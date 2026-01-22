Стоит ли покупать новую Весту — неожиданные минусы и личный опыт

22 января 2026, 05:28
Стоит подумать перед покупкой Vesta NG: что разочаровывает больше всего после 10 000 км пробега
Стоит подумать перед покупкой Vesta NG: что разочаровывает больше всего после 10 000 км пробега
Владелец Lada Vesta NG делится личным опытом после 10 000 км. Он рассказывает о скрытых недостатках, проблемах с электроникой и сервисом. Некоторые минусы удивляют даже бывалых водителей. Читайте, чтобы узнать, с чем реально сталкиваются владельцы.
Владелец проехав на Lada Vesta SW Cross нового поколения 10 000 километров решил поделиться тем, что обычно остается за кадром рекламных буклетов и восторженных обзоров. За это время он испытал машину в разных условиях: и в городе, и на трассе, и в жару, и в мороз. Теперь он рассказывает, с какими трудностями столкнулся.
Первое, что бросается в глаза – ощущение сырости автомобиля. С проблемами владелец столкнулся еще до достижения пробега в 10 000 км. У кого-то сразу выходит из строя концевик педали тормоза, у других - начинает свистеть ремень или ролик, происходят обрывы ГРМ, в результате чего механические пропуски зажигания, форсунки начинают лить, а вибрация в салоне из-за подушек двигателя становится нормальным явлением. Не обошлось и без гудящих ступичных подшипников, гремящей подвески, писка тормозов, стучащего усилителя руля и даже случаев, когда впускной коллектор буквально взрывается. Часть этих проблем коснулась лично владельца.
Второй момент - гарантия. Многие уверены, что с новым авто можно забыть о проблемах как минимум на три года. На деле же дилеры часто делают все, чтобы отказать в гарантийном ремонте. В регионах люди предпочитают чинить машину самостоятельно, чем тратить время и силы на поездки к официальному сервису, где их, скорее всего, ждет очередной отказ.
Электроника - отдельная песня. Время от времени на приборке всплывают ошибки: то по внешнему свету, то по ABS, то по подушкам безопасности или тормозам. В зависимости от прошивки блока BCM у кого-то начинают жить своей жизнью дворники, у других свет в салоне и багажнике гаснет с задержкой. Все это не обеспечивает уверенности в надежности.
Скрипы и трек в салоне - постоянные спутники поездки. Иногда кажется, что проще разобрать и собрать машину заново, чем попытаться устранить все эти звуки. С каждым месяцем их становится только больше.
Материалы отделки тоже не радуют. Передняя панель очень чувствительна к царапинам. Экономия на мелочах видна во всем: щетки стеклоочистителя, кусок поролона вокруг горловины бачка омывателя, тормозные колодки, которые скорее стачивают диск, чем тормозят, и недорогой салонный фильтр.
Мощности двигателю явно не хватает. Не для гонок, а для обычных обгонов на трассе — иногда просто не хватает запаса, чтобы сделать это безопасно. При этом расход топлива в городе на механике держится на уровне 10-11 литров, что для такого мотора кажется перебором.
Есть и мелкие, но раздражающие моменты. Клапан адсорбера постоянно цокает - если его слышно, значит он работает. Компрессор кондиционера слабоват: в жару его явно не хватает. Кнопка старт-стоп выглядит современно, но пользоваться ей неудобно - ключ приходится класть в нишу, которая часто перестает работать. Дребезг кулисы переключения передач на четвертой передаче - отдельная симфония для ушей. Звук из динамиков хотелось бы погромче, но для аудиокниги и радио хватает.
Похожие материалы Лада
-
19.01.2026, 17:23
Весна 2026: как изменятся цены на подержанные автомобили в России по мнению дилеров
В 2026 году рынок подержанных авто готовит сюрпризы. Спрос и предложение ведут скрытую борьбу. Эксперты расходятся в прогнозах. Некоторые сегменты могут удивить скачком цен. Что ждет покупателей весной - читайте в материале.Читать далее
-
19.01.2026, 11:52
Lada Vesta 2026: новые функции, свежие цвета и рост цен на флагман
Lada Vesta 2026 удивляет новыми опциями и изменениями. Внедрение дистанционного запуска и бесключевого доступа. Мультимедиа стала умнее, а цены заметно выросли. Какие еще сюрпризы приготовил АвтоВАЗ?Читать далее
-
19.01.2026, 06:33
Lada Vesta впервые уступила кроссоверам Tenet: декабрьский провал на рынке — что произошло
В декабре 2025 года на российском рынке произошла неожиданная смена лидеров. Кроссоверы Tenet обошли Lada Vesta по продажам. Впервые отечественная модель оказалась вне тройки. Что стало причиной такого результата?Читать далее
-
15.01.2026, 05:00
Владельцы новых Lada Vesta и Granta сталкиваются с серьезными проблемами двигателя
Владельцы Lada Vesta и Granta жалуются на нестабильную работу мотора. Многие отмечают провалы тяги и странные звуки. Причины кроются в качестве комплектующих. Некоторые водители уже ищут альтернативные решения. Ситуация вызывает споры среди автолюбителей.Читать далее
-
12.01.2026, 07:27
Haval Jolion и Lada Vesta: как китайский кроссовер перестроил российский авторынок
Тренды изменились. Китайский кроссовер Haval Jolion против Lada Vesta — почему автомобиль из Поднебесной перехватил лидерство? Исследуем причины в новой статье.Читать далее
-
10.01.2026, 19:10
Названы самые доступные автомобили с автоматом в России в 2026 году
В России изменился список бюджетных авто с автоматом. Некоторые модели исчезли, другие заняли их место. В лидерах оказались отечественные машины. Неожиданные детали - в нашем материале.Читать далее
-
08.01.2026, 18:47
Плюсы и минусы Belgee S50 и Lada Vesta: какой седан выбрать в 2026 году
Два седана, два подхода к комфорту и практичности. Belgee S50 и Lada Vesta борются за внимание семейных водителей. В чем их реальные отличия? Какие нюансы скрыты за ценниками и опциями? Ответы - в нашем материале.Читать далее
-
06.01.2026, 08:27
Сравнение расходов на обслуживание Lada Vesta и Haval F7 в 2026 году
Сравниваем реальные траты на Lada Vesta и Haval F7. Узнаете, где дешевле обслуживание, страховка и налоги. Неожиданные детали о расходах на топливо и запчасти. Выбор может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
04.01.2026, 12:28
Сравнение Lada Iskra и Vesta: чем новинка АвтоВАЗа удивила покупателей
Весной 2025 года стартовали продажи Lada Iskra. Новая модель обещает заменить Granta. В статье - неожиданные плюсы и минусы Iskra, детали оснащения и платформы. Чем она реально отличается от Vesta? Читайте подробности.Читать далее
-
02.01.2026, 10:36
Geely Emgrand против Lada Vesta: что выбрать в 2026 году для города и трассы
Geely Emgrand и Lada Vesta - два седана, которые часто оказываются в центре внимания покупателей. Их сравнение раскрывает неожиданные нюансы оснащения и комфорта. Различия в габаритах и технических деталях могут повлиять на ваш выбор. Не спешите с решением - детали важнее, чем кажется.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
19.01.2026, 17:23
Весна 2026: как изменятся цены на подержанные автомобили в России по мнению дилеров
В 2026 году рынок подержанных авто готовит сюрпризы. Спрос и предложение ведут скрытую борьбу. Эксперты расходятся в прогнозах. Некоторые сегменты могут удивить скачком цен. Что ждет покупателей весной - читайте в материале.Читать далее
-
19.01.2026, 11:52
Lada Vesta 2026: новые функции, свежие цвета и рост цен на флагман
Lada Vesta 2026 удивляет новыми опциями и изменениями. Внедрение дистанционного запуска и бесключевого доступа. Мультимедиа стала умнее, а цены заметно выросли. Какие еще сюрпризы приготовил АвтоВАЗ?Читать далее
-
19.01.2026, 06:33
Lada Vesta впервые уступила кроссоверам Tenet: декабрьский провал на рынке — что произошло
В декабре 2025 года на российском рынке произошла неожиданная смена лидеров. Кроссоверы Tenet обошли Lada Vesta по продажам. Впервые отечественная модель оказалась вне тройки. Что стало причиной такого результата?Читать далее
-
15.01.2026, 05:00
Владельцы новых Lada Vesta и Granta сталкиваются с серьезными проблемами двигателя
Владельцы Lada Vesta и Granta жалуются на нестабильную работу мотора. Многие отмечают провалы тяги и странные звуки. Причины кроются в качестве комплектующих. Некоторые водители уже ищут альтернативные решения. Ситуация вызывает споры среди автолюбителей.Читать далее
-
12.01.2026, 07:27
Haval Jolion и Lada Vesta: как китайский кроссовер перестроил российский авторынок
Тренды изменились. Китайский кроссовер Haval Jolion против Lada Vesta — почему автомобиль из Поднебесной перехватил лидерство? Исследуем причины в новой статье.Читать далее
-
10.01.2026, 19:10
Названы самые доступные автомобили с автоматом в России в 2026 году
В России изменился список бюджетных авто с автоматом. Некоторые модели исчезли, другие заняли их место. В лидерах оказались отечественные машины. Неожиданные детали - в нашем материале.Читать далее
-
08.01.2026, 18:47
Плюсы и минусы Belgee S50 и Lada Vesta: какой седан выбрать в 2026 году
Два седана, два подхода к комфорту и практичности. Belgee S50 и Lada Vesta борются за внимание семейных водителей. В чем их реальные отличия? Какие нюансы скрыты за ценниками и опциями? Ответы - в нашем материале.Читать далее
-
06.01.2026, 08:27
Сравнение расходов на обслуживание Lada Vesta и Haval F7 в 2026 году
Сравниваем реальные траты на Lada Vesta и Haval F7. Узнаете, где дешевле обслуживание, страховка и налоги. Неожиданные детали о расходах на топливо и запчасти. Выбор может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
04.01.2026, 12:28
Сравнение Lada Iskra и Vesta: чем новинка АвтоВАЗа удивила покупателей
Весной 2025 года стартовали продажи Lada Iskra. Новая модель обещает заменить Granta. В статье - неожиданные плюсы и минусы Iskra, детали оснащения и платформы. Чем она реально отличается от Vesta? Читайте подробности.Читать далее
-
02.01.2026, 10:36
Geely Emgrand против Lada Vesta: что выбрать в 2026 году для города и трассы
Geely Emgrand и Lada Vesta - два седана, которые часто оказываются в центре внимания покупателей. Их сравнение раскрывает неожиданные нюансы оснащения и комфорта. Различия в габаритах и технических деталях могут повлиять на ваш выбор. Не спешите с решением - детали важнее, чем кажется.Читать далее