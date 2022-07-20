17-я международная выставка «Интеравто»: программа и участники

Ежегодная выставка «Интеравто» пройдет при поддержке Ассоциации «Объединение автопроизводителей России» (ОАР) и Национальной Ассоциации Производителей Автомобильных Компонентов (НАПАК). Более 15 лет проект помогает начинающим компаниям выйти на российский рынок автокомпонентов, укрепляет позиции крупных игроков из разных стран и способствует налаживанию новых деловых связей и поиску клиентов.

В числе участников предстоящей выставки – производители и поставщики из Республики Беларусь, Греции, Китая и Японии, а также со всей России. Среди них:

• TRIANGLE TYRE CO., LTD – ведущий китайский производитель в области автомобильных шин.

• Ravenol – компания-изготовитель ПАО моторных масел, трансмиссионных масел, жидкостей АКПП, антифризов и автохимии из Германии.

• Россвик – крупнейший российский производитель гаражного оборудования и шиноремонтных материалов.

• Сибек – компания, изготавливающая гаражное оборудование для ремонта колес авто- и мототранспорта.

• Русские Краски – ведущий производитель и поставщик ЛКМ и ремонтных систем.

Среди дебютантов 17-й выставки «Интеравто»:

• Зеленая машина – единый оператор по продажам продукции под торговыми марками OCTAFLUID, MAXCOOL и GREEN CAR производства ООО «Авиафлюид интернешнл» на территории РФ и СНГ. ООО «Авиафлюид интернешнл» является официальным партнером в России крупнейших в мире разработчиков и производителей присадок для изготовления охлаждающих жидкостей и теплоносителей.

• ACIS – компания, специализирующаяся на оборудовании, монтаже и сервисном обслуживании для АЗС и автомоек.

• Prosto Energy – совместное российско-белорусское предприятие, производящее серийные зарядные станции переменного и постоянного тока. Компания предлагает комплексные решения для организации публичной или корпоративной зарядной инфраструктуры, а также оснащения частных домохозяйств зарядными устройствами для домашнего использования.

• Микрометан – предприятие, осуществляющее поставки компрессоров природного газа для заправки автотранспорта в частных домах и на автопредприятиях.

В рамках нынешней выставки при поддержке Союза Предприятий Газомоторной Отрасли (СПГО) и Российского Топливного Союза (РТС) организаторы представят новый раздел «Автокомплекс», который будет интересен специалистам, владельцам АЗС, СТО, гаражей и паркингов, зарядных станций для электромобилей. Здесь покажут образцы оборудования для АЗС и зарядных станций, в том числе автоматизированные заправочные колонки и сопутствующие решения и технологии.

Деловая программа выставки предусматривает мероприятия различных форматов: интерактивные закупочные сессии, B2B-мероприятия и переговоры. Специалисты автомобильной индустрии из России и из-за рубежа примут участие в дискуссионных и обучающих мероприятиях, проведут деловые встречи с потенциальными партнерами. Выставка «Интеравто» – уникальная площадка, где российские производители могут представить свою продукцию, найти новых поставщиков, наладить связи с партнерами на рынке России и стран СНГ.

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