18 декабря 2018, 05:35

125-тонный «Тонар» отправится за якутскими алмазами

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Компания «Тонар» провела презентацию внедорожной многозвенной машины «Тонар-7502». Техника предназначена для перевозки рудных пород на открытых разработках по специально разработанным технологическим дорогам в наиболее суровых климатических условиях.
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  125-тонный «Тонар» отправится за якутскими алмазами Тонар 125-тонный «Тонар» отправится за якутскими алмазами Тонар 125-тонный «Тонар» отправится за якутскими алмазами Тонар 125-тонный «Тонар» отправится за якутскими алмазами Тонар 125-тонный «Тонар» отправится за якутскими алмазами
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Автопоезд с колесной формулой тягача «6х6» обладает повышенной проходимостью. Грузоподъемность - 125 850 кг, общий объем кузовов – 79 куб. м. Силовой агрегат - 19-литровый Cummins QSK19 мощностью 760 л.с., работает в паре с автоматической КПП Allison 6620.

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Высокоэффективный теплообменник обеспечивает максимальную производительность работы двигателя, причем при самой низкой стоимости жизненного цикла и минимальном воздействии на экологию. Чтобы добиться максимальной эффективности при работе в особо тяжелых условиях использован полный привод с «раздаткой» ZF.

Необслуживаемая балансирная задняя подвеска на резиновых упругих элементах способна  работать в условиях особо больших осевых нагрузок, с которыми не справляются обычные многолистовые рессоры. Данная схема конструктивно проще, практически не требует обслуживания и обеспечивает работоспособность при температурах от -60 до +50 градусов. Чтобы избежать повторения проблем с поворотным кругом, применено соединение через шкворень. Автопоезд комплектуется кузовами объемом 39, 5 куб. м каждый, с боковой разгрузкой с нижней осью вращения.

Главные изменения коснулись кабины – она теперь отличается высоким уровнем комфорта улучшенной обзорностью и теплошумоизоляцией. Установлены 2 автономных отопителя, применена подвеска кабины на 4 пневмоподушках.

Специалисты Тонар» называют основные преимущества автопоездов типа своей новинки перед одиночными грузовиками аналогичной грузоподъемности. Среди прочего - производительность автопоезда в 1,5-2 раза выше, а себестоимость перевозок при их применении снижается на 20-35%; уменьшение числа занятых водителей; повышение грузоподъемности без увеличения осевых нагрузок.

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Проверить машину в действии получится уже в начале 2019-го. На презентации заявлено, что  в январе «Тонар-7502» отправится в Верхне-Мунское месторождение алмазов (Якутия). Заводчане будут вести ежедневный мониторинг техсостояния и результатов работы грузовика. Для обслуживания техники на месте будут находиться инженеры-механики предприятия – они-то и будут обеспечивать бесперебойную работу и своевременный ремонт автопоезда.

Как показывает практика, наибольшую эффективность составные сочлененные автопоезда демонстрируют в угольных разрезах, в рудных и нерудных разработках полезных ископаемых, с требованием перевозки руды по технологическим дорогам на дальние расстояния, к пункту приемки – обогатительную фабрику или порт погрузки.

Разработка Верхне-Мунского месторождения является одним из самых масштабных проектов современной России. Компания «Тонар» с самого начала принимает активное участие в разработке, испытании и поставке техники в алмазную компанию «Алроса». На перевозке руды с месторождения «Зарница» уже работает автопоезд грузоподъемностью 130 тонн. А на Верхне-Мунском месторождении работают автопоезда грузоподъемностью 95 тонн – пока лишь на шасси Volvo с прицепом.

Первый опыт эксплуатации показал проблемы, возникающие при эксплуатации сцепок по схеме автомобиль и прицеп. Самая главная – это выход из строя поворотного круга, поломки рессор. Автомобиль с колесной формулой «6х4» в гололедицу, как правило, не эксплуатируют.

Добавим, что в настоящее время «Тонар» ведет разработки по внедрению автопоезда с активным прицепом грузоподъемностью 250 тонн. Это уже очень серьезно…

Фото: Тонар
Новинки и концепт кары Tonar
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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (5)
Serg18.12.2018 17:48
Бред!
Дороги под этот вес где???
В России 25 тонн максимум.
Александр18.12.2018 18:41
Господи прости. А чего он такой страшненький?
Валерий 19.12.2018 06:49
Уе......ще реальное скорей это зерновоз чем карьерник
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перевертышь, такие машины только в показательные карьеры) ) ) а на обычных ямах, не выживет)
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125-тонный «Тонар» отправится за якутскими алмазами
Автопоезд с колесной формулой тягача «6х6» обладает повышенной проходимостью. Грузоподъемность - 125 850 кг, общий объем кузовов – 79 куб. м. Силовой агрегат - 19-литровый Cummins QSK19 мощностью 760 л.с., работает в паре с автоматической КПП Allison 6620. {{material_124156}} Высокоэффективный теплообменник обеспечивает максимальную производительность работы двигателя, причем при самой низкой стоимости жизненного цикла и минимальном воздействии на экологию. Чтобы добиться максимальной эффективности при работе в особо тяжелых условиях использован полный привод с «раздаткой» ZF.Необслуживаемая балансирная задняя подвеска на резиновых упругих элементах способна  работать в условиях особо больших осевых нагрузок, с которыми не справляются обычные многолистовые рессоры. Данная схема конструктивно проще, практически не требует обслуживания и обеспечивает работоспособность при температурах от -60 до +50 градусов. Чтобы избежать повторения проблем с поворотным кругом, применено соединение через шкворень. Автопоезд комплектуется кузовами объемом 39, 5 куб. м каждый, с боковой разгрузкой с нижней осью вращения.Главные изменения коснулись кабины – она теперь отличается высоким уровнем комфорта улучшенной обзорностью и теплошумоизоляцией. Установлены 2 автономных отопителя, применена подвеска кабины на 4 пневмоподушках.Специалисты Тонар» называют основные преимущества автопоездов типа своей новинки перед одиночными грузовиками аналогичной грузоподъемности. Среди прочего - производительность автопоезда в 1,5-2 раза выше, а себестоимость перевозок при их применении снижается на 20-35%; уменьшение числа занятых водителей; повышение грузоподъемности без увеличения осевых нагрузок.{{material_117138}} Проверить машину в действии получится уже в начале 2019-го. На презентации заявлено, что  в январе «Тонар-7502» отправится в Верхне-Мунское месторождение алмазов (Якутия). Заводчане будут вести ежедневный мониторинг техсостояния и результатов работы грузовика. Для обслуживания техники на месте будут находиться инженеры-механики предприятия – они-то и будут обеспечивать бесперебойную работу и своевременный ремонт автопоезда.Как показывает практика, наибольшую эффективность составные сочлененные автопоезда демонстрируют в угольных разрезах, в рудных и нерудных разработках полезных ископаемых, с требованием перевозки руды по технологическим дорогам на дальние расстояния, к пункту приемки – обогатительную фабрику или порт погрузки.Разработка Верхне-Мунского месторождения является одним из самых масштабных проектов современной России. Компания «Тонар» с самого начала принимает активное участие в разработке, испытании и поставке техники в алмазную компанию «Алроса». На перевозке руды с месторождения «Зарница» уже работает автопоезд грузоподъемностью 130 тонн. А на Верхне-Мунском месторождении работают автопоезда грузоподъемностью 95 тонн – пока лишь на шасси Volvo с прицепом.Первый опыт эксплуатации показал проблемы, возникающие при эксплуатации сцепок по схеме автомобиль и прицеп. Самая главная – это выход из строя поворотного круга, поломки рессор. Автомобиль с колесной формулой «6х4» в гололедицу, как правило, не эксплуатируют.Добавим, что в настоящее время «Тонар» ведет разработки по внедрению автопоезда с активным прицепом грузоподъемностью 250 тонн. Это уже очень серьезно…
2018-12-18
Автор: Фото: Тонар
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