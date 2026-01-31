Плюсы и минусы китайского дизельного внедорожника после 20 тысяч км пробега в российских условиях

20 000 км на дизельном Haval H9: что выявила эксплуатация большого рамного внедорожника

Дизельный Haval H9 прошел 20 000 км по российским дорогам и бездорожью. В материале - реальные плюсы и минусы, особенности эксплуатации, расходы и нюансы, которые могут повлиять на выбор внедорожника в 2026 году.

Дизельный Haval H9 прошел 20 000 км по российским дорогам и бездорожью. В материале - реальные плюсы и минусы, особенности эксплуатации, расходы и нюансы, которые могут повлиять на выбор внедорожника в 2026 году.

Внедорожники с рамной конструкцией редко встречаются на российских дорогах, но интерес к ним стабильно высок. Разговор идет о китайских моделях, которые гарантируют сочетание надежности и доступности. Haval H9 — один из таких автомобилей, и его эксплуатация на протяжении 20 000 км свидетельствует о проявлении не только сильных сторон, но и скрытых недостатков.

Кузов Haval H9 после двадцати тысяч километров выглядит достойно. Даже при активной эксплуатации лакокрасочное покрытие остаётся целым, а оцинкованные детали, крыша с антикоррозийной защитой и рама внушают уверенность в долговечности. Однако яркий цвет кузова не прощает небрежности: малейшие царапины и сколы от веток или гравия сразу бросаются в глаза. Полировка помогает их сгладить, но следы всё равно остаются заметны.

Кузов и защита от внешних воздействий

Лакокрасочный слой увеличенной толщины (до 145 мкм) обеспечивает равномерное и стойкое покрытие. Днище и рама защищены металлическими элементами разной толщины в наиболее уязвимых зонах — под двигателем, коробкой передач и топливным баком. Такая заводская защита доказала свою эффективность: несмотря на то что дорожный просвет на практике немного меньше заявленного, в ходе эксплуатации не было случаев повреждения днища.

Однако не все детали кузова столь же практичны. Эффектно выглядящие бамперы с окрашенными краями и расширители арок быстро покрываются следами контактов при выезде на бездорожье, что может стать раздражающим фактором для любителей частых поездок по грунту.

Двигатель, трансмиссия и динамика

Дизельный мотор объемом 2,4 литра выдает максимальный крутящий момент уже на 1500 об/мин, что особенно ценно на бездорожье. Автоматическая коробка передач с короткой первой передачей позволяет уверенно трогаться даже на крутых подъемах и скользких поверхностях. Проверено: на 20-процентном уклоне внедорожник стартует без пробуксовки, даже на обычных шинах и без включения блокировок.

Загрузка почти до максимума (до 525 кг) не сильно влияет на динамику - мотор справляется с массой без заметного напряжения. При этом управляемость становится менее острой, а торможение требует большей осторожности.

Расход топлива за время эксплуатации немного вырос и составил в среднем 10 л/100 км. Это не много, особенно если сравнивать с японскими или традиционными аналогами, двигатель не расходует масло, что можно записать в плюс.

Комфорт и экономичность

Этот внедорожник ведет себя как настоящий любитель грязи. После поездки по бездорожью его подножки и колесные арки обрастают комьями земли и травы, а на мокрой трассе кузов буквально до крыши быстро покрывается слоем грязи. Мытье превращается в отдельную задачу: профессиональная мойка в столице стоит 1500 рублей, а для самостоятельной очистки понадобится длинная щетка и запас времени.

Задний стеклоочиститель работает отлично, но из-за небольшой зоны покрытия часть стекла все равно остается грязной. Помощь при маневрах, особенно в слякоть, оказывает камера заднего вида с омывателем — она обеспечивает четкое изображение даже в непогоду.

С высотой почти 1,93 метра приходится быть осторожным на многоуровневых парковках: иногда водитель вынужден выходить и проверять, не зацепят ли рейлинги элементы перекрытия. На платных дорогах H9 проходит как легковой автомобиль, однако установка бокса на крышу может изменить этот тариф.

Расходы и обслуживание

За 20 000 км пробега расходы на содержание составили 115 686 рублей, из которых почти 89 тысяч ушло на дизельное топливо. Средняя стоимость одного километра - 8,9 рубля. Ближайшее плановое ТО-20 000 км в Москве обойдется примерно в 20 тысяч рублей.

В целом, Haval H9 после 20 000 км эксплуатации показал себя крепким и выносливым автомобилем, способным справиться с современными реалиями. Но для тех, кто ценит чистоту и не готов мириться с последствиями потертостей, этот внедорожник может стать настоящим испытанием.

Ранее 110km писал о том, во сколько обойдется эксплуатация седана Solaris HS из Санкт-Петербурга с учетом всех расходов.