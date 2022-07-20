17-я международная выставка «Интеравто»: программа и участники
Фото: Интеравто
Ежегодная выставка «Интеравто» пройдет при поддержке Ассоциации «Объединение автопроизводителей России» (ОАР) и Национальной Ассоциации Производителей Автомобильных Компонентов (НАПАК). Более 15 лет проект помогает начинающим компаниям выйти на российский рынок автокомпонентов, укрепляет позиции крупных игроков из разных стран и способствует налаживанию новых деловых связей и поиску клиентов.
В числе участников предстоящей выставки – производители и поставщики из Республики Беларусь, Греции, Китая и Японии, а также со всей России. Среди них:
• TRIANGLE TYRE CO., LTD – ведущий китайский производитель в области автомобильных шин.
• Ravenol – компания-изготовитель ПАО моторных масел, трансмиссионных масел, жидкостей АКПП, антифризов и автохимии из Германии.
• Россвик – крупнейший российский производитель гаражного оборудования и шиноремонтных материалов.
• Сибек – компания, изготавливающая гаражное оборудование для ремонта колес авто- и мототранспорта.
• Русские Краски – ведущий производитель и поставщик ЛКМ и ремонтных систем.
Среди дебютантов 17-й выставки «Интеравто»:
• Зеленая машина – единый оператор по продажам продукции под торговыми марками OCTAFLUID, MAXCOOL и GREEN CAR производства ООО «Авиафлюид интернешнл» на территории РФ и СНГ. ООО «Авиафлюид интернешнл» является официальным партнером в России крупнейших в мире разработчиков и производителей присадок для изготовления охлаждающих жидкостей и теплоносителей.
• ACIS – компания, специализирующаяся на оборудовании, монтаже и сервисном обслуживании для АЗС и автомоек.
• Prosto Energy – совместное российско-белорусское предприятие, производящее серийные зарядные станции переменного и постоянного тока. Компания предлагает комплексные решения для организации публичной или корпоративной зарядной инфраструктуры, а также оснащения частных домохозяйств зарядными устройствами для домашнего использования.
• Микрометан – предприятие, осуществляющее поставки компрессоров природного газа для заправки автотранспорта в частных домах и на автопредприятиях.
В рамках нынешней выставки при поддержке Союза Предприятий Газомоторной Отрасли (СПГО) и Российского Топливного Союза (РТС) организаторы представят новый раздел «Автокомплекс», который будет интересен специалистам, владельцам АЗС, СТО, гаражей и паркингов, зарядных станций для электромобилей. Здесь покажут образцы оборудования для АЗС и зарядных станций, в том числе автоматизированные заправочные колонки и сопутствующие решения и технологии.
Деловая программа выставки предусматривает мероприятия различных форматов: интерактивные закупочные сессии, B2B-мероприятия и переговоры. Специалисты автомобильной индустрии из России и из-за рубежа примут участие в дискуссионных и обучающих мероприятиях, проведут деловые встречи с потенциальными партнерами. Выставка «Интеравто» – уникальная площадка, где российские производители могут представить свою продукцию, найти новых поставщиков, наладить связи с партнерами на рынке России и стран СНГ.
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-
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Главное событие лета: «Моторинг» на «Игора Драйв»!
В воскресенье, 24 июля 2022 года на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге пройдут главные соревнования страны по шоссейно-кольцевым мотогонкам – «Моторинг».Читать далее
-
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Aurus показал новую версию седана: ему не нужен бензин
На открывшейся сегодня, 4 июля, в Екатеринбурге выставке Иннопром представили необычную модификацию люксового седана Aurus Senat. Автомобиль может разгоняться до первой «сотни» за 4 секунды и не потреблять ни грамма бензина.Читать далее
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На мотор-шоу в Пусане Hyundai представит свою вторую электрическую модель
Hyundai Motor Co. заявила, что представит свою вторую полностью электрическую модель Ioniq 6 на Пусанском международном автосалоне. Он откроет свои двери в текущем месяце, аккурат перед локальным запуском новинки. Читать далее
-
01.07.2022, 10:31
Взгляните на уникальные прототипы BMW М: их редко показывают публике
В 2022 году подразделение BMW М празднует 50-летний юбилей. К этой солидной дате баварский автопроизводитель приурочил серию мероприятий, включая выставку раритетных М-моделей.Читать далее
-
22.06.2022, 16:17
В Кронштадте пройдет фестиваль ретротехники
17 и 18 июля в старинном форту Константин в Кронштадте пройдет 8-ой международный Фестиваль ретротехники «Фортуна», который можно по праву назвать главной ретровыставкой Северо-Запада.Читать далее
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