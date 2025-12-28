Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

28 декабря 2025, 11:56

Какие новые модели удивят автолюбителей в 2026 году — полный список и подробности

20 самых ожидаемых автомобилей, внедорожников и пикапов 2026 года в России

2026 год обещает быть насыщенным для автолюбителей. Ожидается множество премьер и запусков новых моделей. В списке - как электрокары, так и классические авто. Некоторые бренды удивят неожиданными решениями. Не пропустите самые интересные новинки следующего года.

С наступлением 2026 года автолюбителей ждет настоящий шквал премьер и долгожданных запусков новых моделей. Грядущий год, который по восточному календарю считается Годом Огненной Лошади, обещает быть особенно ярким для всех, кто следит за автомобильными новинками. В этот раз производители подготовили действительно разнообразную подборку - от футуристичных электрокаров до мощных внедорожников и пикапов, которые способны удивить даже самых искушенных поклонников техники.

К 2026 году ожидается дебют множества интересных автомобилей. Среди них электрический гранд-турер Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe (C590) на специализированной платформе и его трековая версия с новым двигателем V8 — Mercedes-AMG GT Track Sport (C192). Porsche обновит 718-ю серию (983), предложив как электрические, так и бензиновые версии, а также представит элегантный 911 Turbo Touring. Lamborghini Temerario, преемник Huracan с турбированным V8, уже начал поставки.

Bugatti Tourbillon ознаменует новую эру гибридных V16, а Chevrolet Corvette ZR1X станет гибридным гиперкаром мощностью свыше 1200 л.с. В массовом сегменте дебютирует доступный электрокар Volkswagen ID. Polo на платформе MEB+, а smart #2 ознаменует возвращение формата Fortwo. На рынке пикапов Ram вернет модель TRX, возможно, с турбированным V8, и представит гибрид с увеличенным запасом хода Ram 1500 REV. Также ожидается новое поколение Chevrolet Silverado 1500 с новым семейством двигателей V8 и Jeep Gladiator 392 с атмосферным HEMI V8.

Среди электромобилей-внедорожников выделятся мощный Porsche Cayenne Turbo Electric, роскошный городской внедорожник Bentley и первый электрический внедорожник Ferrari — Elettrica (F222). Genesis представит флагманский электрический кроссовер GV90 на платформе eM, а BMW iX3 станет первой моделью на новой архитектуре Neue Klasse. Кроме того, ожидается второе поколение Kia Telluride с турбогибридной установкой и обновлённый Subaru Outback Wilderness с улучшенными внедорожными характеристиками.

В целом, 2026 год обещает быть насыщенным и непредсказуемым. Автомобильная индустрия переживает период стремительных перемен, и каждый новый релиз может стать началом новой эры. Остается только следить за новостями и ждать, какие из представленных моделей действительно оправдают ожидания и станут хитами продаж.

Упомянутые марки: Jaguar, Toyota, Volkswagen, Hyundai, BMW, Mercedes, Chery, Geely, BYD, Nissan
Похожие материалы Ягуар, Тойота, Фольксваген, Хендай, БМВ, Мерседес, Чери, Джили, Бид, Ниссан

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
