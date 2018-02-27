27 февраля 2018, 10:15

1800-сильный Corbellati Missile покажут в Женеве

Компания Corbellati привезет на международный Женевский автосалон суперкар Missile, способный разгоняться до 500 км/ч. Новинка претендует на звание самого мощного серийного автомобиля.
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  1800-сильный Corbellati Missile покажут в Женеве 1800-сильный Corbellati Missile покажут в Женеве 1800-сильный Corbellati Missile покажут в Женеве
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Corbellati – это семейная итальянская компания, которая в последние 70 лет специализировалась на ювелирных украшениях. Что заставило ее владельцев задуматься о создании суперкара – загадка. Тем не менее, уже первый автомобиль новой марки впечатляет своим дизайном и техническими характеристиками. Не зря новинке дали имя Missile («Реактивный снаряд»). 

Под капотом нового суперкара 9-литровый двигатель V8 с турбонаддувом, выдающий 1 825 лошадиных сил. Внушительный агрегат работает в паре с 6-ступенчатой коробкой. Привод – задний. В Corbellati утверждают, что создали самый быстрый серийный автомобиль. Известно, что максимальная скорость его достигает 500 км/ч, а для лучшего торможения суперкар оснастили керамическими тормозами.

Весь суперкар Corbellati Missile полностью изготовлен из углепластика: от обвеса до шасси. Масса автомобиля не уточняется, но известна его длина – 4 670 миллиметров и дорожный просвет – 120 мм. Соответственно, новинка получилась близкой по габаритам к двум другим известным «итальянцам»: Pagani Huayra и LaFerrari.

Ранее на звание самого быстрого серийного автомобиля претендовал Hennessey Venom GT F5, представленный на тюнинг-фестивале SEMA в Лас-Вегасе. Автомобиль получил 7,4-литровый твин-турбо двигатель мощностью 1600 л. с. С места до 300 км/ч суперкар разгоняется за 10 секунд, а его максимальная скорость составляет 484 км/час.

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1800-сильный Corbellati Missile покажут в Женеве
{{material_122546}}Corbellati – это семейная итальянская компания, которая в последние 70 лет специализировалась на ювелирных украшениях. Что заставило ее владельцев задуматься о создании суперкара – загадка. Тем не менее, уже первый автомобиль новой марки впечатляет своим дизайном и техническими характеристиками. Не зря новинке дали имя Missile («Реактивный снаряд»). Под капотом нового суперкара 9-литровый двигатель V8 с турбонаддувом, выдающий 1 825 лошадиных сил. Внушительный агрегат работает в паре с 6-ступенчатой коробкой. Привод – задний. В Corbellati утверждают, что создали самый быстрый серийный автомобиль. Известно, что максимальная скорость его достигает 500 км/ч, а для лучшего торможения суперкар оснастили керамическими тормозами.Весь суперкар Corbellati Missile полностью изготовлен из углепластика: от обвеса до шасси. Масса автомобиля не уточняется, но известна его длина – 4 670 миллиметров и дорожный просвет – 120 мм. Соответственно, новинка получилась близкой по габаритам к двум другим известным «итальянцам»: Pagani Huayra и LaFerrari.Ранее на звание самого быстрого серийного автомобиля претендовал Hennessey Venom GT F5, представленный на тюнинг-фестивале SEMA в Лас-Вегасе. Автомобиль получил 7,4-литровый твин-турбо двигатель мощностью 1600 л. с. С места до 300 км/ч суперкар разгоняется за 10 секунд, а его максимальная скорость составляет 484 км/час.
2018-02-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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