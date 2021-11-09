9 ноября 2021, 00:32
200 км/ч на трех колесах - не проблема для старых Citroen (видео)
В моделях Citroen, оснащенных гидропневматической подвеской, есть крутая опция, которая позволяет поднимать машину и менять колесо без использования домкрата. Этим трюком нередко пользуются водители.
Дарья Климова Фото: youtube.com / mohammad gharibshah
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На опубликованном видео сразу два Citroen Xantia, выпущенные лет 25 лет, едут по пустынному шоссе. Оба – без правого заднего колеса. Третий водитель снимает происходящее на смартфон, периодически переводя камеру на спидометр своего автомобиля. В первый раз мы видим стрелку на 180 км/ч, затем она плавно опускается до 200 км/ч. При этом трехколесные «Ситроены» не просто едут прямо, они периодически перестраиваются, обгоняя друг друга и попутный транспорт. К счастью, поездка заканчивается без происшествий.
Упомянутые модели: Citroen Xantia
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