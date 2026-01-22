Стоит ли покупать новую Весту — неожиданные минусы и личный опыт

Стоит подумать перед покупкой Vesta NG: что разочаровывает больше всего после 10 000 км пробега

Владелец Lada Vesta NG делится личным опытом после 10 000 км. Он рассказывает о скрытых недостатках, проблемах с электроникой и сервисом. Некоторые минусы удивляют даже бывалых водителей. Читайте, чтобы узнать, с чем реально сталкиваются владельцы.

Владелец проехав на Lada Vesta SW Cross нового поколения 10 000 километров решил поделиться тем, что обычно остается за кадром рекламных буклетов и восторженных обзоров. За это время он испытал машину в разных условиях: и в городе, и на трассе, и в жару, и в мороз. Теперь он рассказывает, с какими трудностями столкнулся.

Первое, что бросается в глаза – ощущение сырости автомобиля. С проблемами владелец столкнулся еще до достижения пробега в 10 000 км. У кого-то сразу выходит из строя концевик педали тормоза, у других - начинает свистеть ремень или ролик, происходят обрывы ГРМ, в результате чего механические пропуски зажигания, форсунки начинают лить, а вибрация в салоне из-за подушек двигателя становится нормальным явлением. Не обошлось и без гудящих ступичных подшипников, гремящей подвески, писка тормозов, стучащего усилителя руля и даже случаев, когда впускной коллектор буквально взрывается. Часть этих проблем коснулась лично владельца.

Второй момент - гарантия. Многие уверены, что с новым авто можно забыть о проблемах как минимум на три года. На деле же дилеры часто делают все, чтобы отказать в гарантийном ремонте. В регионах люди предпочитают чинить машину самостоятельно, чем тратить время и силы на поездки к официальному сервису, где их, скорее всего, ждет очередной отказ.

Электроника - отдельная песня. Время от времени на приборке всплывают ошибки: то по внешнему свету, то по ABS, то по подушкам безопасности или тормозам. В зависимости от прошивки блока BCM у кого-то начинают жить своей жизнью дворники, у других свет в салоне и багажнике гаснет с задержкой. Все это не обеспечивает уверенности в надежности.

Скрипы и трек в салоне - постоянные спутники поездки. Иногда кажется, что проще разобрать и собрать машину заново, чем попытаться устранить все эти звуки. С каждым месяцем их становится только больше.

Материалы отделки тоже не радуют. Передняя панель очень чувствительна к царапинам. Экономия на мелочах видна во всем: щетки стеклоочистителя, кусок поролона вокруг горловины бачка омывателя, тормозные колодки, которые скорее стачивают диск, чем тормозят, и недорогой салонный фильтр.

Мощности двигателю явно не хватает. Не для гонок, а для обычных обгонов на трассе — иногда просто не хватает запаса, чтобы сделать это безопасно. При этом расход топлива в городе на механике держится на уровне 10-11 литров, что для такого мотора кажется перебором.

Есть и мелкие, но раздражающие моменты. Клапан адсорбера постоянно цокает - если его слышно, значит он работает. Компрессор кондиционера слабоват: в жару его явно не хватает. Кнопка старт-стоп выглядит современно, но пользоваться ей неудобно - ключ приходится класть в нишу, которая часто перестает работать. Дребезг кулисы переключения передач на четвертой передаче - отдельная симфония для ушей. Звук из динамиков хотелось бы погромче, но для аудиокниги и радио хватает.