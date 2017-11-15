15-тысячный российский кузов Renault Logan уплыл в Алжир
Отгрузки на завод Renault в Алжире осуществляются без малого год в 2 этапа: контейнерным поездом по территории России до порта Новороссийска, далее морским путем до алжирского порта Арзев. В прошлом году было поставлено около 1000 кузовов Logan.
В настоящее время налажены поставки автокомпонентов и запчастей из России не только в Алжир, но и в ряд других стран, список которых расширяется. На данный момент основные экспортные направления – Евразия и Европа (56% поставок), Латинская Америка (21%), а также государства Африки, Ближнего Востока и Индия.
Товарооборот экспорта российских комплектующих в рамках Группы Renault за 3 квартала 2017 года составил 53 млн евро (+ 119% к АППГ).
Сегодня экспортируется 191 наименование автокомпонентов (в 2016 году - 160). Среди прочих - детали штамповки, пластиковые детали, элементы тормозной системы и ходовой части, осветительные приборы.
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