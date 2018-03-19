19 марта 2018, 19:59
20 лет, как Audi официально работает в России
В теперь уже далеком 1998-м году представительство концерна разместилось в здании Центра немецкой экономики. Интерес к бренду с четырьмя кольцами проявили многие крупные игроки отечественного бизнеса - они прямым текстом предложили себя в качестве потенциальных дилеров.
Все понимали, что продолжать «серый» импорт стареньких Audi в Россию не есть цивилизованный путь. Богатеющее население уже было готово пересаживаться на новые премиальные машины.
Уже в первый год работы Audi привезла к нам доселе неведомое у нас спорткупе Audi TT. В 2003-м открыл свои двери учебный центр Audi, который взял на себя вопросы подготовки квалифицированных специалистов по продажам и сервису автомобилей. С того же года наша страна стала принимать участие в ежегодном конкурсе Audi Twin Cup, собирающем лучших специалистов по сервису со всего мира.
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Хороши пошли дела у флагманского седана A8 (523 машины против 161 ед. в 2002 году). В 2004-м на рынок вышла роскошная версия «восьмерки» - A8 с 6-литровым двигателем W12 мощностью 450 л.с. В марте 2005 года модельный ряд пополнился крупногабаритным кроссовером Q7. Общие прлдажи компании в 2005-м составили 6115 ед.
В 2008-м Audi реализовала в России 17 076 новых машин, обойдя по этому показателю Mercedes-Benz. Почти всю 12-процентную прибавку обеспечили компакт-кроссовер Q5 (511 ед.) и купе A5 (1374 ед.) — новый игрок в «двухдверной» лиге. Седаны и универсалы A4 (4512 автомобилей двух поколений) и A6 (3295 ед.) лидировали в своих сегментах, хотя продажи «шестерок» сократились. Обновленный хэтчбек A3 (1856 ед.) уступил «единичкам» BMW, флагман A8 (999 ед.) замкнул «призовую» тройку в представительском классе, кроссоверы Q7 (3327 ед.) и Allroad (683 кд.) не прогрессировали, двухдверка Audi TT (395 ед.) сбавила ход. Зато купе R8 (97 ед.) стало хитом среди среднемоторников.
В 2011-м дилерские центры реализовали 23 250 новых Audi, что на 25,6% больше, чем в 2010-м.
Для сравнения: в мире Audi реализовала 7 лет назад 1 302 650 автомобилей. Тем самым был превышен объем продаж 2010 года более чем на 210 200 ед.
В 2013 году один из этапов DTM приняла свежая российская трасса Moscow Raceway, где первые две ступени пьедестала заняли Майк Рокенфеллер и МаттиасЭкстрём, пилоты команды Audi SportTeamPhoenix.
В 2014-м компания «Audi Россия» выступила автомобильным партнером зимних Олимпийских игр в Сочи, а с 2016 года является организатором Audi quattro Winter Cup - любительского турнира по горным лыжам и сноуборду, который проходит в несколько этапов в разных городах России с финалом в Сочи.
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Начиная с сезона 2017 года, поклонники автоспорта с интересом следят за баталиями на трассах «Формулы Е» – топовой гоночной серии состязаний полностью электрических автомобилей. Марка представлена дву2мя автомобилями, которые пилотируют титулованные гонщики Лукас ди Грасси и Даниэль Абт. В этом году в Россию приехали обновленные A8 и A7 Sportback. А нынешним мартом в салоны пожаловал свежий A6.
На данный момент цвета Audi в России защищают 54 официальных дилерских центра в 40 городах России. Плюс флагманский бутик в центре Москвы - шоу-рум Audi City Moscow.
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