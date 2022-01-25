17 часов в непрерывном заносе: житель Екатеринбурга установил новый мировой рекорд
Фото: Евгений Новокшенов
Евгений Новокшонов сидел за рулем немного доработанного дрифтового ВАЗ-2106. На автомобиль установили дополнительный свет, а самое главное – 200-литровую бочку с бензонасосом, который постепенно перекачивал топливо в штатный 40-литровый бак автомобиля. Кроме того, «шестерка» для дрифта более легкая, с пластиковыми кузовными элементами и переработанной подвеской. Такая машина весит порядка 800 килограммов, а вместо с дополнительной бочкой вес увеличился до тонны.
Помимо мастерства пилота хочется отметить выносливость техники. «Жигули» продержались в экстремальном дрифте более 17 часов без существенных поломок. Примерно за час до финиша лопнул основной радиатор, поэтому завершать заезд пришлось в холоде. За бортом в этот момент температура опустилась до -25 градусов.
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