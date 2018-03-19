19 марта 2018, 19:59

20 лет, как Audi официально работает в России

В теперь уже далеком 1998-м году представительство концерна разместилось в здании Центра немецкой экономики. Интерес к бренду с четырьмя кольцами проявили многие крупные игроки отечественного бизнеса - они прямым текстом предложили себя в качестве потенциальных дилеров.
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20 лет, как Audi официально работает в России Audi

Все понимали, что продолжать «серый» импорт стареньких Audi в Россию не есть цивилизованный путь. Богатеющее население уже было готово пересаживаться на новые премиальные машины.

Уже в первый год работы Audi привезла к нам доселе неведомое у нас спорткупе Audi TT. В 2003-м открыл свои двери учебный центр Audi, который взял на себя вопросы подготовки квалифицированных специалистов по продажам и сервису автомобилей. С того же года наша страна стала принимать участие в ежегодном конкурсе Audi Twin Cup, собирающем лучших специалистов по сервису со всего мира.

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Редакция 110km.ru располагает статистикой продаж, начиная с 2003 года. За 12 месяцев того года в РФ было продано всего 3111 новых Audi. По нынешним меркам немного, но к 2002-му рост продаж составил 16%. Лидер продаж – A4 (1265 ед., включая 8 кабриолетов).

Хороши пошли дела у флагманского седана A8 (523 машины против 161 ед. в 2002 году). В 2004-м на рынок вышла роскошная версия «восьмерки» - A8 с 6-литровым двигателем W12 мощностью 450 л.с. В марте 2005 года модельный ряд пополнился крупногабаритным кроссовером Q7. Общие прлдажи компании в 2005-м составили 6115 ед.

В 2008-м Audi реализовала в России 17 076 новых машин, обойдя по этому показателю Mercedes-Benz. Почти всю 12-процентную прибавку обеспечили компакт-кроссовер Q5 (511 ед.) и купе A5 (1374 ед.) — новый игрок в «двухдверной» лиге. Седаны и универсалы A4 (4512 автомобилей двух поколений) и A6 (3295 ед.) лидировали в своих сегментах, хотя продажи «шестерок» сократились. Обновленный хэтчбек A3 (1856 ед.) уступил «единичкам» BMW, флагман A8 (999 ед.) замкнул «призовую» тройку в представительском классе, кроссоверы Q7 (3327 ед.) и Allroad (683 кд.) не прогрессировали, двухдверка Audi TT (395 ед.) сбавила ход. Зато купе R8 (97 ед.) стало хитом среди среднемоторников.

В 2011-м дилерские центры реализовали 23 250 новых Audi, что на 25,6% больше, чем в 2010-м.
Для сравнения: в мире Audi реализовала 7 лет назад 1 302 650 автомобилей. Тем самым был превышен объем продаж 2010 года более чем на 210 200 ед.

В 2013 году один из этапов DTM приняла свежая российская трасса Moscow Raceway, где первые две ступени пьедестала заняли Майк Рокенфеллер и МаттиасЭкстрём, пилоты команды Audi SportTeamPhoenix.

В 2014-м компания «Audi Россия» выступила автомобильным партнером зимних Олимпийских игр в Сочи, а с 2016 года является организатором Audi quattro Winter Cup - любительского турнира по горным лыжам и сноуборду, который проходит в несколько этапов в разных городах России с финалом в Сочи.  

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В 2016-м российская сборная стала победителем Twin Cup, заняв 1 место в напряженной борьбе. Титул победителя еще раз доказал высокую степень компетенции российских сервисменов Audi и уровень их подготовки.

Начиная с сезона 2017 года, поклонники автоспорта с интересом следят за баталиями на трассах «Формулы Е» – топовой гоночной серии состязаний полностью электрических автомобилей. Марка представлена дву2мя автомобилями, которые пилотируют титулованные гонщики Лукас ди Грасси и Даниэль Абт. В этом году в Россию приехали обновленные A8 и A7 Sportback. А нынешним мартом в салоны пожаловал свежий A6.

На данный момент цвета Audi в России защищают 54 официальных дилерских центра в 40 городах России. Плюс флагманский бутик в центре Москвы - шоу-рум Audi City Moscow.

АвтоМудрость Ауди
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20 лет, как Audi официально работает в России
Все понимали, что продолжать «серый» импорт стареньких Audi в Россию не есть цивилизованный путь. Богатеющее население уже было готово пересаживаться на новые премиальные машины.Уже в первый год работы Audi привезла к нам доселе неведомое у нас спорткупе Audi TT. В 2003-м открыл свои двери учебный центр Audi, который взял на себя вопросы подготовки квалифицированных специалистов по продажам и сервису автомобилей. С того же года наша страна стала принимать участие в ежегодном конкурсе Audi Twin Cup, собирающем лучших специалистов по сервису со всего мира.{{material_122808}} Редакция 110km.ru располагает статистикой продаж, начиная с 2003 года. За 12 месяцев того года в РФ было продано всего 3111 новых Audi. По нынешним меркам немного, но к 2002-му рост продаж составил 16%. Лидер продаж – A4 (1265 ед., включая 8 кабриолетов). Хороши пошли дела у флагманского седана A8 (523 машины против 161 ед. в 2002 году). В 2004-м на рынок вышла роскошная версия «восьмерки» - A8 с 6-литровым двигателем W12 мощностью 450 л.с. В марте 2005 года модельный ряд пополнился крупногабаритным кроссовером Q7. Общие прлдажи компании в 2005-м составили 6115 ед. В 2008-м Audi реализовала в России 17 076 новых машин, обойдя по этому показателю Mercedes-Benz. Почти всю 12-процентную прибавку обеспечили компакт-кроссовер Q5 (511 ед.) и купе A5 (1374 ед.) — новый игрок в «двухдверной» лиге. Седаны и универсалы A4 (4512 автомобилей двух поколений) и A6 (3295 ед.) лидировали в своих сегментах, хотя продажи «шестерок» сократились. Обновленный хэтчбек A3 (1856 ед.) уступил «единичкам» BMW, флагман A8 (999 ед.) замкнул «призовую» тройку в представительском классе, кроссоверы Q7 (3327 ед.) и Allroad (683 кд.) не прогрессировали, двухдверка Audi TT (395 ед.) сбавила ход. Зато купе R8 (97 ед.) стало хитом среди среднемоторников. В 2011-м дилерские центры реализовали 23 250 новых Audi, что на 25,6% больше, чем в 2010-м.Для сравнения: в мире Audi реализовала 7 лет назад 1 302 650 автомобилей. Тем самым был превышен объем продаж 2010 года более чем на 210 200 ед.В 2013 году один из этапов DTM приняла свежая российская трасса Moscow Raceway, где первые две ступени пьедестала заняли Майк Рокенфеллер и МаттиасЭкстрём, пилоты команды Audi SportTeamPhoenix.В 2014-м компания «Audi Россия» выступила автомобильным партнером зимних Олимпийских игр в Сочи, а с 2016 года является организатором Audi quattro Winter Cup - любительского турнира по горным лыжам и сноуборду, который проходит в несколько этапов в разных городах России с финалом в Сочи.  {{material_122657}} В 2016-м российская сборная стала победителем Twin Cup, заняв 1 место в напряженной борьбе. Титул победителя еще раз доказал высокую степень компетенции российских сервисменов Audi и уровень их подготовки.Начиная с сезона 2017 года, поклонники автоспорта с интересом следят за баталиями на трассах «Формулы Е» – топовой гоночной серии состязаний полностью электрических автомобилей. Марка представлена дву2мя автомобилями, которые пилотируют титулованные гонщики Лукас ди Грасси и Даниэль Абт. В этом году в Россию приехали обновленные A8 и A7 Sportback. А нынешним мартом в салоны пожаловал свежий A6.На данный момент цвета Audi в России защищают 54 официальных дилерских центра в 40 городах России. Плюс флагманский бутик в центре Москвы - шоу-рум Audi City Moscow.
2018-03-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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