Вышло исследование: какие кроссоверы до 3 млн рублей еще доступны в 2026 году и что важно знать при выборе

28 января 2026, 07:33
15 новых кроссоверов до 3 млн рублей: актуальные предложения на рынке
15 новых кроссоверов до 3 млн рублей: актуальные предложения на рынке
В 2026 году цены на автомобили в России резко выросли из-за изменений в налогах и утилизационном сборе. Однако на рынке все еще можно найти 15 новых кроссоверов иностранных брендов дешевле 3 млн рублей. Разбираемся, какие модели доступны и на что обратить внимание при покупке.
Рынок новых автомобилей в России в начале 2026 года оказался под серьезным давлением: изменения в ставках НДС и утилизационного сбора привели к заметному скачку цен практически на все модели. Особенно это коснулось кроссоверов, которые традиционно пользуются высоким спросом у российских покупателей. Психологическая отметка в 3 миллиона рублей для многих стала недосягаемой, и теперь даже базовые комплектации популярных SUV часто оказываются дороже этого порога.
Тем не менее, несмотря на общий рост цен, на рынке все еще можно найти интересные предложения среди новых кроссоверов иностранных марок, которые укладываются в бюджет до 3 млн рублей. Как сообщает Autonews, таких моделей осталось немного, но они есть - и среди них встречаются даже топовые версии с достойным оснащением.
В этом обзоре собраны 15 кроссоверов, которые в 2026 году можно приобрести в России дешевле 3 миллионов рублей. В подборке представлены как хорошо знакомые россиянам бренды, так и относительно новые игроки, которые только начинают завоевывать доверие покупателей.
Китайские бренды: ставка на оснащение и доступность
Китайские производители продолжают доминировать в сегменте доступных кроссоверов. Haval Jolion, M6, H3 и F7 - одни из самых популярных моделей, которые можно найти в салонах по цене от 1,99 до 2,9 млн рублей. Все они оснащаются современными турбомоторами объемом 1,5 литра, а в некоторых версиях доступны полный привод и богатый набор опций.
Jetour, еще один представитель Поднебесной, предлагает сразу три модели: X50, Dashing и X70 Plus. Их стоимость варьируется от 1,99 до 2,99 млн рублей, а комплектации включают как механические, так и роботизированные коробки передач. Jetour Dashing, например, выделяется свежим дизайном и возможностью выбрать между механикой и «роботом».
Changan CS35 Plus и Geely Cityray также удерживают позиции в этом ценовом сегменте. Первый оснащен 1,4-литровым мотором на 150 л.с. и семиступенчатым «роботом», а второй - чуть более мощным двигателем на 157 л.с. и аналогичной трансмиссией. Оба кроссовера рассчитаны на городскую эксплуатацию, но при этом не лишены современных опций.
Белорусские и новые имена: расширение выбора
Интересно, что в списке доступных кроссоверов появились и белорусские модели Belgee X50 и X70. Они построены на базе проверенных китайских платформ, но адаптированы под российские условия. Цены на них стартуют от 2,47 млн рублей, а топовые версии не превышают 3 млн. Belgee X70, к примеру, может похвастаться не только передним, но и полным приводом, что редко встречается в этом сегменте.
Jaecoo J7 и Omoda C5 - относительно новые имена для российского рынка, но уже успели привлечь внимание благодаря сочетанию дизайна, оснащения и цены. Jaecoo J7 с 1,6-литровым мотором и семиступенчатым «роботом» предлагается за 2,87 млн рублей, а Omoda C5 - в диапазоне от 2,27 до 2,94 млн, причем доступны варианты с полным приводом.
GAC GS3 - еще один интересный вариант, который можно приобрести за сумму от 2,44 до 2,84 млн рублей. Модель выделяется 1,5-литровым турбомотором на 170 л.с. и современным оснащением, что делает ее привлекательной для тех, кто ищет баланс между ценой и функциональностью.
Последние возможности: что еще осталось до 3 млн
Среди кроссоверов, которые еще можно купить дешевле 3 млн рублей, стоит отметить KGM Tivoli. Эта модель оснащается 1,5-литровым мотором на 163 л.с. и шестиступенчатым автоматом, а ее стоимость вплотную приближается к верхней границе - 2,99 млн рублей. Tivoli - один из немногих представителей не китайских брендов в этом списке, что может быть важно для части покупателей.
В целом, выбор новых кроссоверов до 3 млн рублей в 2026 году заметно сузился. Большинство предложений - это автомобили китайских и белорусских марок, которые активно конкурируют между собой по оснащению и цене. Европейские и японские бренды практически исчезли из этого сегмента, а оставшиеся модели либо недоступны, либо стоят значительно дороже.
Покупателям, которые планируют приобрести новый кроссовер в ближайшее время, стоит внимательно следить за изменениями на рынке. Рост цен может продолжиться, а доступных вариантов станет еще меньше. Сейчас - возможно, последний шанс выбрать достойную модель по относительно приемлемой цене.
Похожие материалы Хавейл, Джетур, Чинган, Джили, ГАК, Белджи, Джейку, Омода
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 06:28
Сколько стоит владение кроссовером Belgee X50 в России за пять лет
Эксперты рассчитали, во сколько обойдется содержание белорусского кроссовера Belgee X50 за пять лет. В статье разбираем, из чего складываются расходы, какие нюансы учтены в расчетах и почему итоговая сумма может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
28.01.2026, 18:19
Победители конкурса «Автомобиль года в Беларуси»: кто оказался в лидерах рынка
Национальный конкурс «Автомобиль года в Беларуси» вновь определил главных героев рынка. Belgee X50 не только стал абсолютным лидером продаж, но и получил признание экспертов. Какие еще модели оказались в центре внимания и что изменилось в структуре номинаций - рассказываем в материале.Читать далее
-
27.01.2026, 20:16
Как устроено производство кроссоверов Belgee: детали, цифры, перспективы
Завод Belgee в Беларуси наращивает выпуск кроссоверов, делая ставку на развитие собственных технологий и кадров. Как устроено производство, какие детали уже локализованы и что ждет российский рынок - в материале.Читать далее
-
27.01.2026, 18:06
Как Belgee X50 стал лидером продаж среди новых авто в Москве в 2025 году
В 2025 году московский рынок новых легковых автомобилей удивил: кроссовер Belgee X50 занял первое место по продажам, обогнав даже именитых конкурентов. Эксперты раскрывают, как изменились предпочтения покупателей и что это значит для рынка.Читать далее
-
27.01.2026, 05:50
Belgee укрепляет позиции: как белорусские автомобили завоевали российский рынок
Belgee уверенно вошел в десятку лидеров российского авторынка по итогам 2025 года. В чем секрет популярности моделей X50, X70 и S50, какие выгоды предлагают дилеры и почему эти автомобили стали символом прагматичного выбора - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.01.2026, 04:52
Двигатели Belgee: особенности, ресурс и нюансы обслуживания
Какие моторы ставят на Belgee X50, X70 и S50, каков их реальный ресурс, чем отличаются по конструкции и что важно знать о выборе масла - разбор для тех, кто выбирает белорусско-китайские автомобили. Экспертные рекомендации и нюансы эксплуатации.Читать далее
-
27.01.2026, 04:35
Сравнение расходов на Lada Vesta и Haval Jolion за три года эксплуатации
Эксперт разобрался, во сколько обойдется содержание Lada Vesta SW Cross NG и Haval Jolion за три года и 60 000 км. В статье - подробный разбор затрат на покупку, страховку, топливо, обслуживание и перепродажу. Неочевидные нюансы, которые могут повлиять на ваш выбор.Читать далее
-
29.01.2026, 09:22
Старый автобус превратили в дом на колесах с камином и тремя спальнями
Пара из Великобритании купила списанный городской автобус и за шесть лет превратила его в полноценный автодом с тремя двуспальными кроватями, кухней и даже камином. В статье - детали необычного проекта, подводные камни переделки и почему такие машины все чаще появляются на рынке.Читать далее
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
