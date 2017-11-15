15 ноября 2017, 10:35

15-тысячный российский кузов Renault Logan уплыл в Алжир

Со дня на день завод Renault в Алжире ожидает поступления 15-тысячного сваренного и окрашенного кузова Renault Logan российского производства. Напомним, что в этой африканской стране автомобиль выпускается под именем Symbol.
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Renault Logan
Выпускается с 2004 г.
Новый от 469 000 до 689 990 Р
Отзывов: 18
За два последних месяца мощность производственной линии на площадке в Тольятти увеличена до 120 кузовов в день (вдвое). Благодаря этому до конца 2017-го россияне поставят в Алжир более 18 000 кузовов.

Отгрузки на завод Renault в Алжире осуществляются без малого год в 2 этапа: контейнерным поездом по территории России до порта Новороссийска, далее морским путем до алжирского порта Арзев. В прошлом году было поставлено около 1000 кузовов Logan.

В настоящее время налажены поставки автокомпонентов и запчастей из России не только в Алжир, но и в ряд других стран, список которых расширяется. На данный момент основные  экспортные направления – Евразия и Европа (56% поставок), Латинская Америка (21%), а также государства Африки, Ближнего Востока и Индия.

Товарооборот экспорта российских комплектующих в рамках Группы Renault за 3 квартала 2017 года составил 53 млн евро (+ 119% к АППГ).

Сегодня экспортируется 191 наименование автокомпонентов (в 2016 году - 160). Среди прочих - детали штамповки, пластиковые детали, элементы тормозной системы и ходовой части, осветительные приборы.

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15-тысячный российский кузов Renault Logan уплыл в Алжир
{{model_1096}} За два последних месяца мощность производственной линии на площадке в Тольятти увеличена до 120 кузовов в день (вдвое). Благодаря этому до конца 2017-го россияне поставят в Алжир более 18 000 кузовов.Отгрузки на завод Renault в Алжире осуществляются без малого год в 2 этапа: контейнерным поездом по территории России до порта Новороссийска, далее морским путем до алжирского порта Арзев. В прошлом году было поставлено около 1000 кузовов Logan.В настоящее время налажены поставки автокомпонентов и запчастей из России не только в Алжир, но и в ряд других стран, список которых расширяется. На данный момент основные  экспортные направления – Евразия и Европа (56% поставок), Латинская Америка (21%), а также государства Африки, Ближнего Востока и Индия.Товарооборот экспорта российских комплектующих в рамках Группы Renault за 3 квартала 2017 года составил 53 млн евро (+ 119% к АППГ). Сегодня экспортируется 191 наименование автокомпонентов (в 2016 году - 160). Среди прочих - детали штамповки, пластиковые детали, элементы тормозной системы и ходовой части, осветительные приборы.
2017-11-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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