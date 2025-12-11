Самые удивительные модификации легендарной «буханки» – от самосвалов до парковых поездов

11 декабря 2025, 21:01
Вы могли о них не знать: редкие и необычные версии УАЗ-«буханки»
УАЗ-«буханка» за 60 лет стала настоящей легендой. За это время появилось множество уникальных модификаций. Некоторые из них выпускались только в единичных экземплярах. О самых необычных версиях читайте в нашем материале.
УАЗ-«буханка» давно стала символом отечественного автопрома. За шесть десятилетий на ее базе появилось множество необычных и даже уникальных модификаций, о которых знают лишь настоящие ценители. Эта машина не только выдержала испытание временем, но и вдохновила инженеров на самые смелые эксперименты.
Дизайн, придуманный Владимиром Арямовым, в 1950-х выглядел по-настоящему современно. Первый опытный УАЗ-450 с массивной буквой «У» на решетке радиатора выглядел дерзко и даже немного вызывающе. Серийные версии оказались более сдержанными, но именно это сделало их гармоничными и узнаваемыми.
Интересно, что завод никогда не выпускал «буханки» с правым рулем. Однако в Великобритании можно встретить несколько таких машин, переделанных местными умельцами. Среди них встречаются даже самосвалы, что кажется невероятным для классического уазика.
В 1960-х энтузиасты создали трехосный микроавтобус с формулой 6х4, рассчитанный на 18 пассажиров. Этот проект не был утвержден государством и остался без официального индекса, но стал настоящей редкостью. Похожий грузовик с тремя осями также существовал, хотя и был выпущен в минимальном количестве.
В Советском Союзе десятки ремонтных заводов занимались доработкой уазиков. Чаще всего они превращали стандартные шасси в грузопассажирские микроавтобусы, используя типовую конструкцию ТС-17144. Но некоторые предприятия шли дальше и создавали пикапы с двойной кабиной, которых не было в заводском ассортименте. Например, краснодарский завод «Автокубань» выпускал модель ТСК-2-08, а другие заводы предлагали собственные варианты.
Некоторые местные производители пытались даже обновить внешний вид «буханки». Особенно выделился Буденновский машиностроительный завод, который создал экспериментальный автомобиль на базе УАЗ-3303. Этот смелый проект так и остался в единственном экземпляре, но до сих пор вызывает интерес у коллекционеров.
В Москве и других городах в парках работали автопоезда на базе РАФов, но «Автокубань» пошла своим путем и создала прогулочный уазик для парков. Такие машины использовались для перевозки посетителей и стали настоящей изюминкой городских парков.
За 60 лет существования «буханка» не только не потеряла актуальности, но и стала платформой для множества экспериментов. Некоторые из них так и остались в единственном экземпляре, другие выпускались малыми сериями, но все они доказывают, что уазик способен удивлять даже спустя десятилетия.
