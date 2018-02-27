27 февраля 2018, 10:15
1800-сильный Corbellati Missile покажут в Женеве
Компания Corbellati привезет на международный Женевский автосалон суперкар Missile, способный разгоняться до 500 км/ч. Новинка претендует на звание самого мощного серийного автомобиля.
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Под капотом нового суперкара 9-литровый двигатель V8 с турбонаддувом, выдающий 1 825 лошадиных сил. Внушительный агрегат работает в паре с 6-ступенчатой коробкой. Привод – задний. В Corbellati утверждают, что создали самый быстрый серийный автомобиль. Известно, что максимальная скорость его достигает 500 км/ч, а для лучшего торможения суперкар оснастили керамическими тормозами.
Весь суперкар Corbellati Missile полностью изготовлен из углепластика: от обвеса до шасси. Масса автомобиля не уточняется, но известна его длина – 4 670 миллиметров и дорожный просвет – 120 мм. Соответственно, новинка получилась близкой по габаритам к двум другим известным «итальянцам»: Pagani Huayra и LaFerrari.
Ранее на звание самого быстрого серийного автомобиля претендовал Hennessey Venom GT F5, представленный на тюнинг-фестивале SEMA в Лас-Вегасе. Автомобиль получил 7,4-литровый твин-турбо двигатель мощностью 1600 л. с. С места до 300 км/ч суперкар разгоняется за 10 секунд, а его максимальная скорость составляет 484 км/час.
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