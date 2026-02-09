Редкая Ferrari Roma с пробегом 4100 миль и интерьером Iroko ищет нового владельца — почему этот лот вызывает ажиотаж среди коллекционеров

Ferrari Roma 2024 в уникальном цвете Blu Tour de France выставлен на аукцион

На аукционе появилась Ferrari Roma 2024 года с редким окрасом Blu Tour de France и салоном Iroko. Автомобиль с 3,9-литровым турбомотором V8 и пробегом 4100 миль может стать настоящей находкой для ценителей. Цена нового экземпляра превышала 300 тысяч долларов, что подчеркивает статус модели.

Появление на рынке подержанных автомобилей Ferrari всегда вызывает интерес, особенно когда речь идет о свежей модели с необычной комплектацией. На аукционе была выставлена ​​Ferrari Roma в эффектном цвете Blu Tour de France, который редко встречается даже среди поклонников марки. Такой облик подчеркивает элегантность и спортивный характер купе, салон, выполненный в коричневом тоне Ироко, что придает автомобилю особый шарм.

Под капотом Ferrari Roma установлен 3,9-литровый турбированный V8, который уже успел проехать 4100 миль. Несмотря на сравнительно небольшой пробег, автомобиль сохранил заводскую свежесть и не потерял динамики. В сочетании с восьмиступенчатым «роботом» Ferrari Roma обеспечивает не только скорость, но и комфорт, что редко встречается в сегменте купе.

Особое внимание уделяется цене: когда автомобиль только появился в продаже, его предпочтительная стоимость составила 302 149 долларов. Сейчас, спустя всего два года, Ferrari Roma выставлен ​​на аукцион, и за него борются коллекционеры и энтузиасты со всего мира. Подобный интерес вызван не только редким цветом и показателем пробега, но и тем, что Ferrari Roma стала символом новой эры для бренда – более утонченной, но не менее мощной.

Многие скептически относились к появлению «младших» Ferrari, учитывая их компромисс между спортом и повседневной практичностью. Однако Ferrari Roma сумел изменить представление подобных моделей. Ferrari Roma сочетает в себе классические черты итальянского дизайна, современные технологии и фирменную динамику. Внутри - премиальные материалы, продуманная эргономика и внимание к деталям, что особенно ценят владельцы автомобилей этого класса.

Сейчас, когда рынок эксклюзивных автомобилей становится все более конкурентным, такие экземпляры, как эта Ferrari Roma, приобретают особую ценность. Для коллекционеров важна не только техническая часть, но и история, уникальность исполнения, а также возможность стать обладателем машины, которая уже сегодня считается будущей классикой. В условиях, когда спрос на редкие Феррари только растет, подобные лоты становятся настоящими событиями для автомобильного сообщества.