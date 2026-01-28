Вышло исследование: какие кроссоверы до 3 млн рублей еще доступны в 2026 году и что важно знать при выборе

15 новых кроссоверов до 3 млн рублей: актуальные предложения на рынке

В 2026 году цены на автомобили в России резко выросли из-за изменений в налогах и утилизационном сборе. Однако на рынке все еще можно найти 15 новых кроссоверов иностранных брендов дешевле 3 млн рублей. Разбираемся, какие модели доступны и на что обратить внимание при покупке.

Рынок новых автомобилей в России в начале 2026 года оказался под серьезным давлением: изменения в ставках НДС и утилизационного сбора привели к заметному скачку цен практически на все модели. Особенно это коснулось кроссоверов, которые традиционно пользуются высоким спросом у российских покупателей. Психологическая отметка в 3 миллиона рублей для многих стала недосягаемой, и теперь даже базовые комплектации популярных SUV часто оказываются дороже этого порога.

Тем не менее, несмотря на общий рост цен, на рынке все еще можно найти интересные предложения среди новых кроссоверов иностранных марок, которые укладываются в бюджет до 3 млн рублей. Как сообщает Autonews, таких моделей осталось немного, но они есть - и среди них встречаются даже топовые версии с достойным оснащением.

В этом обзоре собраны 15 кроссоверов, которые в 2026 году можно приобрести в России дешевле 3 миллионов рублей. В подборке представлены как хорошо знакомые россиянам бренды, так и относительно новые игроки, которые только начинают завоевывать доверие покупателей.

Китайские бренды: ставка на оснащение и доступность

Китайские производители продолжают доминировать в сегменте доступных кроссоверов. Haval Jolion, M6, H3 и F7 - одни из самых популярных моделей, которые можно найти в салонах по цене от 1,99 до 2,9 млн рублей. Все они оснащаются современными турбомоторами объемом 1,5 литра, а в некоторых версиях доступны полный привод и богатый набор опций.

Jetour, еще один представитель Поднебесной, предлагает сразу три модели: X50, Dashing и X70 Plus. Их стоимость варьируется от 1,99 до 2,99 млн рублей, а комплектации включают как механические, так и роботизированные коробки передач. Jetour Dashing, например, выделяется свежим дизайном и возможностью выбрать между механикой и «роботом».

Changan CS35 Plus и Geely Cityray также удерживают позиции в этом ценовом сегменте. Первый оснащен 1,4-литровым мотором на 150 л.с. и семиступенчатым «роботом», а второй - чуть более мощным двигателем на 157 л.с. и аналогичной трансмиссией. Оба кроссовера рассчитаны на городскую эксплуатацию, но при этом не лишены современных опций.

Белорусские и новые имена: расширение выбора

Интересно, что в списке доступных кроссоверов появились и белорусские модели Belgee X50 и X70. Они построены на базе проверенных китайских платформ, но адаптированы под российские условия. Цены на них стартуют от 2,47 млн рублей, а топовые версии не превышают 3 млн. Belgee X70, к примеру, может похвастаться не только передним, но и полным приводом, что редко встречается в этом сегменте.

Jaecoo J7 и Omoda C5 - относительно новые имена для российского рынка, но уже успели привлечь внимание благодаря сочетанию дизайна, оснащения и цены. Jaecoo J7 с 1,6-литровым мотором и семиступенчатым «роботом» предлагается за 2,87 млн рублей, а Omoda C5 - в диапазоне от 2,27 до 2,94 млн, причем доступны варианты с полным приводом.

GAC GS3 - еще один интересный вариант, который можно приобрести за сумму от 2,44 до 2,84 млн рублей. Модель выделяется 1,5-литровым турбомотором на 170 л.с. и современным оснащением, что делает ее привлекательной для тех, кто ищет баланс между ценой и функциональностью.

Последние возможности: что еще осталось до 3 млн

Среди кроссоверов, которые еще можно купить дешевле 3 млн рублей, стоит отметить KGM Tivoli. Эта модель оснащается 1,5-литровым мотором на 163 л.с. и шестиступенчатым автоматом, а ее стоимость вплотную приближается к верхней границе - 2,99 млн рублей. Tivoli - один из немногих представителей не китайских брендов в этом списке, что может быть важно для части покупателей.

В целом, выбор новых кроссоверов до 3 млн рублей в 2026 году заметно сузился. Большинство предложений - это автомобили китайских и белорусских марок, которые активно конкурируют между собой по оснащению и цене. Европейские и японские бренды практически исчезли из этого сегмента, а оставшиеся модели либо недоступны, либо стоят значительно дороже.

Покупателям, которые планируют приобрести новый кроссовер в ближайшее время, стоит внимательно следить за изменениями на рынке. Рост цен может продолжиться, а доступных вариантов станет еще меньше. Сейчас - возможно, последний шанс выбрать достойную модель по относительно приемлемой цене.