Сравниваем культовые американские рестомоды Chevelle и Bumpside: стиль, технологии и философия обновленной классики

19 февраля 2026, 15:34
1966 Chevrolet Chevelle и 1968 Ford F-150: рестомоды с разным характером и общим духом
Американские рестомоды снова в центре внимания: на этот раз в фокусе Chevelle 1966 года и Ford F-150 Bumpside 1968 года. Оба автомобиля демонстрируют, как классика может получить новую жизнь благодаря современным технологиям и свежему взгляду на дизайн.
мВ мире американских рестомодов вновь разгорается интерес к культовым моделям, которые объединяют в себе наследие прошлого и современные технологии. На этот раз внимание автолюбителей приковано к автомобилям: Chevrolet Chevelle 1966 года и Ford F-150 Bumpside 1968 года. Оба проекта представлены разными сегментами, но их усилия направлены на сохранение духа эпохи, при этом сделать машину актуальной для сегодняшнего дня.
Chevrolet Chevelle 1966 года, созданный с участием Ridetech, стал настоящим воплощением американской классики с современным акцентом. Внешне автомобиль имеет узнаваемые черты, но под капотом скрывается мощная техническая начинка, позволяющая конкурировать с современными спорткарами. В интерьере сочетаются винтажные детали и современные материалы, которые создают атмосферу для водителя и пассажиров.
Ford F-150 Bumpside 1968 года, напротив, показывает, как можно превратить утилитарный пикап в стильный и динамичный автомобиль для города и трасс. Благодаря реставрации и доработке, этот пикап получил не только свежий внешний вид, но и улучшенные ходовые качества. Владелец может рассчитывать на комфорт и надежность, которые редко встречаются в классических грузовиках того времени.
Интересно, что подобные проекты становятся все более популярными не только среди коллекционеров, но и среди тех, кто ищет уникальные автомобили для повседневного использования. Рестомоды машин позволяют совместить характеристики старых моделей с безопасностью и современными удобствами. Это подтверждает и растущий интерес к редким автомобилей, о чем свидетельствует, например, ажиотаж вокруг кабриолета Plymouth Road Runner 1970 года в необычной комплектации .
В конце концов, рестомоды вроде Chevelle и Bumpside становятся не просто данью моде, а настоящим способом сохранить автомобильную историю, при этом сделать ее актуальной для новых поколений. Такие машины вызывают восхищение не только внешним видом, но и тем, как их внешний вид сочетает в себе дух прошлого и настоящего.
