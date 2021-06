12 самых главных китайских новинок в России в 2021 году

Changan



Компания Changan планирует привезти в Россию как минимум две новинки: обновленный кроссовер CS35 Plus и CS55 Plus нового поколения. Оба кроссовера должны появиться у дилеров до конца 2021 года, пишет Автостат. Внешность моделей привели в соответствие с новым фирменным стилем марки, опробованном на семействе Uni и «старшем» CS75 Plus: массивную решетку радиатора, соединенную с узкой головной оптикой, и красные акценты на порогах и переднем бампере.

Кроме того, в текущем году Changan планирует вывести на российский рынок новый флагманский кроссовер Uni-K, который дебютировал в ноябре 2020 года на Международном автосалоне в Гуанчжоу. Компанию ему может составить компактный седан Eado.

Chery



Российский офис Chery готовит для клиентов сразу четыре новинки. В третьем квартале должны начаться продажи Tiggo 4 Pro с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. (210 Нм) и 6-ступенчатым преселективным «роботом». Практически одновременно с Tiggo 4 Pro покупателям предложат рестайлинговый Tiggo 7 Pro. В четвертом квартале у дилеров появится новый кроссовер Tiggo 2 Pro. В моторную гамму войдут агрегаты объемом 1,0 литр (102 л.с.) и 1,5 литра (106 л.с.), полного привода не будет даже в качестве опции.

Седан Arrizo 5 – еще одна модель Chery, которая может появиться в России до конца текущего года. Его габариты: 4 680 мм x 1 825 мм x 1 490 мм. В моторную гамму входят два 1,5-литровых бензиновых агрегата: «атмосферник» выдает 116 сил, а турбированная версия развивает 156 сил.

CHERYEXEED



Суббренд CHERYEXEED, под которым выпускают более «богатые» модели, готовится представить в России флагманский полноразмерный внедорожник VX и компактный кроссовер LX, а также обновить среднеразмерный кроссовер TXL. Обе модели появятся у дилеров в четвертом квартале. Длина «флагмана» приближается к 5 метрам, а под капотом трудится турбомотор 1.6 TGDI (197 л.с., 290 Нм). Кроссовер LX заметно компактнее (4,5 метра), но 197-сильный мотор будет и у него. Базовым для LX станет 1,5-литровая «турбочетверка» (156 л.с., 230 Нм).

Обновленный CHERYEXEED TXL будет отличаться иным дизайном с более крупными воздухозаборниками в переднем бампере и вертикальными светодиодными дневными ходовыми огнями. В салоне появится модернизированная медиасистема и цифровая приборная панель. Дореформенный TXL сейчас стоит от 2,3 млн рублей.

FAW



FAW везет к нам третью модель – новый среднеразмерный кроссовер Bestune T77. Продажи должны начаться в ближайшие пару месяцев. В российском модельном ряду марки он расположится между кроссоверам FAW Х40 и Х80. Его габаритная длина – 4 525 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1615 мм, колесная база – 2700 мм. Под капотом работает 1,5-литровый мотор мощностью 169 л.с.

Geely



В третьем квартале 2021 года дилеры Geely начнут принимать заказы на новый кроссовер Atlas Pro, который постепенно заменит популярную в нашей стране модель Atlas, бестселлер марки на российском рынке. Новинку предложат с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л. с. и 255 Нм крутящего момента. Трансмиссия: «механика» или автоматическая коробка передач, привод – передний или полный.

Haval



До конца года в России может появиться внедорожник Haval H9 нового поколения. Начало серийного производства запланировано на октябрь. В основе автомобиля лежит шасси нового рамного Wey Tank 300, продажи которого начались в Китае в конце 2020 года. На домашнем рынке внедорожник оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 227 л.с. (387 Нм).