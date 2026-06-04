Как выбрать кроссовер, который не подведет - советы и подборка лучших моделей

15 кроссоверов для долгой службы: лучшие варианты без сложных коробок

Выбор кроссовера - задача не из легких. Мы собрали 15 моделей, которые выделяются надежностью. Узнайте, какие авто способны прослужить долгие годы без лишних хлопот.

Выбор кроссовера - задача не из легких. Мы собрали 15 моделей, которые выделяются надежностью. Узнайте, какие авто способны прослужить долгие годы без лишних хлопот.

В последние годы кроссоверы стали настоящим хитом на российском рынке. Высокий дорожный просвет, вместительный багажник и уверенность на дороге делают их привлекательными для многих. Однако среди множества предложений легко запутаться: современные модели часто оснащены сложной электроникой и не всегда долговечными коробками передач. Редакция Pravda.Ru подготовила подборку из 15 кроссоверов, которые способны выдержать испытание временем и не доставят владельцу лишних хлопот.

Для тех, кто ценит простоту и надежность, подойдут автомобили с проверенными агрегатами. Jetta VS5 - пример удачного сочетания немецких технологий и китайской сборки. Здесь установлен мотор 1.4 TSI и классический автомат Aisin, что обеспечивает стабильную работу и минимум проблем. Honda Vezel - выбор для тех, кто предпочитает атмосферные двигатели и вариатор, требующий только регулярной замены масла. Toyota Corolla Cross также отличается простотой конструкции и высокой ликвидностью на вторичном рынке. Mazda CX-5 с моторами SkyActiv способна пройти сотни тысяч километров без серьезных вложений.

Если важен объем багажника, стоит обратить внимание на Jetta VS7, где увеличено пространство для пассажиров и груза. Nissan X-Trail T32 известен своей трансформируемой зоной для вещей, что удобно для семейных поездок. Renault Samsung QM6 (он же Koleos) предлагает комфорт и качественные материалы, а Volkswagen Tayron выделяется продуманным салоном и практичностью. При перевозке тяжелых грузов важно помнить о нагрузке на подвеску и тормоза, чтобы избежать преждевременного ремонта.

Любителям полного привода подойдут Mitsubishi Eclipse Cross с клиренсом 20 см и фирменной системой 4WD, а также Subaru Forester с постоянным полным приводом и оппозитным мотором. Chevrolet Trailblazer сочетает яркий дизайн и надежную автоматическую коробку, а Volkswagen Tiguan порадует экономичным дизелем и современными опциями.

Для города оптимальны компактные кроссоверы. Mazda CX-3 с дизельным мотором 1.5 отличается минимальным расходом топлива и достойным интерьером. Volkswagen Tharu - удобный вариант для мегаполиса, а Kia Seltos привлекает хорошей шумоизоляцией и подогревами, что особенно актуально зимой. При выборе компактного авто стоит учитывать стоимость страховки и ресурс коробки передач.

Эксперты отмечают, что классические автоматы служат дольше вариаторов, если соблюдать регламент обслуживания. Платформа VAG (MQB) ценится за прочность и доступность запчастей. Турбомоторы малого объема, например 1.4 TSI, при правильном уходе способны пройти до 250 тысяч километров. При покупке кроссовера на долгий срок важно обращать внимание на простоту конструкции и устойчивость кузова к коррозии.

В подготовке материала участвовали инженер-автомеханик Михаил Лазарев, логист Денис Крылов и юрист Анастасия Гущина.