямую влияют на вашу безопасность в дождь или снег. Чистое стекло обеспечивает хорошую видимость.

Даже замена аккумулятора — не такая сложная задача, как кажется. Главное — помнить правильный порядок действий: сначала отключается минусовая клемма, затем плюсовая, после чего снимается крепление и извлекается старая батарея. Новая устанавливается в обратном порядке, начиная с плюсовой клеммы, и затем проверяется запуск двигателя.

Помимо масла, важно следить за уровнем других технических жидкостей: охлаждающей, тормозной, жидкости для стеклоомывателя, а также жидкостью ГУР и трансмиссии. У каждой есть свои метки уровня, а доливка не требует особых усилий — главное, не перепутать емкости.

Основой безопасности при любом ремонте является умение пользоваться домкратом и стойками. Всегда ставьте машину на ручник, используйте противооткатные упоры и поднимайте автомобиль только за штатные точки. После подъема обязательно подставьте страховочные стойки и убедитесь в устойчивости конструкции.

Регулярно уделяйте пару минут осмотру ремней и шлангов под капотом. Любые трещины, следы износа или потеки — веская причина для их замены, что поможет избежать серьезных поломок в будущем.

И если вдруг в пути случится прокол — это не повод для паники. Остановитесь на ровной площадке, достаньте запаску и инструменты. Ослабьте гайки, поднимите автомобиль домкратом, снимите поврежденное колесо и установите запасное. После этого затяните гайки, опустите машину и проверьте крепление. Теперь можно спокойно продолжать путь.

Освоив эти навыки, вы не только сэкономите на услугах сервиса, но и будете чувствовать себя за рулем гораздо увереннее. Даже непредвиденная поломка в дороге не застанет вас врасплох, и вы сможете быстро решить проблему.

