Автор: Мария Степанова

22 января 2026, 05:28

Стоит ли покупать новую Весту — неожиданные минусы и личный опыт

Стоит подумать перед покупкой Vesta NG: что разочаровывает больше всего после 10 000 км пробега

Владелец проехав на Lada Vesta SW Cross нового поколения 10 000 километров решил поделиться тем, что обычно остается за кадром рекламных буклетов и восторженных обзоров. За это время он испытал машину в разных условиях: и в городе, и на трассе, и в жару, и в мороз. Теперь он рассказывает, с какими трудностями столкнулся.

Первое, что бросается в глаза – ощущение сырости автомобиля. С проблемами владелец столкнулся еще до достижения пробега в 10 000 км. У кого-то сразу выходит из строя концевик педали тормоза, у других - начинает свистеть ремень или ролик, происходят обрывы ГРМ, в результате чего механические пропуски зажигания, форсунки начинают лить, а вибрация в салоне из-за подушек двигателя становится нормальным явлением. Не обошлось и без гудящих ступичных подшипников, гремящей подвески, писка тормозов, стучащего усилителя руля и даже случаев, когда впускной коллектор буквально взрывается. Часть этих проблем коснулась лично владельца.

Второй момент - гарантия. Многие уверены, что с новым авто можно забыть о проблемах как минимум на три года. На деле же дилеры часто делают все, чтобы отказать в гарантийном ремонте. В регионах люди предпочитают чинить машину самостоятельно, чем тратить время и силы на поездки к официальному сервису, где их, скорее всего, ждет очередной отказ.

Электроника - отдельная песня. Время от времени на приборке всплывают ошибки: то по внешнему свету, то по ABS, то по подушкам безопасности или тормозам. В зависимости от прошивки блока BCM у кого-то начинают жить своей жизнью дворники, у других свет в салоне и багажнике гаснет с задержкой. Все это не обеспечивает уверенности в надежности.

Скрипы и трек в салоне - постоянные спутники поездки. Иногда кажется, что проще разобрать и собрать машину заново, чем попытаться устранить все эти звуки. С каждым месяцем их становится только больше.

Материалы отделки тоже не радуют. Передняя панель очень чувствительна к царапинам. Экономия на мелочах видна во всем: щетки стеклоочистителя, кусок поролона вокруг горловины бачка омывателя, тормозные колодки, которые скорее стачивают диск, чем тормозят, и недорогой салонный фильтр.

Мощности двигателю явно не хватает. Не для гонок, а для обычных обгонов на трассе — иногда просто не хватает запаса, чтобы сделать это безопасно. При этом расход топлива в городе на механике держится на уровне 10-11 литров, что для такого мотора кажется перебором.

Есть и мелкие, но раздражающие моменты. Клапан адсорбера постоянно цокает - если его слышно, значит он работает. Компрессор кондиционера слабоват: в жару его явно не хватает. Кнопка старт-стоп выглядит современно, но пользоваться ей неудобно - ключ приходится класть в нишу, которая часто перестает работать. Дребезг кулисы переключения передач на четвертой передаче - отдельная симфония для ушей. Звук из динамиков хотелось бы погромче, но для аудиокниги и радио хватает.

