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20 января 2020, 00:52

200-сильную Lada 4x4 отдают за миллион

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Фото: auto.ru
В Сети появилось объявление о продаже кастомной Lada 4x4, построенной на базе трехдверной модификации Urban. Автомобиль получил ряд дизайнерских доработок, премиальную аудиосистему и турбомотор мощностью 200 «лошадей». За все это владелец просит 1 млн рублей.
200 сильную Lada 4x4 отдают за миллион

Фото: auto.ru

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Уникальная Lada 4x4 находится в Тамбове. Автомобиль 2017 года выпуска был куплен новым в салоне и подвергся изрядным доработкам, сообщает издание «Тарантас Ньюс». Владелец установил черную матовую решетку радиатора, черные накладки на бамперы и новую диодную оптику. Боковые зеркала – от Lada Granta с повторителями сигналов поворота. Также внедорожник получил спортивный обвес, заниженную подвеску и массивные литые колесные диски. В салоне появился новый руль и центральная консоль от Lada Priora, формованный черный потолок, на руле и сидениях – контрастная строчка. 

Под капотом располагается турбомотор максимальной отдачей до 200 лошадиных сил. Владелец отдельно подчеркивает, что заправлять мощный внедорожник следует бензином с октановым числом не ниже 98. Внушительный силовой агрегат потребовал установки более мощных тормозов. Теперь «Нива» имеет задние дисковые тормоза, а также самоблокирующиеся дифференциалы как спереди, так и сзади.

Список оснащения пополнился камерой заднего вида, диодными задними фонарями с динамическими указателями поворота, кнопкой Старт/Стоп, сигнализацией с автозапуском и аудиосистемой Pioneer с сабвуфером. Кузов покрыт защитной бронепленкой. Цена автомобиля – 1 млн рублей. Заводская трехдверная Lada 4x4 Urban с 83-сильным мотором стоит от 629 900 рублей.


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Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 поступил в продажу
Капец. Больше слов нет. Шок (
Илья
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
Арки увеличены, что мешало расширить салон?
Фарид
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200-сильную Lada 4x4 отдают за миллион
{{material_128140}}Уникальная Lada 4x4 находится в Тамбове. Автомобиль 2017 года выпуска был куплен новым в салоне и подвергся изрядным доработкам, сообщает издание «Тарантас Ньюс». Владелец установил черную матовую решетку радиатора, черные накладки на бамперы и новую диодную оптику. Боковые зеркала – от Lada Granta с повторителями сигналов поворота. Также внедорожник получил спортивный обвес, заниженную подвеску и массивные литые колесные диски. В салоне появился новый руль и центральная консоль от Lada Priora, формованный черный потолок, на руле и сидениях – контрастная строчка. Под капотом располагается турбомотор максимальной отдачей до 200 лошадиных сил. Владелец отдельно подчеркивает, что заправлять мощный внедорожник следует бензином с октановым числом не ниже 98. Внушительный силовой агрегат потребовал установки более мощных тормозов. Теперь «Нива» имеет задние дисковые тормоза, а также самоблокирующиеся дифференциалы как спереди, так и сзади.Список оснащения пополнился камерой заднего вида, диодными задними фонарями с динамическими указателями поворота, кнопкой Старт/Стоп, сигнализацией с автозапуском и аудиосистемой Pioneer с сабвуфером. Кузов покрыт защитной бронепленкой. Цена автомобиля – 1 млн рублей. Заводская трехдверная Lada 4x4 Urban с 83-сильным мотором стоит от 629 900 рублей.
2020-01-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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