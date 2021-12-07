13 самых распространенных суеверий среди российских водителей
Журналисты портала «Тарантас Ньюс» собрали самые распространенные суеверия, которые многие автомобилисты принимают за чистую монету. Всего таких примет набралась чертова дюжина, можно ли это считать добрым знаком?
1. После покупки автомобиль важно как следует «обмыть» с друзьями, это привлечет удачу и гарантирует дальнейшую беспроблемную эксплуатацию. Главное не садиться пьяным за руль.
2. Если об истории автомобиля и автовладельце ничего не известно, лучше пригласить батюшку и освятить машину.
3. Но и первые два пункта не гарантируют отсутствие проблем. Поэтому особенно суеверные люди высыпают на крышу автомобиля соль, чтобы уберечься от аварии.
4. Первый пассажир после сделки купли-продажи должен быть мужчиной. Суеверные водители убеждены, что женщина принесет неудачу.
5. Перед дальней поездкой суеверные водители не моют свой автомобиль, поскольку это может навлечь беду в дороге.
6. Нельзя возвращаться домой за забытой вещью, если уже выехал на маршрут. Такое действие отворачивает удачу.
7. Согласно суевериям, автомобиль все чувствует, поэтому, если на него срываться и ругать, то он может сломаться в дороге.
8. Не рекомендуется заранее рассчитывать время поездки и особенно проговаривать это вслух. Верный знак, что не успеете приехать вовремя.
9. Суеверные водители обходят стороной детали или вещи из машины, которая попала в ДТП. Считается, если их установить или использовать в новом авто, его постигнет та же участь.
10. Фотографии на фоне авто или внутри него лучше не делать, поскольку это притянет неудачу.
11. Считается, что автомобильные номера, состоящие из трех шестерок, привлекают нечистые силы. Такой регистрационный знак может привести к скорому ДТП.
12. Запрещено свистеть в автомобиле, выставленном на продажу. Считается, что продать такую машину без проблем не получится. Будет обман при оформлении сделки, или она не состоится вовсе.
13. Перед продажей важно провести комплексную мойку машины. Такая процедура должна привлечь положительную энергетику и выгодных покупателей. Из всех вышеперечисленных примет эта, как нам кажется, самая верная!
- 5 000 000 РJaguar XJ 2019 в Москве
- 178 000 РВАЗ (Lada) 2105 2011 в Москве
- 350 000 РHyundai Elantra 2004 в Москве
- 3 999 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 359 000 РВАЗ (Lada) Kalina 2013 в Москве
- 3 690 000 РBMW X3 2018 в Москве
- 1 950 000 РBMW 3 серия 2019 в Москве
- 950 000 РVolkswagen Touran 2012 в Москве
- 2 790 000 РInfiniti FX 2013 в Москве
- 777 000 РVolkswagen Polo 2010 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий