Почему российским автолюбителям приходится прощаться с бюджетными китайскими моделями

Китайские модели исчезают с рынка России в 2026: что это значит для покупателей

В 2026 году российский рынок автомобилей резко изменился: сразу 16 китайских моделей были сняты с продажи. Новые требования к локализации и рост утилизационного сбора уже сказываются на доступности и стоимости машин, особенно в бюджетном сегменте.

В 2026 году российский рынок автомобилей резко изменился: сразу 16 китайских моделей были сняты с продажи. Новые требования к локализации и рост утилизационного сбора уже сказываются на доступности и стоимости машин, особенно в бюджетном сегменте.

В 2026 году российские автолюбители столкнулись с неожиданным сокращением ассортимента: сразу 16 китайских моделей исчезли из автосалонов. Это событие стало ударом по рынку, особенно для тех, кто рассчитывает получить доступный автомобиль. Причины ухода кроются не только в экономике, но и в изменениях правил, которые теперь требуют от производителей локализовать сборку и соответствовать новым техническим стандартам.

Как отмечают эксперты, ужесточение требований к импортёрам и индексация утилизационного сбора, проведённые в конце предыдущего года и в начале текущего, сделали многие популярные модели неконкурентоспособными по цене. Например, GAC GS3, несмотря на прежний спрос, оказался вне рынка из-за подорожания. Аналогичная ситуация сложилась с DongFeng 580 и FAW Bestune T55 — этих автомобилей больше нет в продаже, а дилеры отмечают снижение интереса к среднеценовому сегменту.

Некоторые бренды, такие как Chery, начали заменять свои модели на аналоги под маркой Tenet, а другие, Bestune T55 и Dongfeng 580, просто утратили актуальность для российских покупателей. Geely уже пересматривает комплектации и снижает мощность, чтобы соответствовать новым требованиям, но такие изменения требуют времени и инвестиций. В результате быстрых возвратов ушедших моделей не ожидается.

Локализация производства становится ключевым фактором для сохранения позиций на рынке. Только крупные концерны, имеющие собственные заводы в России, могут позволить себе долгосрочные инвестиции и получать льготы по утилизационному сбору. Пример марки Forthing показывает, что без достаточных объёмов продаж и возможностей работать на перспективу закрепиться на рынке практически невозможно.

В последние месяцы предложение в сегменте доступных и среднеценовых машин практически исчерпано. Для покупателей это означает не только уменьшение выбора, но и возможный рост цен на автомобили. В условиях, когда локальная сборка становится обязательной, а требования к техническим характеристикам ужесточаются, только самые крупные и устойчивые бренды могут удержаться на плаву. Остальные либо адаптируются, либо покидают рынок, как это уже сделали многие китайские производители.

Среди ушедших моделей — GAC GS3, DongFeng 580 (от 1 190 000 Р), FAW Bestune T55. Список брендов, которых коснулись изменения: Chery, Geely, GAC, DongFeng, TENET, Forthing, FAW. Судя по имеющимся данным, возвращение некоторых моделей возможно только при устойчивой и серьёзной адаптации к новым правилам. Для российских покупателей это означает, что выбор новых автомобилей будет ограничен, а цены станут менее выгодными. Важно помнить, что подобные перемены могут затронуть не только массовый сегмент, но и премиальные авто, хотя там ситуация пока менее острая.

Интересно, что похожие тенденции наблюдаются и в других сегментах рынка. Например, на фоне роста цен на новые автомобили внимание покупателей всё чаще переключается на малопробежные подержанные машины, подробнее в истории продаж редкого Renault Duster 2013 года . Это подтверждение того, что выбор новых автомобилей влияет на весь рынок, включая второстепенный сегмент.