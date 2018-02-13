13 февраля 2018, 13:46

2019 Mercedes-Maybach S-Class стал еще роскошнее

Компания Mercedes-Benz привезет на автосалон в Женеву обновленный седан S-Class в версии Maybach. Продажи новинки начнутся летом 2018 года. Модель получила новую решетку радиатора и более просторный салон.
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  2019 Mercedes-Maybach S-Class стал еще роскошнее Maybach 2019 Mercedes-Maybach S-Class стал еще роскошнее Maybach 2019 Mercedes-Maybach S-Class стал еще роскошнее Maybach 2019 Mercedes-Maybach S-Class стал еще роскошнее
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Специально для тех, кому S-Class показался недостаточно роскошным, немецкий автоконцерн предложит обновленный Mercedes-Maybach. Его габаритная длина составляет 5 461 мм, а колесная база – 3 365 мм. Автомобиль получился на 25 см длиннее, чем растянутая модификация Mercedes S600 Long. Благодаря этому у пассажиров, сидящих сзади, будет еще больше места. 

Внешне обновленная модель будет отличаться от прежней версии иной решеткой радиатора в духе концепта Vision 6, измененными фарами, бамперами и другим дизайном 20-дюймовых колесных дисков. Кроме того, Mercedes-Maybach S-Class получит несколько новых вариантов окраски кузова. Опционально можно будет заказать двухцветную версию. Внутри появятся обновленные мониторы и подсветка, а также два новых варианта отделки салона: «коньячно-черный» и «бежево-черный». Отделку черной кожей Nappa можно дополнительно заказать с медной, золотой или платиновой прострочкой. 

Рестайлинговая версия Maybach S-Class доступна в двух модификациях:
S560 4Matic – 4-литровый V8 с турбонаддувом мощностью 463 л.с. (700 Нм). Разгон до 60 миль/час (96 км/ч) за 4,8 секунды
S650 – 6-литровый V12 с турбонаддувом мощностью 621 л.с. (1 001 Нм). Разгон до 60 миль/час (96 км/ч) за 4,6 секунды.
Автомобили Mercedes Maybach S-Class пользуются в нашей стране заслуженной любовью и уважением. В прошлом году модель вновь стала лидером продаж среди автомобилей люксовых брендов. В 2017 году в России дилеры Mercedes реализовали 660 роскошных седанов, что составляет более 45% данного сегмента рынка.
Новинки и концепт кары Майбах

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а как вам Bugatti 57 SC Atlantic ??
Оля
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Akiyoshi
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2019 Mercedes-Maybach S-Class стал еще роскошнее
{{material_120421}}Специально для тех, кому S-Class показался недостаточно роскошным, немецкий автоконцерн предложит обновленный Mercedes-Maybach. Его габаритная длина составляет 5 461 мм, а колесная база – 3 365 мм. Автомобиль получился на 25 см длиннее, чем растянутая модификация Mercedes S600 Long. Благодаря этому у пассажиров, сидящих сзади, будет еще больше места. Внешне обновленная модель будет отличаться от прежней версии иной решеткой радиатора в духе концепта Vision 6, измененными фарами, бамперами и другим дизайном 20-дюймовых колесных дисков. Кроме того, Mercedes-Maybach S-Class получит несколько новых вариантов окраски кузова. Опционально можно будет заказать двухцветную версию. Внутри появятся обновленные мониторы и подсветка, а также два новых варианта отделки салона: «коньячно-черный» и «бежево-черный». Отделку черной кожей Nappa можно дополнительно заказать с медной, золотой или платиновой прострочкой. Рестайлинговая версия Maybach S-Class доступна в двух модификациях:• S560 4Matic – 4-литровый V8 с турбонаддувом мощностью 463 л.с. (700 Нм). Разгон до 60 миль/час (96 км/ч) за 4,8 секунды• S650 – 6-литровый V12 с турбонаддувом мощностью 621 л.с. (1 001 Нм). Разгон до 60 миль/час (96 км/ч) за 4,6 секунды.Автомобили Mercedes Maybach S-Class пользуются в нашей стране заслуженной любовью и уважением. В прошлом году модель вновь стала лидером продаж среди автомобилей люксовых брендов. В 2017 году в России дилеры Mercedes реализовали 660 роскошных седанов, что составляет более 45% данного сегмента рынка.
2018-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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