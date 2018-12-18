125-тонный «Тонар» отправится за якутскими алмазами
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Автопоезд с колесной формулой тягача «6х6» обладает повышенной проходимостью. Грузоподъемность - 125 850 кг, общий объем кузовов – 79 куб. м. Силовой агрегат - 19-литровый Cummins QSK19 мощностью 760 л.с., работает в паре с автоматической КПП Allison 6620.
Необслуживаемая балансирная задняя подвеска на резиновых упругих элементах способна работать в условиях особо больших осевых нагрузок, с которыми не справляются обычные многолистовые рессоры. Данная схема конструктивно проще, практически не требует обслуживания и обеспечивает работоспособность при температурах от -60 до +50 градусов. Чтобы избежать повторения проблем с поворотным кругом, применено соединение через шкворень. Автопоезд комплектуется кузовами объемом 39, 5 куб. м каждый, с боковой разгрузкой с нижней осью вращения.
Главные изменения коснулись кабины – она теперь отличается высоким уровнем комфорта улучшенной обзорностью и теплошумоизоляцией. Установлены 2 автономных отопителя, применена подвеска кабины на 4 пневмоподушках.
Специалисты Тонар» называют основные преимущества автопоездов типа своей новинки перед одиночными грузовиками аналогичной грузоподъемности. Среди прочего - производительность автопоезда в 1,5-2 раза выше, а себестоимость перевозок при их применении снижается на 20-35%; уменьшение числа занятых водителей; повышение грузоподъемности без увеличения осевых нагрузок.
Как показывает практика, наибольшую эффективность составные сочлененные автопоезда демонстрируют в угольных разрезах, в рудных и нерудных разработках полезных ископаемых, с требованием перевозки руды по технологическим дорогам на дальние расстояния, к пункту приемки – обогатительную фабрику или порт погрузки.
Разработка Верхне-Мунского месторождения является одним из самых масштабных проектов современной России. Компания «Тонар» с самого начала принимает активное участие в разработке, испытании и поставке техники в алмазную компанию «Алроса». На перевозке руды с месторождения «Зарница» уже работает автопоезд грузоподъемностью 130 тонн. А на Верхне-Мунском месторождении работают автопоезда грузоподъемностью 95 тонн – пока лишь на шасси Volvo с прицепом.
Первый опыт эксплуатации показал проблемы, возникающие при эксплуатации сцепок по схеме автомобиль и прицеп. Самая главная – это выход из строя поворотного круга, поломки рессор. Автомобиль с колесной формулой «6х4» в гололедицу, как правило, не эксплуатируют.
Добавим, что в настоящее время «Тонар» ведет разработки по внедрению автопоезда с активным прицепом грузоподъемностью 250 тонн. Это уже очень серьезно…
Дороги под этот вес где???
В России 25 тонн максимум.
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