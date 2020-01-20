20 января 2020, 00:52
200-сильную Lada 4x4 отдают за миллион
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Фото: auto.ru
В Сети появилось объявление о продаже кастомной Lada 4x4, построенной на базе трехдверной модификации Urban. Автомобиль получил ряд дизайнерских доработок, премиальную аудиосистему и турбомотор мощностью 200 «лошадей». За все это владелец просит 1 млн рублей.
Фото: auto.ru
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Под капотом располагается турбомотор максимальной отдачей до 200 лошадиных сил. Владелец отдельно подчеркивает, что заправлять мощный внедорожник следует бензином с октановым числом не ниже 98. Внушительный силовой агрегат потребовал установки более мощных тормозов. Теперь «Нива» имеет задние дисковые тормоза, а также самоблокирующиеся дифференциалы как спереди, так и сзади.
Список оснащения пополнился камерой заднего вида, диодными задними фонарями с динамическими указателями поворота, кнопкой Старт/Стоп, сигнализацией с автозапуском и аудиосистемой Pioneer с сабвуфером. Кузов покрыт защитной бронепленкой. Цена автомобиля – 1 млн рублей. Заводская трехдверная Lada 4x4 Urban с 83-сильным мотором стоит от 629 900 рублей.
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Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Капец. Больше слов нет. Шок (
Арки увеличены, что мешало расширить салон?
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